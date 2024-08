Nem hagyja ki a sarkokat és munka után saját magát is kitisztítja a világ első bionikus robotkaros technológiával ellátott robotporszívója. A Dreame Technology, az intelligens takarítási iparág globális vezetőjének legújabb, X40 Ultra típusú porszívója augusztus 21-től már a magyar vásárlók számára is elérhető.

A Dreame kutatásai szerint a felhasználók olyan robotporszívót szeretnének, amely alaposan megtisztítja a sarkokat és a széleket, minimális utótisztítást igényel és intelligens technológiát használ otthonaik pontos feltérképezésére. A Dreame X40 Ultra újradefiniálja a tiszta életet, a világ első bionikus robotkar technológiájával rendelkezik, oldalkeféje akár 10 mm-re is felemelkedik és kinyúlik, hogy elérje a sarkokat és az íves bútorokat is. A Dreame MopExtend™ RoboSwing technológiájának köszönhetően az X40 Ultra 4cm-es felmosóhosszabbítójával eltávolítja a rejtett törmeléket az alacsony bútorok alatt is. A teljesen automatizált tisztítóállomás, a gubancolódás-gátló kefe és az intelligens feltérképező technológia révén még soha nem volt ilyen egyszerű a takarítás, és mindez gombnyomásra történik.

Precíziós és intelligens térképezés

A Dreame X40 Ultra négyszintű térképezéssel rendelkezik, így rendkívül hatékony tisztítási útvonalakat hoz létre rendezett sorokban vagy meghatározott területeken a célzott foltok tisztításához. A beépített RGB kamera és a 3D strukturált világítás segítségével az X40 Ultra 120 fajta tárgyat azonosít és kerül ki, legyen az kicsi vagy nagy. Nagy terekben és a szűk sarkokban is hatékonyan takarít, ezzel biztosítva otthona tisztaságát.

Érintés nélküli tisztítás

A 12 000 Pa-os robot gondosan elhelyezett szívófejei védik a szőnyegeket, könnyedén elvágják a felszívott hajat és állatszőrt, majd ezeket a gép eltávolítja a kefékről és a porzsákba helyezi. Az X40 Ultra egyedülálló, öntisztító bázisállomással rendelkezik, dokkolásnál automatikusan kiüríti belső szemeteskukáját a bázisállomásba, a 3,2 literes porzsákot pedig csak 75 naponta kell kiüríteni. Miközben a robotporszívó a porzsák kiürítésével van elfoglalva, a bázisállomás intelligens tisztítóoldat-rendszere tökéletes víz-oldat arányt biztosít a makulátlan tisztításhoz a következő alkalommal.

A Dreame X40 Ultra robotporszívó az Euronics áruházakban már megvásárolható.

A Dreame Technology-ról

A 2017-ben alapított Dreame Technology az intelligens otthoni tisztítóberendezésekre összpontosít, azzal a céllal, hogy a technológia megkönnyítse életünket. Kövessen minket a Facebookon, Instagramon. További információkért látogasson el a https://shop.dreame-hungary.hu oldalra.

