A TIME és a Financial Times is díjazta a Hankook fenntartható vállalatirányítási rendszerét

A világ legfenntarthatóbb vállalatai közé választotta a Hankook prémium gumiabroncsgyártó vállalatot a TIME és a Statista.

A kéthetente megjelenő amerikai magazin és a globális adat- és üzleti információs platform a fenntartható gazdálkodás területén tett innovatív erőfeszítéseiért adta a nagy presztízsű elismerést. Emellett a The Financial Times londoni székhelyű nemzetközi napilap – szintén a Statistával együttműködésben – a Hankookot a 2024-es ázsiai-csendes-óceáni klímavezetők közé választotta („Asia-Pacific Climate Leaders 2024”).

A TIME és a Statista idén először tette közzé „A világ legfenntarthatóbb vállalatai 2024” elnevezésű közös listáját. Az értékelés során 5000 vállalatot több mint 20, fenntarthatósággal kapcsolatos teljesítménymutató alapján vizsgáltak. A legjobb 500 cég közé jutott Hankook pozitív értékelése bizonyítja, hogy a vállalat világszinten is versenyképes az ESG (Environmental Social Governance) szempontok tekintetében.

A Financial Times és a Statista által összeállított „Asia-Pacific Climate Leaders 2024” lista az üvegházhatású gázok kibocsátásának 2018 és 2023 közötti változásáról és az értékesítéshez viszonyított csökkentéséről ad átfogó értékelést. A lista a Carbon Disclosure Project (CDP azaz „szén-dioxid-kibocsátás közzétételi projekt”) és a Science Based Targets Initiative (SBTi „Tudományos alapú célok”) eredményeire terjed ki. Utóbbi olyan globális kezdeményezés, amely a legújabb éghajlati tudományos eredményekkel összhangban lévő célkitűzésekben támogatja a vállalatokat. A koreai vállalatok között a Hankook második helyen végzett.

A Hankook elkötelezett a szervezeten belüli fenntartható vállalatirányítás megerősítésében. Stabil fenntartható üzleti és ESG vállalatirányítási rendszere révén a vállalat aktívan támogatja az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését termékeinek teljes életciklusa során – a nyersanyagbeszerzéstől kezdve a gyártáson át, beleértve az értékesítést, a felhasználást, újrahasznosítást és a hulladékgazdálkodást. Mindemellett a prémium gumiabroncsgyártó komoly erőfeszítéseket tesz a megújuló energia használatára, az energiahatékonyság optimalizálására, a létesítményüzemeltetés javítására és az új energetikai technológiák bevezetésére.

Innovatív technológiai kutatásai révén a Hankook kiemelt figyelmet fordít a fenntarthatóbb termékek fejlesztésére is. Ezért a vállalatnál a teljes gyártási folyamat során aprólékos életciklus-elemzést (LCA) végeznek, beleértve a gumiabroncsok súlyának optimalizálási technikáit, a 3D nyomtatási technológiákat és számos egyéb területet.

2021-ben a vállalat Geumsanban található üzeme lett az első gyár az iparágban, amely megkapta a nívós International Sustainability & Carbon Certification (ISCC) PLUS minősítést. Ennek az elismerésnek, valamint a Hankook környezetvédelem iránti elköteleződésének eredményeként tavaly augusztusban a koreai gumiabroncsipar első olyan vállalata lett, amelynek karboncsökkentési céljait SBTi-minősítéssel jutalmazták. 2023 szeptemberében a koreai üzemhez hasonló ISCC PLUS minősítésben részesült a vállalat magyarországi, Rácalmáson működő gyáregysége is. Ezek az eredmények és a fenntartható nyersanyagok alkalmazásának kiterjesztése egyaránt támogatják a globális gumiabroncsipart a fenntartható gazdálkodás erősítésében.

További friss híreket talál a Technokrata főoldalán! Csatlakozzon hozzánk a Facebookon is!