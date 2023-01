3 menetrögzítő kamera a legek kategóriájából

Menetrögzítő kamerát keresel, de nem tudod, melyiket válaszd? A minőség mellett a kedvező ár-érték arány is fontos számodra? Mutatunk három modellt, amelyek a legjobbat nyújtják a kategóriájukban, miközben a pénztárcádat is kímélik.

MiVue™ C545: A legjobb kép egy belépő szintű kamerában

Ha számodra a tiszta és éles kép az elsődleges, mert jól jöhet a felvétel, ha esetleg bizonyítékként kell használni, akkor van egy jó hírünk! A Mio™ már a belépő szinten kínál olyan készüléket, amely nemcsak nappal, hanem a Night Vision technológiának köszönhetően éjszaka, és rossz látási körülmények között is jó minőségű felvételeket készít. Ráadásul a MiVue™ C545 a HDR funkció alkalmazásával automatikusan több képkockát rögzít különböző expozíciós értékekkel, majd kombinálja ezeket a képkockákat, hogy valóban egy fényesebb, élesebb és kevésbé zajos képet hozzon létre. Az optimális képminőséghez és a kiváló felvételekhez a 2M érzékelő is hozzájárul, a 60 fps pedig abban segít, hogy nagy utazási sebesség mellett is folyamatos és rendkívül részletgazdag képek készüljenek. És ez még nem minden! A MiVue™ C545 az alábbi előnyöket is kínálja neked:

8 rekesznyílás

140°-os nagylátószögű optika

Mozgáskövetés 3 tengelyes G-szenzorral

Passzív parkolási mód*

Akár 256 GB méretű SD kártya

Opcionálisan hátsó kamera csatlakoztatható (A50)

MiVue™ C420 Dual: A Mio™ legolcsóbb duál kamerája

A menetrögzítő kamerát az autó első szélvédőjére szokás rögzíteni, így a készülék egyértelműen a jármű előtti eseményeket rögzíti. Ám ha te ennél jóval nagyobb látószögre vágysz, akkor válassz dual dashcamet! És miért vennéd meg a legdrágábbat, ha sokkal olcsóbban is hozzájuthatsz egy duál kamerához? A Mio™ legjobb ár-érték arányú modellje elöl 135°-os, hátul 130°-os látószöget biztosít, így szinte majdnem teljes egészében körbelátja az autót. A csomag a MiVue™ C420 mellett a T20 hátsó kamerát is tartalmazza, a Full HD felbontásnak és a 2M érzékelőnek köszönhetően mindkét készülék kiváló kép- és videóminőséget biztosít. Ráadásként a kamerák stílusosan kicsik, ám kis méretük nem akadályozza őket, hogy minden fontos részletet rögzítsenek az autó körül. És miért éri meg még a MiVue™ C420 Dual készülék? Íme:

2”/5,08 cm-es képernyő

Mozgáskövetés 3 tengelyes G-szenzorral

Akár 128 GB méretű SD kártya

Automatikus bekapcsolás

Ingyenes MiVue™ Manager PC alkalmazás

MiVue™ 732: A Mio™ legolcsóbb WIFI-s modellje

Ha számodra az a legfontosabb, hogy a fedélzeti kamera felvételei a lehető legegyszerűbben az okostelefonodra kerüljenek, akkor olyan készülékre van szükséged, amely integrált WIFI-vel rendelkezik. A Mio™ legalacsonyabb árú WIFI-s modelljével vezeték nélkül tudod átvinni a mobilodra a felvételeket, amelyeket akár azonnal meg is oszthatsz másokkal az ingyenes MiVue™ Pro mobilalkalmazás segítségével. A MiVue™ 732 firmware-jét WIFI OTA-n (Over-the-air) keresztül frissítheted, így a kamera mindig naprakész lesz. A Full HD felbontású kamera ráadásul vezetéstámogató funkciókkal teszi még biztonságosabbá a vezetést. Ráfutásos ütközésre és sávelhagyásra figyelmeztető rendszer, valamint fáradtság figyelmeztetés került a modellbe, amely ezeket a további előnyöket is nyújtja neked:

0 rekesznyílás

130°-os széles látószögű objektív

7 fokozatban állítható EV-érték

Mozgáskövetés 3 tengelyes G-szenzorral

Parkolási mód*

Akár 128 GB méretű SD kártya

Ingyenes MiVue™ Manager PC és MiVue™ Pro mobil alkalmazás

