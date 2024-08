A HONOR bocsánatot kér, ráadásul a Samsung telefontulajdonosoktól

A HONOR egyedi bocsánatkéréssel fordult a Samsung Galaxy Z Fold tulajdonosaihoz, elismerve az úttörő összecsukható telefonja, a HONOR Magic V3 bevezetése által okozott kellemetlenségeket.

A HONOR megbízásából a közelmúltban 6000 20-50 év közötti európai felnőtt körében végzett felmérésből kiderült, hogy a lakosság jelentős része küzd a bocsánatkéréssel. Minden ötödik ember bevallotta, hogy kellemetlenül érzi magát, ha bocsánatot kell kérnie, 18% pedig azt állította, hogy nem szereti beismerni, ha tévedett. Figyelemre méltó, hogy 25% bevallotta, hogy nem szeret bocsánatot kérni, mert „soha” nem téved.

A HONOR egy merész lépéssel úgy döntött, hogy elismeri a Samsung Galaxy Z Fold tulajdonosok esetleges csalódását, amelyet a HONOR Magic V3, a világ legvékonyabb összehajtható telefonjának megjelenésekor érezhetnek. A Magic V3 mindössze 4,35 mm-es kinyitva és 9,2 mm-es összecsukva, ráadásul csupán 226 g[1] súlyú (egy átlagos avokádó súlya), amivel szégyenbe hozza vetélytársait.

A jóvátétel érdekében a HONOR elegánsan bevésetett egy 813 karakteres bocsánatkérést a Magic V3 zsanérja mentén. Ez a nyilvános nyilatkozat, amely a csúcstechnológia és a mikrogravírozás egyedülálló művészetének ötvözete, a neves mikrogravírozó művésszel, Graham Shorttal való együttműködés révén jött létre.

A „Zseniális Kezek” néven is ismert művész munkája olyan hírességeket vonzott, mint Elton John, Stephen Fry és Kim Kardashian. Graham elkötelezettsége a szakmája iránt abszolút precizitást követel. Gyakorlatilag elsajátította a szívdobbanások közötti munkavégzés képességét, hogy elérje a munkájához szükséges precizitást. Ez a kivételes szintű elkötelezettség azzal jár, hogy évente mindössze négy remekművet tud alkotni.

„A HONOR Magic V3 egyedülálló kihívást jelentett, mivel hihetetlenül vékony, lekerekített élei még a mikroszkopikus gravírozást is megnehezítették”

– magyarázta Graham.

„Én azonban sosem riadok vissza a kihívásoktól. Annak ellenére, hogy a Magic V3 a világ legvékonyabb összecsukható telefonja, sikerült a telefon zsanérját a HONOR hosszú, 166 szavas bocsánatkérésével gravíroznom. Nem csak a vékonyság volt az, ami próbára tett, hiszen a meglepően tartós fémhez gyémánthegyű tűket kellett használni.”

Grahamnek 90 órát vett igénybe a bocsánatkérés kézzel történő gravírozása, és mivel a szöveg minden egyes sora egy emberi hajszál magasságú, csak mikroszkóp alatt olvasható, a Magic V3-on ugyanis szűk a hely.

„Tisztában vagyunk vele, hogy a méret igenis lényeg, és a Magic V3 megjelenése előtt egy vastagabb, nehezebb összehajtható telefon vásárlása okozhatott némi kellemetlenséget”

– mondta Avikar Jolly, a HONOR EUROPE CMO-ja.

„Nagyra értékeljük ügyfeleinket, és szeretnénk biztosítani számukra a leginnovatívabb technológiához való hozzáférést. Ez a bocsánatkérés, bár csekély mértékű, őszinte együttérzésünket fejezi ki azok számára, akik most irigykedve nézik a Magic V3-at.”

A felmérésből az is kiderült, hogy 40% állítja, hogy ő kér elsőként bocsánatot, függetlenül attól, hogy hibás-e, míg érdekes módon 52% elismerte, hogy a múltban úgy kért bocsánatot, hogy az nem volt őszinte.

A felmérés főbb megállapításai a következők:

25% nem szeret bocsánatot kérni, mert „soha” nem téved

Az európai felnőttek 22%-a kellemetlenül érzi magát, ha bocsánatot kell kérnie

18% nem szereti beismerni, ha tévedett

21% szégyelli a bocsánatkérés gondolatát

40% állítja, hogy jellemzően ő kér elsőként bocsánatot

52%-uk kért már úgy bocsánatot, hogy nem volt őszinte

41% számára a nem őszinte bocsánatkérés a legnagyobb bosszúság

34% nem szereti, ha az emberek másokat hibáztatnak ahelyett, hogy vállalnák a felelősséget

27%-ot zavarja, ha valaki a bocsánatkéréstől ódzkodik, vagy bosszantja a gondolata

A HONOR Magic V3-on olvasható teljes bocsánatkérés így szól:

Kedves Samsung Galaxy Z Fold tulajdonosok, sajnáljuk. Tudjuk, hogy izgatottan vártátok egy olyan telefon megvásárlását, amely hajlítható és elfér a zsebetekben, kényelmetlenül. A jövőt ígérték nektek, egy technikai csodát, a határtalan multitasking és teljesítmény világát.

És most valószínűleg az új HONOR Magic V3-ra néztek, és egy kicsit… elárulva érzitek magatokat. A méret számít, és mi átérezzük a fájdalmatokat. Mintha egy aranyéremre pályáznátok, majd a versenyben utolsónak végeznétek. A tudat, hogy létezik egy vékonyabb, könnyebb és tartósabb összecsukható készülék elég ahhoz, hogy bárki megkérdőjelezze a választásait.

Az eredeti, 166 szavas angol változat pedig a következő:

Dear Samsung Galaxy Z Fold owners, we’re sorry. We know you were excited to buy a phone that folds in half and fits in your pocket, awkwardly. You were promised the future, a technical marvel, a world of boundless multitasking and performance.

And now, you’re probably looking at the new HONOR Magic V3 and feeling a little… betrayed. Size matters, and we feel your pain. Like being tipped for a gold medal and then coming last in the race, the knowledge that a thinner, lighter, and more durable foldable exists is enough to make anyone question their choices.

A HONOR az IFA 2024-en, szeptember 5-én, Berlinben leplezi majd le hivatalosan a HONOR Magic V3-at.

