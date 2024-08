Mesterséges intelligenciával és mélytechnológiával foglalkozó startupokba fektet az LG

Az LG Electronics (LG) mesterséges intelligenciára (MI) és mélytechnológiákra specializálódott startupokba fektet be.

(A mélytechnológiákon dolgozó vállalkozások új tudományos kutatási eredményekre, illetve saját maguk által kifejlesztett, jelentős műszaki innovációkra alapozzák üzleti modelljeiket.) A dél-koreai cég ezt úgy valósította meg, hogy – kiemelt partnerként – 10 millió dollárral szállt be az SBVA kockázatitőke-befektető társaság nemrég létrehozott 130 millió dolláros Alpha Intelligence Fund (AIF) nevű befektetési alapjába.

Az SBVA az AIF számára olyan portfóliót fog összeállítani, amelybe magas növekedési potenciállal rendelkező, a mesterséges intelligencia, a mélytechnológia és a robotika területén dolgozó startupokat választ be. A cég célja, hogy globális hálózatait és erőforrásait felhasználva támogassa ezeknek a startupoknak a növekedését.

Az SBVA több mint 20 éve fektet globális startupokba, fejleszti az IKT-technológia területén szerzett tudástőkéjét és erősíti nemzetközi hálózatát. Az SBVA alapjába történő beszállással az LG-nek az a célja, hogy részt vegyen a gyorsan változó innovatív technológiai trendekkel kapcsolatos információk megosztásában, valamint vezetési stratégiáiban reagáljon is ezekre a globális piaci változásokra.

A befektetés révén az LG azt szeretné elérni, hogy kiterjessze az együttműködési lehetőségeit az innovatív startupokkal, továbbra is hozzáférjen a jövőbeli technológiákhoz, végső soron pedig minőségi növekedést érjen el. A vállalat azt tervezi, hogy erősíti a hálózatépítést a vezető globális vállalatokkal és startupokkal, további lehetőségeket tár fel a stratégiai befektetések számára, illetve biztosítja a technológiai képességeket a jövőbeli üzleti tevékenységei számára.

Az LG mindemellett azt tervezi, hogy felgyorsítja azt az átalakulási folyamatot, amelynek célja, hogy intelligens életmód-megoldásokat fejlesztő vállalattá váljon. Ennek eszköze, hogy innovatív technológiákat biztosít a legfontosabb növekedési motorjai számára, beleértve a platformalapú szolgáltatási üzletágakat, a B2B részlegeket és más új üzletágakat. A vállalat további erőfeszítéseket tervez a jövőbeli alapvető technológiák biztosítására, valamint üzleti tevékenységeinek az otthonokon túl az üzleti terekre, a mobilitásra és más területekre való kiterjesztésére.

Az LG idén júliusban vásárolt 80 százalékos részesedést az okosotthon-platformok fejlesztésével foglalkozó holland Athomban, illetve szerződésben vállalta, hogy a következő három évben megvásárolja a fennmaradó 20 százalékot is. A dél-koreai társaság emellett 60 millió dollárt fektetett az amerikai Bear Robotics startupba – a Szilícium-völgyben működő vállalat MI-alapú autonóm kiszolgálórobotokat fejleszt.

Mindezen túl a vállalat a szilícium-völgyi innovációs központján, az LG NOVA-n keresztül 2021 óta évente szervez versenyt azért, hogy felfedezze és segítse az innovatív ötletekkel rendelkező startupokat, támogassa ezen ötletek kereskedelmi hasznosítását, mindezek révén pedig új üzleti lehetőségeket tárjon fel. Az LG NOVA különösen a fenntartható növekedés elősegítésére és a jövőbeli innovatív iparágak rendszereinek – például a digitális egészségügy, a tiszta technológiák és a mesterséges intelligencia – támogatására összpontosít.

„Az AIF-ben való részvétellel az a célunk, hogy aktív nyílt innovációs tevékenységek révén biztosítsuk a mesterségesintelligencia-képességeinket, és megerősítsük pozíciónkat az MI értékláncban”

– mondta Eugene Yoo, az LG alelnöke és a vállalat nyílt innovációs akciócsoportjának vezetője.

„Azt tervezzük, hogy felfedezzük azokat a tehetséges startupokat, amelyekkel együttműködhetünk a jövőbeli üzleti lehetőségek feltárása érdekében.” „Folyatjuk a technológiai innovációt felgyorsító befektetéseket, kihasználva megkülönböztetett műszaki szakértelmünket, globális hálózatunkat és befektetési tapasztalatainkat. Terveink szerint e vállalatok növekedési potenciálját azáltal maximalizáljuk, hogy ösztönözzük a startupokkal és a nagybefektetőkkel közös vállalkozások létrehozását, illetve az együttműködésen alapuló üzleti projekteket”

– mondta JP Lee, az SBVA vezérigazgatója.

Eközben a SoftBank Ventures Asia néven, a SoftBank-csoport részeként megalapított SBVA-t tavaly felvásárolta a Mistletoe globális befektetési cég elnöke, Taizo Son által vezetett The Edgeof befektetési társaság. Az így függetlenné vált SBVA összesen mintegy 2 milliárd dollár piaci értékű vagyont kezel, több mint 100 vállalatba fektet be, irodái pedig megtalálhatók San Franciscóban, Izraelben, Szingapúrban és Szöulban is.

