A FIAT a TOP 10 lakóautó márka élén

Növekvő tendencia mutatkozik 2023 első félévétől kezdődően a lakóautó-eladás terén, melynek apropóján a Használtautó.hu szakértői összegyűjtötték a legkeresettebb márkákat.

A Használtautó.hu megvizsgálta, hogy 2023 és 2024 első féléve alapján hogyan változott a lakókocsi-kínálat a portálon. Az elemzés során az árban 10 ezer és 1 milliárd forint közé eső lakóautókat és lakókocsikat összesítette, beleértve mind az új, mind a használt járműveket. A Használtautó.hu előrejelzései alapján várható volt a nyári időszak alatt növekvő tendencia, ami azonban kiemelkedő eredmény, hogy a készlet másfél év alatt, közel a duplájára nőtt. Egyértelműen megállapítható, hogy 2023-tól kezdődően a lakóautók készlete hónapról hónapra folyamatos növekedést mutatott.

– emelte ki Horváth András, a Használtautó.hu autópiaci szakértője.

A nyári időszak kiváló alkalmat teremt a lakókocsis nyaralásokra. A lakókocsival történő utazás egyre népszerűbbé válik, aminek vélhetően a kényelem az elsődleges oka. A lakóautó toplista rávilágít arra, hogy a legkeresettebb márkák között a megszokottakon kívül más, népszerű brandek is felbukkannak.

“Jellemzően a hagyományos autógyártók is külső beszállítóval készíttetik el a felépítményeket, amelyeknek köszönhetően guruló lakássá változnak a haszongépjármű modellek. Így azok az autómárkák vannak előnyben ezen a piacon, amelyeknek erős haszongépjármű-kínálatuk is van. Ráadásul azokra a haszonjárművekre, vagy azokból kialakított, maximum 9 személyes kisbuszokra épülnek, amelyek B-s jogsival is vezethetők. Tehát a lakóautók is vezethetők B-kategóriás jogosítvánnyal”