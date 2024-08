Számítógép-adományozás

Az Ópályi Jókai Mór Általános Iskola 5-8. osztályos tanulói hamarosan Apple számítógépeken sajátíthatják el a MacOS operációs rendszer használatához kapcsolódó széleskörű ismereteket, hogy magabiztos informatikai tudásra tegyenek szert. Az intézménybe járó, többségében nehéz körülmények között élő tanulók oktatásának fejlesztése az iCentre jóvoltából valósulhat meg, amely iMac készülékeket, tartozékokat, valamint üzemeltetési és terméktámogatási szolgáltatást biztosít az iskola számára. Az Apple termékek hivatalos viszonteladója az átadó eseményen jelentette be az oktatás digitalizációját támogató, hamarosan induló pályázatát.

Augusztus 6-án, egy hivatalos átadó keretében vehették birtokba az Ópályi Jókai Mór Általános Iskola tanulói azt a három darab használt iMac készüléket, valamint a hozzájuk tartozó egeret és vezetékes numerikus billentyűzetet, amelyet az iCentre ajánlott fel az intézmény számára az oktatás fejlesztéséhez.

„Örömmel mondtunk igent az iskola megkeresésére, hogy segítsünk a diákoknak a magabiztos informatikai tudás megszerzésében. Korábban is hozzájárultunk már termék-, illetve pénzadománnyal helyi szinten fontos ügyek megvalósításához, valamint két éve az ukrán menekülteknek juttattunk el digitális eszközöket és kiegészítőket. Az oktatás támogatását pedig közel 30 éve kezeljük kiemelten. Többek között kedvező vásárlási feltételeket biztosítunk a tanároknak és a felsőoktatásban tanulóknak új Mac vagy iPad készülékekre és edukációs tevékenységünk keretében bemutatjuk, hogyan tehetik az Apple termékek és tartozékok még hatékonyabbá a tanítást, illetve a tanulást. Az iMac-ek rendkívül hosszú élettartamúak, így évekig ki fogják szolgálni az ópályi iskola igényeit, az eszközök mellé pedig üzemeltetési és terméktámogatási szolgáltatást is biztosítunk, így kérdés vagy probléma esetén hivatalos szervizünk rendelkezésükre áll” – mondta Szilágyi Szabolcs, az iCentre Chief Revenue Officere.

„Mindössze körülbelül 3000 lakost számláló kistelepülésünk Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye leghátrányosabb helyzetű kistérségéhez tartozik. Intézményünkben nehezen megoldható a minőségi informatikai oktatáshoz szükséges eszközök biztosítása. Szeretnénk, ha az ide járó gyerekek a Windows mellett a MacOS operációs rendszert is megismernék, hogy elsajátítsák a számítógép-használathoz szükséges széleskörű ismereteket, melyeket aztán a mindennapokban vagy a munkában hasznosítani tudnak. Szűkös anyagi kereteinknél fogva a pályázatokon kívül szinte ez az egyetlen lehetőségünk a számítástechnika-tanítás fejlesztésére. Rendkívül hálásak vagyunk az iCentre csapatának, hogy ingyenes felajánlásukkal segítenek a többségében nehéz körülmények között élő, 5-8. osztályos diákjainknak abban, hogy megtanulhassák azt, ami kortársaik többsége számára természetesen megszerezhető gyakorlat” – mondta Vékony Zoltán, az Ópályi Jókai Mór Általános Iskola számítástechnika-tanára és rendszergazdája.

Az eseményen az iCentre munkatársai előadást is tartottak a Mac eszközök iskolai környezetbe történő egyszerű integrációjáról, azok oktatásban való használatáról, valamint működtetéséről. A vállalat a rendezvényen jelentette be továbbá az oktatás digitalizációját támogató pályázatát, amelyet hamarosan elindít annak érdekében, hogy hosszú távon és országszerte támogassa azokat az oktatási intézményeket, amelyeknek kihívást okoz a szükséges források, illetve tárgyi eszközök beszerzése. A program keretében az iCentre évente 2 millió forint értékben fog új termékeket biztosítani a pályázat nyerteseinek, melynek részleteiről a felhívás kidolgozását és meghirdetését követően a szélesebb nyilvánosságnak is beszámol majd.

