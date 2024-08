Készíts lenyűgöző fesztiválfotót a Galaxy AI erejével

Nyakig fürdőzünk a nyárban, amikor feltöltődhetünk a jó idő, a szabadság és a fesztiválszezonban átélt zenei pillanatok mámorában. A hűvösebb évszakokban is felemelő visszagondolni ezekre az emlékekre, különösen, ha egy kreatív, vidám vagy éppen professzionális fotóként is megörökítettük. Ehhez pedig érdemes megfelelő eszközt választunk.

A fesztiválfotók elkészítéséhez nincs feltétlenül szükség nagy apparátusra: praktikus társunk lehet a mobiltelefonunk. A legújabb Samsung Galaxy Z Fold6 vagy Samsung Galaxy Z Flip6 hajlítható készülékek kompakt, hordozhatóságra optimalizált okostelefonok. Ráadásul az AI-alapú kamerafunkciók[1] segítségével a pillanatok megörökítésén túl az élményeket is közvetíthetik fényképeink: legyen szó egy átütő koncertről vagy egy fényjátékról. A mesterséges intelligencia képes azonosítani a különböző körülményeket, például a színpadi fényeket, a naplementét vagy a tűzijátékot, és ennek megfelelően állítja be a fényerőt, a kontrasztot és az expozíciót. Így a fesztivál játékos színeit és hangulatát kristálytiszta képeken őrizhetjük meg.

A Galaxy Z Flip6 és a Galaxy Z Fold6 ultraszéles lencséit segítségül hívhatjuk egy olyan kép elkészítéséhez, amelyen a színpad és a körülötte lévő tömeg egyaránt szerepel, így a fesztivál vibráló energiája és a közönség lelkesedése egyszerre jöhet át a képről.

A Galaxy Z Flip6 FlexCam technológiájával félig összehajtott állapotban is készíthetünk szelfiket, csoportképeket. Ennek köszönhetően nem kell a kezünkben tartanunk a telefont, elég egy stabil felületre helyeznünk, és a készülék készen áll arra, hogy lefotózzon bennünket akár egyedül szelfizünk, vagy barátainkkal, de egy nagyszabású csoportos táncjelenetet is megörökíthetünk vele.

Az új Automatikus zoom[2] funkcióval megtalálhatjuk a legjobb képbeállítást felvételünkhöz – bármilyen kézi módosítás nélkül. A képünk alanyát felismerve, közelítéssel vagy távolítással igazítja a legelőnyösebb helyzetbe. A legnépszerűbb előadó koncertjén is hasznos lehet ez a funkció, könnyedén megörökíthetjük a szó szerint megközelíthetetlennek tűnő zenekart.

A Galaxy Z Fold6 készülékeken elérhető, mesterséges intelligencia alapú ProVisual Motornak köszönhetően a felvételek elkészítésétől kezdve, azok szerkesztésen át, a megtekintésig még jobban kibontakoztathatjuk a kreativitásunkat. A Fotósegéd[3] a nagy képernyőn továbbfejlesztett szerkesztési élményt ad, így erőfeszítések nélkül készíthetünk profi fotókat és szerkeszthetjük őket.

Emlékezetes videókat is készíthetünk a fesztivál mozgalmas jelenetiből. A pillanat elnyújtásához, nyüzsgés, a mozgás különleges megörökítéséhez, afféle saját videóklip készítéséhez használhatjuk az Azonnali lassú felvételek (Instant Slow-mo)[4] funkciót, amellyel a felvételek rögtön lelassíthatóak.

A fesztiválozók éjjel sem alszanak, így, ha fotózásról van szó, igazi fény lehet az éjszakánkban a videó HDR-rel továbbfejlesztett Galaxy Z Flip6 Nightography éjszakai felvételek funkciója, amely lehetővé teszi a még ragyogóbb videók rögzítését – akár félhomályban is. Ez felvételkészítés funkció már az Instagram alkalmazáson belül is elérhető, így sötétben is készíthetünk lenyűgöző fotókat például koncertjelenetekről vagy magával ragadó éjszakai életképekről, amelyeket közvetlenül az applikációból üzenetként továbbíthatunk vagy azonnal megoszthatjuk őket.

A Samsung a kivételes fesztiválélmények megörökítésében új fejezetet nyithat meg számunkra a sokoldalú és rugalmas formavilágú Galaxy Z széria új készülékeivel: a hajlítható eszközökben rejlő számtalan egyedi mobilélmény még izgalmasabbá teheti a nyarunk legszebb pillanatait.

[1] Bizonyos Samsung AI funkciók használatához Samsung-fiókba történő bejelentkezés szükséges. A Samsung nem tesz semmilyen ígéretet, és nem vállal garanciát az AI által előállított eredmények pontosságára, teljességére vagy megbízhatóságára vonatkozóan. A Galaxy AI funkciók elérhetősége régiónként/országonként, operációs rendszerenként, One UI verziónként, készülékmodellenként és szolgáltatónként változhat. A Galaxy AI szolgáltatás korlátozott lehet kiskorúak számára bizonyos régiókban, ahol az AI használatára vonatkozó korhatár-korlátozás van érvényben. A harmadik féltől származó AI funkciók vonatkozásában más felhasználási feltételek lehetnek érvényben.

[2]Az Automatikus zoom funkció korlátozott teljesítményt nyújt rossz fényviszonyok mellett. Az automatikus zoom mód kikapcsol, a zoomot manuálisan beállítása esetén, és/vagy az előlapi és hátlapi kamera közötti váltáskor.

[3]A Fotósegéd használatához hálózati kapcsolat és Samsung-fiókba történő bejelentkezés szükséges. A Generatív szerkesztés akár 12 MP-re is átméretezheti a fényképeket. Egy látható vízjel kerül a képre a mentéskor, ami jelzi, hogy a képet AI generálta. A generált kép pontosságáért és megbízhatóságáért a Samsung nem vállal felelősséget.

[4]Az Azonnali lassú felvételek funkció a Samsung Videólejátszó és a Samsung Galéria használata közben érhető el. Elképzelhető, hogy nem érhető el egyes videófájltípusok esetén. Az eredmények pontosságáért a Samsung nem vállal felelősséget.

