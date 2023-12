WI-FI 6E: A jövő hálózata már elérhető a Magyar Telekomnál

A technológia rohamos fejlődése az utóbbi években mintha még nagyobb lendületet kapott volna.

Ezt a Wi-Fi jelenlegi helyzete is bizonyítja: 1997-ben vezették be, ma pedig ott tartunk, hogy felhasználói élmény szempontjából lakáson, irodán belül a Wi-Fi szinte teljesen tudja helyettesíteni a vezetékes kapcsolatot. A fejlődés legújabb szintjét, a legújabb generációs eszközöket, a Wi-Fi 6E-t a Telekom novemberben vezette be a kínálatába, a magyarországi szolgáltatók közül elsőként.

Az 1997-ben debütált Wi-Fi az évek során hatalmas fejlődésen ment keresztül. Az eredeti 802.11 szabvány, amely csupán 2 Mb/s sebességet kínált, mára szinte feledésbe merült. A Wi-Fi 5. és 6. generációk már gigabites sebességeket tettek lehetővé, kihasználva az 5 GHz-es sáv adta lehetőségeket. A Wi-Fi 6E különlegesen nagy sebességű akár 160 MHz-es csatornát nyújt – többgigabites sebességgel, stabil és állandó kapcsolatokkal. Ez jelentősen megnöveli a vezetéknélküli hálózat kapacitását és kiküszöböli a zsúfoltságból adódó sávszélesség-csökkenést, minden Wi-Fi 6 és 6E eszköznek magasabb teljesítményt nyújtva. A Wi-Fi 6E az újonnan felszabadított 6 GHz-es rádiós sávot (is) használja: ez egy olyan sáv, amely tisztán a Wi-Fi 6E-t kezelő eszközöknek van fenntartva.

Az otthoni internet hőskorában még walkie-talkie szerűen működött, azaz egyszerre csak egy felhasználót szolgált ki a Wi-Fi, a megbízhatóság terén sok kihívással küzdve. Az elmúlt időszakban – például a járványhoz kapcsolódó lezárások alatt – ugyanakkor kiemelten fontos lett az otthoni kábelmentes kapcsolat minősége, amikor a családban két távmunkában dolgozó szülő mellett a távoktatásban tanuló gyerek is egyidőben csatlakozott a routerhez. Nem is beszélve a különféle okoseszközökről. Ilyen közegben tűnik fel igazán, hogy a sokfelhasználós helyzetekkel mennyire jól boldogul a legújabb Wi-Fi 6E szabvány. Azt is kezelni tudja, ha egyszerre több tucat eszköz kapcsolódik, de arra is képes, hogy – ha az egyéb feltételek adottak – akár 8K felbontású videókat továbbítsunk vezeték nélkül mindenféle akadás és minőségromlás nélkül. Az új 6 GHz-es sáv előnyeit kihasználva, külső zavar nélkül kommunikálhatnak az eszközök, akár egy társasházi környezetben is.

„Bár manapság minden az optikáról és az 5G-ről szól, a villámgyors vezetékes és mobilinternet-hálózat mellett a Wi-Fi is szintet lépett. A kapcsolódó eszközök számának rohamos növekedése kihívást jelentett a hálózatok számára. A régebbi Wi-Fi technológiák gyakran nem tudnak stabil kapcsolatot nyújtani, különösen zsúfolt környezetben. A Wi-Fi 6E ezen dilemmákra ad meggyőző választ. A Magyar Telekom ráadásul a hazai szolgáltatók közül elsőként emelte be kínálatába a Wi-Fi 6E eszközöket”

– mondta Balogh Tamás, a Magyar Telekom digitális előfizetői eszközökért és megoldásokért felelős szakértője.

A Wi-Fi 6E kompatibilis minden korábbi Wi-Fi szabvánnyal és előnyei közé tartozik a 6GHz-es interferenciamentes sáv használata, extrém kapacitás és a korábbi Wi-Fi technológiához képest nagyobb sebesség. Segítségével vezeték nélkül is kihozható a legtöbb az internet díjcsomagból a lakás minden pontján. Az eszközök nemcsak funkcionálisak, hanem esztétikailag is hozzájárulnak az otthoni dizájnhoz, lehetővé téve, hogy a készülékek akár a lakás egyik kiemelt pontján elhelyezve, folyamatosan szem előtt működve biztosítsák a zavarmentes vezeték nélküli kapcsolatot. Ehhez nem kell az összes otthoni eszközt Wi-Fi 6E-re upgradelni, az előnyöket az egységek közötti 6E-s kapcsolat enélkül is biztosítja, így régebbi eszközzel is stabilitást és sebességnövekedést érzékelhetünk.

A Magyar Telekom a Wi-Fi 6E révén nem csupán egy új technológiát vezetett be, hanem egy teljes ökoszisztémát kínál ügyfeleinek. A Wi-Fi 6E Mesh eszközök a Gigaerős Optika Net 2000 Pro díjcsomaghoz vehetők igénybe, Okoswifi S, M, vagy L csomagokban, a lakás méretének megfelelően. Ez a megoldás a fenti díjcsomagok előfizetői számára megoldást kínál arra, hogy a gigaerős kapcsolat ne csak a szoba küszöbéig érjen, és a felhasználók Wi-Fi-n keresztül is a lehető legmagasabb internetsebességet élvezhessék az otthonuk vagy az irodájuk minden pontján.

„Azután, hogy már elérhető a gigabites szintű internet, érdemes ehhez szabott otthoni vagy irodai Wi-Fi kapcsolatot is biztosítani. Ha például 5G mobilnetes hálózatot használunk, annak az előnyeit is 5G előfizetéssel, 5G-képes mobillal élvezhetjük ki igazán, és ugyanez a helyzet a legújabb vezeték nélküli technológia esetében is. Ha már hihetetlen le- és feltöltési sebességre alkalmas hálózat ér el a nappalinkig, akkor ne szűkítsük le a lehetőségeit egy kevésbé korszerű routerrel.”

– hangsúlyozta Voll Gábor, a Magyar Telekom Connectivity Tribe vezetője.

A Wi-Fi 6E bevezetésével a Telekom nemcsak a technológia, hanem az ügyfélélmény szempontjából is új mércét állít fel. Ahogy egyre több eszköz csatlakozik a hálózatra, és egyre nagyobb adatmennyiség mozog az interneten, úgy válik egyre fontosabbá a gyors és stabil kapcsolat. A Wi-Fi 6E az OFDMA és a MU-MIMO technológiák segítségével optimalizálja a különböző eszközök közötti adatcsomagok kiosztását. Ez különösen nagyobb családok, vagy Wi-Fi-t használó kisirodák számára jelenthet komoly előnyt, hiszen a hálózat zökkenőmentesen kezeli az egyidejűleg csatlakozó több eszközt is.

Az új Wi-Fi 6E Mesh eszköz teljessé teszi Telekom ökoszisztémát, a kínálatában elérhető korszerű modemekkel és a gigaerős hálózattal együtt. Az ügyfelek így egy lépésben találhatnak megoldást minden digitális igényükre.

