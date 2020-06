A GreenDependent Intézet idén 8. alkalommal szervezte meg az EnergiaKözösségek energiamegtakarítási versenyét, hatodik éve az E.ON támogatásával. A fél éven át tartó háztartászöldítő programot is kiemelten érintette a koronavírus okozta járványhelyzet, hiszen a részt vevő családok a korábbiakkal ellentétben, szinte egész napra otthonukba kényszerültek, ami megnehezítette az energiamegtakarításra irányuló törekvéseiket. A közösségek azonban a rendkívüli helyzetben is helytálltak a versenyben.

2011 óta alakulnak minden évben EnergiaKözösségek Magyarországon a GreenDependent Intézet szervezésében, 2013-tól az E.ON Csoport támogatásával. A program célja, hogy segítse a családok, háztartások, kisközösségek energiatudatos életmódját és népszerűsítse, terjessze a karbonszegény, zöld életmódot. A minden év őszén elindított versennyel a szervezők arra mutatnak rá, hogy mindennapi gyakorlatunk, rutinunk megváltoztatásával nagyobb beruházás nélkül is jelentős energiát – ezáltal pénzt – tudunk megtakarítani. További fontos üzenet, hogy a klímabarát, zöld életmód mindenki számára megvalósítható és az energiatudatos életmódváltás közösségben könnyebb.

Az EnergiaKözösségek programban az elmúlt 8 évben több mint 200 közösség vett részt az ország egész területéről, ami így mintegy 1070 háztartást érintett. Mindemellett a GreenDependent a közösségek összefogására, koordinálására a 8 év alatt közel 230 önkéntes klímakoordinátort képzett és támogatott. A háztartások közül többen már a kezdetek óta lelkes “energiaközösségezők”, de minden évben csatlakoztak „újoncok” is a programhoz, sőt, korábbi közösségi tagból is lett már koordinátor.

Az E.ON EnergiaKözösségek program célja: energiamegtakarítás oly módon, hogy közben az életminőség nem csökken, hanem a résztvevők beszámolói alapján nő. Magyarországon az előállított energia végfelhasználása 32 százalékban a háztartásokban történik, így fontos szerepet kapnak a klímaváltozás hatásának mérséklésében is, mivel megtakarításuk nemcsak a költségek, hanem a családok széndioxid-kibocsátásának csökkenésében is megmutatkozik.

A közösségi-háztartási versenybe 2019 őszén is az ország egész területéről neveztek be családtagokból, barátokból, munkatársakból álló vagy éppen civil szervezetekben szerveződött közösségek. A verseny hat hónapja során az energiafogyasztás csökkentése mellett – amihez segítségül tippeket és útmutatást kaptak a GreenDependenttől – az energiaközösségek három kreatív feladat megoldására is vállalkoztak. Elsőként egyénileg felmérték otthonuk energiahasználati adottságait és családjuk szokásait, ami alapján megtakarítási vállalásokat tettek a versenyre és közösen elkészítették az „energiazabálók és energiamatuzsálemek” listáját is. Ezt követően belevágtak a Húsvétot megelőző Nagyböjttel párhuzamosan egy kiloWatt-böjtbe, ahol a különböző kiloWatt faló területekre (mint például mosás, nagyfogyasztók, eszközök és kütyük) koncentráló feladatokat követve igyekeztek csökkenteni energiafogyasztásukat és szén-dioxid-kibocsátásukat. A verseny végén pedig, a hagyományokhoz hűen értékelték vállalásaikat.

Az idei versenyt a koronavírus miatt kialakult járványhelyzet rendhagyóvá tette, hiszen a részt vevő családok szinte a verseny felét házaikba, lakásaikba szorulva töltötték. Az otthoni oktatás és munkavégzés, illetve az, hogy a szabadidő is a négy fal közé szorult, szintén befolyásolta a megtakarítás lehetőségeit. Azonban ez nem szegte kedvét a családoknak, és a váratlan, kezdeti nehézségeken átlendülve bizonyították, hogy a karanténban is zöldülhet a háztartás, sőt, csökkenhet az energiafogyasztás, ahogy azt a verseny végeredménye is mutatja.

Idén az első helyezést a XVIII. kerületi Bolygóvédők energiaközösség szerezte meg 20,07 százalékos megtakarítással, második lett a gödi Életet a Földnek csapata 15,03 százalékkal, harmadik pedig a kisteleki ENJO csapata 16,7 százalékkal.

A program júniusban megszokott záró díjátadó rendezvénye idén nem kerül megrendezésre, de ahogy a megtakarítás, úgy az ünneplés sem marad el. Várhatóan szeptemberben az idei verseny zárásaként átadásra kerülnek az oklevelek, díjak, találkozhatnak a közösségek; és ezzel a lendülettel el is kezdődik a következő évad koordinátorainak, közösségeinek szervezése.

Annak érdekében pedig, hogy a program környezeti hatása, azaz „lábnyoma” minél kisebb legyen, a rendezvény szervezése – a program képzéseihez hasonlóan – klímabarát és zöld elvek mentén történik meg, ezek mellett a találkozók karbon-lábnyomát a részt vevő közösségek között szétosztandó több mint 100 őshonos gyümölcsfa ültetésével kompenzálja is a GreenDependent, hozzájárulva ezzel a biodiverzitás védelméhez és a helyi élelmiszertermelési lehetőség teremtéséhez. A gyümölcsfák a hazánkban működő, fajtamegőrzést szolgáló Zala megyei Tündérkertből érkeznek majd.