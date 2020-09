Pattanj nyeregbe Te is autó helyett, indítsd be az őszi szezont a Mio legújabb kerékpáros navigációival!

Akár hasznos biciklis információkra van szükséged, akár új útvonalakat fedeznél fel, az egyszerűen használható, vízálló Mio Cyclo™ Discover vagy Discover Plus lelkes társad lesz a nagyobb túrák vagy a mindennapi kerekezések során.

Világszerte milliók kedvenc közlekedési eszközévé és időtöltésévé vált a kerékpározás a járvány idején. A kétkerekű népszerűsége azóta sem csökkent: nem csoda, hiszen a tömegközlekedés biztonságosabb alternatíváját kínálja, emellett a sportolás egyszerűen kivitelezhető módja, mely szabadtéren, barátokkal, családdal is űzhető. Ha Te is szívesen pattansz nyeregbe, de számodra a kerekezés nem csak a teljesítményről, hanem a közlekedésről, a szebbnél szebb tájak felfedezéséről és a közösségi élményről szól, akkor a Mio legújabb biciklis navigációit Neked találták ki! A Mio Cyclo™ Discover és Discover Plus hasznos információkkal, meglepetés útvonalakkal, kihagyhatatlan tippekkel segít, hogy még több élményt gyűjthess két keréken. A nagytudású Mio Cyclo™ Discover Plus és Mio Cyclo™ 215 modellek 2020. szeptember 1-jétől a Hervis áruházakban országszerte kaphatóak.

Kerékpáros útikalauz a zsebben

A teljes Európa térképpel felszerelt Mio Cyclo™ Discover/Discover Plus segítségével könnyedén megtervezheted a kerékpáros kirándulásokat. A Mio Share applikációval tárolhatod és rendszerezheted túráidat, valamint új útvonalakat tölthetsz le a navigációdra és frissítheted a térképeket vagy a készülék szoftverét. Emellett a népszerű RouteYou és a Komoot appokat is használhatod az eszközön. A Mio Cyclo™ Discover Plus beépített WIFI-jével pedig számítógép nélkül is szinkronizálhatod az adatokat a Mio Share-en keresztül.

Never Miss™ és Suprise Me™

A Mio Cyclo™ Discover/Discover Plus számtalan hasznos információval és izgalmas funkciókkal segít, hogy még többet hozhass ki a biciklis kiruccanásokból. A biciklis POI-k listájában megtalálod, hol van a legközelebbi elsősegélynyújtó hely, hol juthatsz frissítőhöz, vagy merre lesz a közeli bicikliszerviz. Ha kerekezés közben bármilyen látványosságot szeretnél rögzíteni, mindössze annyit kell tenned, hogy létrehozol egy Never Miss™ jegyzetet. Készüléked mutatni fogja, ha egy már meglévő Never Miss™ ponthoz érsz, és a hozzá tartozó QR kód segítségével telefonon meg tudod nézni a legfontosabb tudnivalókat az adott pontról.

Ha szeretnéd kicsit változatosabbá tenni a túrákat, válaszd a Surprise Me™ funkciót! Add meg az úticélt, az időt és a távolságot, és a készüléked három meglepetés útvonalat fog Neked felajánlani.

Ha pedig vészhelyzet adódna, és segítségre van szükséged, a Hol vagyok? funkciót használhatod, ami megmutatja a pozíciódat a hozzá tartozó hosszúsági és szélességi fokokkal együtt.

Egyszerűen kezelhető és sétához is használható

A Mio Cyclo™ Discover/Discover Plus navigációkon könnyen eligazodsz majd. A menüfelépítés egyszerű, a készülék az információkat jól láthatóan, nagy méretben jeleníti meg. Ha biciklizés helyett sétálni vagy futni lenne kedved, a navigációt akkor is használhatod, hiszen a beépített térképalkalmazás a sétaútvonalakat is támogatja. A Mio Cyclo Discover Plus modell a beépített Bluetooth segítségével a közösségi média üzeneteket is megmutatja, így nem kell a kezedet használnod és nem maradsz le semmiről biciklizés vagy séta közben sem.