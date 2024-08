4 feladat, amit érdemes ma gépekre bízni az emberek helyett

25 évvel ezelőtt a Mátrix című mozifilmben óva intettek attól, hogy emberek végezzék el azt, amire a számítógépek képesek.

A gépek uralma még nem jött el, de azóta már gyakran felmerülő kérdés, hogy mely munkákat és feladatokat érdemes átadni a mesterséges intelligenciának. A Micro Focus szakértői szerint az egyszerűbb, rendszeresen ismétlődő teendőket célszerű a modern technológiákra bízni, hogy az emberi munkaerő fontosabb és hasznosabb feladatokra koncentrálhasson. Erre egyre több területen nyílik erre lehetőség a kiberbiztonságtól kezdve az informatikai hibák elhárításán és felhőfelügyeleten át egészen a minőségellenőrzésig.

25 éve futott a mozikban a Mátrix című film, amelyben azt mondja a Smith ügynököt játszó Hugo Weaving: „Sose bízd emberre egy komputer munkáját.” Az intelligens megoldások fejlődésével egyre többször latolgatják napjainkban a vállalati döntéshozók, hogy mely feladatokat érdemes átvennie a mesterséges intelligenciának az emberi munkaerőtől. Napról napra nő azoknak a feladatoknak a száma, amelyeket a gépek már jobban csinálnak az embernél. Elengedhetetlen tehát, hogy a szervezetek lépést tartsanak a fejlődéssel, és gépekkel végeztessék ezeket a feladatokat, hiszen így hatékonyabbbá tehető az emberi munkaerő, továbbá az alkalmazottak hasznosabb és kreatívabb feladatokra koncentrálhatnak.

A Micro Focus szakértői a nemrég megrendezett OpenText World konferencián négy olyan területet vettek górcső alá, ahol érdekes, friss újítások gondoskodnak arról, hogy a gépek az embereknél hatékonyabban végezzék el a munkát, kiterjesztve a humán potenciált.

Megállítani a kiberbűnözőket

Évek óta jól működő módszer alapján az intelligens kibervédelmi rendszerek folyamatosan gyűjtik és elemzik a naplóadatokat, illetve figyelik a gyanús tevékenységeket, és gépi tanulásra alapozva azonosítják a kibertámadásokat, szükség esetén pedig megteszik a válaszlépéseket, illetve értesítik az illetékes szakembereket.

A kiberbűnözők egyre gyakrabban változtatják módszereiket és taktikáikat, ezért az okos védelmi megoldásoknak is gyorsítaniuk kell a tempón. Az OpenText Cybersecurity Aviator gyors bevezetéssel párosítja az automatikusan tanuló gépi tanulási modelleket, így akár órákon belül élesben működhetnek új tanulási modellek. Ennek köszönhetően a szervezetek hatékonyan és rövid időn belül kezelhetik a legújabb típusú fenyegetéseket is.

Megtalálni és elhárítani a hibákat az IT-rendszerekben

Az AIOps, vagyis az Artificial Intelligence for IT Operations technológia jó ideje támogatja a vállalatok sikeres működését azáltal, hogy big data elemzéssel és gépi tanulással analizálja a különféle informatikai környezetekben működő eszközök adatait. Ha eltérést észlel az eszköz a megszokott működési modelltől, akkor automatikusan hozzárendel plusz erőforrást a rosszul üzemelő területhez, vagy riasztást küld róla az illetékes szakembereknek. Ezenfelül segíti az informatikai problémák megelőzését és elhárítását, illetve az IT-üzemeltetési feladatok automatizálását is.

A legújabb AIOps platformban azonban már generatív MI-képességek segítik a vállalatok IT-részlegeit, hogy még könnyebben elháríthassák az IT-rendszerekben felmerülő hibákat és azonosíthassák a kiváltó okokat. Privát fejlesztésű és biztonságos nagy nyelvi modellel (LLM) megtámogatott asszisztens áll az operátorok és rendszergazdák rendelkezésére, hogy megtalálják a saját rendszereikre érvényes, releváns válaszokat úgy, hogy közben a vállalat érzékeny adatai is védve maradnak.

Kihozni a maximumot a felhőkből

Ma már szinte minden vállalatnál igénybe vesznek felhőszolgáltatásokat. Ezekre azonban érdemes külön figyelmet fordítani, mivel összetettek és drágák lehetnek, ráadásul a teljesítmény terén is hagyhatnak kívánnivalót maguk után. Kivéve, ha valaki egyesével átvizsgálja őket, ellenőrzi és összeveti a költségeket és az alkalmazások teljesítményét, majd javaslatot tesz azok optimalizálására. Ilyen például az IT Operations Cloud legújabb kiadásában elérhető OpenTelemetry funkció, amely átfogó rálátást biztosít az alkalmazások kapcsolódó információira. Ezáltal a vállalatok gyorsan azonosíthatják a kulcsfontosságú teljesítménymutatókat, és nyomon követhetik a költségeket és a teljesítményt.

A legjobb alkalmazásokat fejleszteni

Ahhoz, hogy a vállalatok a legjobb szoftvereket kínálhassák felhasználóiknak, tesztelniük kell azokat. A tesztek összeállítása hosszadalmas és bonyolult folyamat, ezért a fejlesztők és tesztelők munkáját jelentősen megkönnyíti, ha valaki összeállítja számukra a teszteket, és nekik csak le kell futtatniuk őket. Pontosan ezt teszi az egyik hasznos funkció a DevOps Aviator megoldásban, amely többek között az SAP-környezetek teszteléséhez is továbbfejlesztett, hasznos képességeket biztosít. A tesztelésért és minőségbiztosításért felelős szakemberek így sokkal gyorsabban és hatékonyabban végezhetik feladataikat.

