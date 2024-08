Vonalkódok titkos élete: szkenneld be és fedezd fel a rejtett információkat!

Digitális híd: Hogyan kötik össze a vonalkódok a fizikai és digitális világot?

Jelenleg a logisztika különböző területein világszerte a vonalkód jelenti a legelterjedtebb azonosítási technikát, sikerét számtalan tényezőnek köszönheti. A vonalkódtechnika lényegében egy olyan adatgyűjtési módszer, ami áthidalja a digitális és a fizikai világot úgy, hogy a digitális, kódolt adatokat fizikailag leképezi, majd beolvasás után a tárolt adatok grafikusan megjeleníthetők. Eredetileg csak egydimenziós kódok használata volt jellemző, de a technológia fejlődése (főként a lézertechnológia) életre hívta a kétdimenziós QR kódokat, majd a rádiófrekvenciás jelölést (RFID) is. Szinte mindenhol körülvesznek minket ezek az eszközök, de a legtöbben már észre sem vesszük őket, annyira beépültek a mindennapjainkba, működésüket pedig még ennél is kevesebben ismerik.

Vonalkódok működése: a Morse kód modern testvére

A vonalkódok működési elvüket tekintve nagyon hasonlóak a Morse kódokhoz, hiszen a különböző vastagságú vonalak, a köztük lévő hézagok és a különböző karakterek kombinációját használják az információ kódolására, amelyeket egy vonalkódolvasóval leolvasva digitálisan megjeleníthetők a benne tárolt információk. Az eltérő vastagságú vonalak és köztük a hézagok egy karaktersorozatot kódolnak, ami a vonalkód alatt is olvasható. A vonalkódolvasó a kibocsátott fénysugárral pásztázza a vonalkódot, majd a fehér területről visszaverődő fénysugarakat vizsgálja, ebből állít elő egy elektromos jelet. Minden vonalkód kizárólag egy azonosítót jelöl, ami egy adatbázis konkrét eleméhez kapcsolódik. Leolvasás esetén a kapcsolt azonosítóhoz az adatbázisban társított egyéb adatok is megjelennek, mint például a termék ára, leírása vagy az aktuális raktárkészlet. Drasztikus térnyerésük és az idővel elágazó fejlesztési utak számtalan típusú, vizuálisan is eltérő vonalkódvariációkat eredményeztek.

Emiatt joggal vetődhet fel a kérdés, hogy hogyan kerülhető el az, hogy az egyes kódok „összekeveredjenek”? Vegyünk például egy áruházat: a termékek minden jellemzője megtalálható egy belső adatbázisban, amihez egy egyedi vonalkód tartozik. Ezt a vonalkódot használják bevételezésnél is a raktárban, azonban természetesen az áruház beszállítója is használja a saját vonalkódját. Mi történik akkor, ha véletlenül a beszállító és az áruház által használt azonosító kódok típusa megegyezik, kapcsolt azonosítójuk közt átfedés van, de nem ugyanarra a termékre vonatkoznak? Erre a rövid válasz az, hogy káosz. Ennek elkerülése érdekében létrejöttek a vonalkód sztenderdek, mint például a GS1 szabvány.

Minden szervezet belső felhasználásra használhatja a saját kódrendszerét, azonban ahhoz, hogy az áruja forgalomba kerüljön, regisztrálnia kell a termékhez tartozó kódot az ebben illetékes vonalkód felügyeleti szervezetnél (például GS1 Magyarország Nonprofit Zrt.), ami biztosítja, hogy a megadott kód csak és kizárólag arra a bizonyos termékre vonatkozzon hazai és nemzetközi szinten. Ez a megoldás lényegében ugyanúgy működik, mint a weboldalak esetében: nem létezik két eltérő weboldal ugyanazzal az elérési címmel.

Mindentudó négyzetek: Vonalkód Sapiens, vagyis a QR kódok

A vonalkódtechnika következő egyedfejlődési szakaszának a QR kódok tekinthetők, melyek ingyenesen felhasználható, nyílt szabványon alapuló kétdimenziós kódok. Hasonló elven működnek, mint a vonalkódok, esetükben viszont nem vonalak alapján, hanem különböző méretű négyzetek és ezek elhelyezkedése alapján történik az adatok kinyerése. Több nagy előnyük is van a hagyományos vonalkódokkal szemben, egyrészt sokkal több adat tárolására alkalmasak kevesebb hely felhasználása és gyorsabb, megbízhatóbb beolvasás mellett, illetve nincs szükség hozzájuk lézeres vonalkódszkennerekre, hiszen kamerával is beolvashatók. További jelentős pozitív tulajdonságuk, hogy bármilyen irányból leolvashatók, mivel minden QR kód esetében van 4 db, viszonyítási pontként funkcionáló állandó pont, valamint előny még a kód hibatűrési képessége is.

A hiba vagy torzulás azt jelenti, hogy a kódbélyeg lefényképezésekor sokszor nem sikerül a mintázatot teljes pontossággal rögzíteni. A kamera képfelbontásának korlátai miatt, vagy a kódbélyeg kis mérete, a rossz megvilágítás vagy valamilyen szennyeződés miatt néhány jelpont rosszul látható lesz. A hibajavítás, tehát a hibák ellenére a kód tartalmának hibátlan kiolvasása úgy lesz lehetséges, hogy a kódba annak előállításakor már belefoglaltak olyan kiegészítő jelzéseket is, amelyek segítségével a dekódoló program bizonyos mértékű torzulást még képes tolerálni, amely a hagyományos vonalkódok esetében nem jellemző.

Megaglobal Kft: Az útmutató a vonalkódtechnika bevezetéséhez

Olyan szervezetek számára, amelyek még nem alkalmaznak vonalkódtechnikát, több szempontból is ijesztő lehet a bevezetés gondolata. Ott van például a bizonytalanság és az informáltság hiánya, hiszen a vonalkódtechnikai rendszerek egy igen speciális szegmensei a logisztikának, túlmisztifikált működéssel és árakkal, valamint ott van a változástól való félelem is. Erre a problémára nyújt megoldást a Megaglobal Kft, amely immár 16 éve segíti ügyfeleit a vonalkódtechnikai rendszerek bevezetésében. Ilyen esetekben a megoldás egy csomagajánlat lehet, amely lehetővé teszi a rendszer kipróbálását nagyobb beruházási költségek nélkül, mindössze pár százezer forintért. A csomag tartalmaz egy termál transzfer működési elvű címkenyomtatót, egy kézi adatgyűjtőt beépített vonalkódszkennerrel – használható céges telefonként is -, a nyomtatáshoz szükséges segédanyagokat (festékszalag és címketekercs), valamint hozzáférést egy Android alapú, saját fejlesztésű leltárkezelő applikációhoz (IgodepoS), amely kifejezetten a kézi adatgyűjtőre lett fejlesztve. Ennek segítségével a cégek képesek lesznek a saját környezetükben kipróbálni és modellezni egy teljes, az egész szervezet működésére kiterjedő rendszer működését, amelyben később a csomagajánlat elemei is felhasználhatók.

További információért látogasson el az igodepo.hu/S weboldalra.

