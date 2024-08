Az európaiak negyede nem kedveli a saját esküvői fotóit

Friss kutatási eredmények szerint egyre népszerűbb az alternatív esküvői fotózás: az európaiak 25 százaléka elismeri, hogy nem szereti a saját esküvőjén készült klasszikus fotókat, 29 százalékuk már nem is fogad hivatalos fotóst, és minden harmadik válaszadó (36%) inkább egy olyan barátját választaná esküvői fotósnak, aki jól bánik az okostelefonjával.

Az európaiak 46 százaléka kedveli azt a rugalmasságot és kreativitást, amit az okostelefonos tartalomkészítők kínálnak. Egyértelmű tehát, hogy a digitális és közösségi médiának nagy hatása van az esküvőkre is.

A megkérdezettek majdnem fele (49%) úgy gondolja, hogy az esküvői fotózás megújulásra szorul. Nagy divatja van a vendég fotók összegyűjtésének, az európaiak 39 százaléka esküvői weboldalt vagy hashtaget (39%) tervez használni – vagy használt is már –, hogy összegyűjtse a vendégek legjobb felvételeit a különleges alkalomról. A megkérdezettek közel harmada (29%) azt is fontolóra venné, hogy kizárólag a vendégek fotóit használja fel, sőt, 31 százalék akár fotóversenyt is szervezne a vendégeknek, hogy a lehető legjobb képek születhessenek.

A válaszadók 16 százaléka állítja, hogy az esküvői fotózás volt a legnagyobb hiba az esküvőszervezésben, csak ezt követi a vendégek kiválasztása (12%) és a helyszín kitalálása (11%). Az európai válaszokat vizsgálva azt látjuk, hogy 13 százalék szerint a hagyományos esküvői fotózás túl sokáig tart, míg mások kissé elavultnak (13%) vagy kínosnak (11%) érzik magát a fotózást.

A kutatás a HONOR megbízásából készült, azzal a céllal, hogy felhívja a figyelmet az új HONOR 200-as széria kameráinak képességeire. Az eszköz az AI segítségével készülő minden felvételen DSLR-minőségű fényt és árnyékokat rögzít, és olyan fejlett funkciói vannak, mint az AI Radír, amivel a felhasználók eltávolíthatják a háttérben lévő, nem kívánt elemeket.

Lauren Prichard, a Social Brides Club esküvői tartalomkészítője a kutatás eredményeivel kapcsolatban elmondta: “Az esküvői tartalomkészítés az esküvői ipar meghatározó részévé vált. Hatalmas előnye, hogy a tartalom 24 órán belül rendelkezésre áll, ami azt jelenti, hogy a párok azonnal újraélhetik az esküvőjük napját, és azonnal megoszthatják az élményt a közösségi médiában. Tudjuk, hogy milyen fontos ilyenkor, hogy már a másnapi – just married Instagram-poszthoz – elkészüljön ‘a felvétel’. A professzionális esküvői fotózásnak és videózásnak mindig lesz helye, de a galériák elkészítése akár hat hónapig is eltarthat, így az esküvői tartalomkészítés tökéletes kiegészítője ennek.

Az okostelefonon a kulisszák mögött rögzített tartalom egy nyersebb és természetesebb módja az esküvői emlékek megörökítésének, hiszen a legtöbb pár számára az a legfontosabb, hogy minél több emlék maradjon meg. Minden eseményen, amelyen résztveszünk, fényképeket és videókat készítünk a telefonunkkal, így ha felbérlünk egy tartalomkészítőt a különleges napra, az azt jelenti, hogy nem maradunk le semmiről. Egyes párok QR-kódokat használnak a helyszín körül, hogy a vendégeket arra ösztönözzék, hogy egy linken keresztül töltsék fel a fotóikat, de akár olyan alkalmazásokat is használhatnak, amelyek úgy működnek, mint egy digitális eldobható fényképezőgép”.

Annak érdekében, hogy a vendégek a jövőben a legjobb portréfotókat készíthessék az esküvőkön, Lauren megosztotta a legjobb tippjeit is arról, miként lehet tökéletes képet készíteni okostelefonnal:

Tisztítsd meg a lencsédet: Ez egy hatalmas baj, amit az emberek könnyen elkerülhetnének. Mindig vigyél magaddal egy kis mikroszálas szemüvegkendőt vagy lencsetörlőt. Ha nincs kéznél semmi, töröld át gyorsan a lencsét a ruháddal. A fényképezőgép piszkos lencséi homályos vagy zavaros fotókat eredményeznek, és ezt nem lehet kijavítani. Tiszta és éles képet szeretnénk: mindig. Válassz okosan hátteret: Kerüld a zsúfolt területeket a fotódhoz, és vedd rá az alanyokat, hogy olyan helyen pózoljanak, ami megmutatja a gyönyörű helyszínt, amit a pár választott. Az őszintébb felvételeknél, ahol kevésbé tudsz irányítani, az AI Radír eszközzel távolíthatod el a nem kívánt elemeket. Kerüld a háttérvilágítást: Soha ne állítsd az alanyokat olyan ablak elé, ahol a fény mögöttük szűrődik be, mivel ez a képek túlexponáltságát okozza. Az alanyokat mindig az ablak felé fordítsd, hogy a fény az arcukat érje. Használd ki a napfényt: Sok fotós napsütéses napokon inkább árnyékban készít fotókat, mivel ez sokkal hízelgőbb a portréknál. Ha azonban okostelefonos fotók készítéséről van szó, a közvetlen napsütéses megvilágítás tökéletes. Lőjünk több képet: Soha ne készíts csak egy fényképet. A modern okostelefonok rövid idő alatt rengeteg fotót képesek készíteni, ami azt jelenti, hogy kiválaszthatod a legjobbat. Ebben segít a csoportkép-javító funkció is, amely felismeri a csukott szemeket és nyitottra korrigálja őket.

A HONOR felhívta a figyelmet arra, hogy a fotózási trendek folyamatosan fejlődnek, és kutatási eredmények rávilágítanak arra, hogy az emberek új módszereket keresnek a legjobb portréfotók elkészítéséhez – még az esküvőjük napján is. A lélegzetelállító képek megörökítése kifejezetten fontos, különösen az olyan nagy eseményeken, mint egy esküvő. Az új HONOR 200 sorozat az AI által vezérelt fényképészeti precizitást nyújtva, számtalan lehetőséget garantálva a tökéletesen kiegyensúlyozott képek létrehozásához.

További részletek a HONOR 200 termékcsaládról a HONOR hivatalos honlapján találhatók: www.honor.com/. .

