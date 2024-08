Ezt érdemes tudni az elektromos autó töltéséről

Napjainkban egyre népszerűbbek az elektromos autók, hiszen az üzemanyaggal működő társaikkal szemben rengeteg előnyük van, nemcsak a környezetvédelem szempontjából, hanem a mindennapi élet szempontjából is. Egy ilyen autó használatához azonban nagyon fontos, hogy tisztában legyünk azzal, hogyan is kell feltölteni a járművet. Az alábbiakban összeszedtük, mire kell figyelni!

Mi kell az autó töltéséhez?

Az első, amit tisztázni kell, hogy pontosan milyen eszközök kellenek egy villany jármű feltöltéséhez. Először is keresnünk kell egy töltőpontot, ahol az autó töltő csatlakoztatása megtörténhet. Az autó saját töltőkábelére, és egy erre használatos applikációra lesz szükségünk, de előtte a töltőcsatlakozót is ellenőrizni kell az autón. Figyelembe kell venni továbbá azt is, hogy egy villanyautó töltése több időbe telik, mintha csak megtankolnánk azt.

Hol tölthetjük fel az autót?

Ma már egyre több helyen találkozhatunk elektromos jármű feltöltésére alkalmas helyekkel. Munkahelyünkön, az út során, a célállomásunkon, ami lehet hotel vagy egy bevásárlóközpont, de akár otthonunk kényelmében is tölthetjük már a járművet. Utóbbihoz egy elektromos autó fali töltő használatára lesz szükség, amit ma már könnyen megvásárolhatunk, akár online is.

Hosszabbítsuk meg az akkumulátor élettartamát!

Azzal, ha nem merítjük le teljesen autónkat, és nem is töltjük fel maximálisan, nagyban hozzájárulhatunk az akkumulátor élettartamának meghosszabbításához. Azonban néhány hetente érdemes teljesen feltölteni a járművet, hogy ilyen állapotba is kerüljön. Fontos tudni azt is, hogy az okosabb mobiltelefonokhoz hasonlóan, a villanyautó rendszere is figyel a töltöttségére, tehát magától szabályozza a töltöttséget vagy a lemerülést. Igyekezzünk minél kevesebbszer villámtöltést alkalmazni, mert ez nem tesz jót az akkumulátornak.

Ha huzamosabb ideig nem használjuk az autót

Ha valamilyen okból kifolyólag jó pár hétig vagy hónapig nincs szükségünk az autónkra, érdemes azt körülbelül 50 százalékos töltöttséggel magára hagyni. Továbbá figyeljünk arra is, hogy semmiképp se felejtsük a “pihenés” idejére a töltőn! Vigyük egy időjárási viszonyoktól védett, elzárt helyre.

