Ezt tanácsolja az Országos Mentőszolgálat húsvétra készülődve

Az ünnepek alatt általában a mentőkhöz érkező segélyhívások száma is megemelkedhet, de néhány tanács megfogadásával csökkenthetjük annak az esélyét, hogy akár a készülődés, akár a közlekedés során baleset történjen.

Érdemes a Vodafone Magyarország Alapítvány és az Országos Mentőszolgálat ÉletMentő alkalmazását is előre letölteni a gyorsabb és hatékonyabb mentőhívás érdekében, ha mégis bajba kerülnénk. Az applikációba egészségügyi adataink előre feltölthetők, így azokat a mentők akkor is látják, ha valamiért nem tudjuk közölni azokat, a GPS alapú helymeghatározási rendszernek köszönhetően pedig könnyebben talál meg bennünket a segítség, akár kirándulás közben is. Az alkalmazás különösen hasznos lehet a nyelvet nem beszélőknek vagy az időseknek, de bárki számára segítség, aki egy előre nem látható eseményre is szeretne felkészülni.

Ugyan a konyhában és az utakon történik a legtöbb baleset a húsvéti szezonban, a jó idő beköszöntével a kirándulások során bajba kerülők száma is megnövekedhet. A gyors segítség azonban megakadályozhatja, hogy nagyobb baj történjen, sőt akár életet is menthet. Érdemes tehát tenni a balesetek megelőzéséért, de azért is, hogy ha már megtörtént a baj, gyorsan és pontos információkkal legyünk képesek mentőt hívni akár abban az esetben is, ha az ijedtség miatt nem tudjuk elmondani, hol vagyunk.

Figyeljünk a gyerekekre a konyhában!

A húsvéti sütés-főzés idején megnő a háztartási balesetek száma, ilyenkor gyakoribbak a forrázások, vágott, metszett sérülések. A konyha veszélyforrás lehet a gyermekek számára is, akik magukra ránthatják a forró vízzel, levessel teli lábast, ezért különösen fontos, hogy az edényeket, serpenyőket mindig olyan helyre tegyük, ahol a kicsik nem férhetnek hozzá, és természetesen ilyenkor se hagyjuk felügyelet nélkül a gyerekeket.

A zéró tolerancia húsvétkor is érvényes

Tartsuk észben, hogy a zéró alkoholtolerancia az ünnepek alatt is érvényes, ha közlekedünk. De nemcsak ezért érdemes nemet mondani a kínált alkoholra, hanem azért is, mert józanul közlekedve számos balesetet megelőzhetünk. A tavaszi, változékony időjárás miatt az utak csúszósak lehetnek, emellett a figyelmetlen gyalogosokra, esetleg alkoholos befolyásoltság alatt közlekedőkre is figyelni kell, ezért fontos, hogy megőrizzük az éberségünket. Ugyanígy tilos az ünnep alkalmából alkohollal kínálni a gyerekeket, hiszen számukra egy kis mennyiség, egy felnőttek poharából ivott kóstoló is mérgező lehet.

Óvatosan a természetben!

A tavaszi hosszúhétvégén sokan kirándulnak, túráznak a természetben, ám még a feltöltődést szolgáló programok során is érdemes fokozottan figyelni. A terepviszonyokhoz nem megfelelően választott ruházat és cipő viselése például bokasérülésekhez, zúzódásokhoz és horzsolásokhoz vezethet. Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője elmondta:

„Az ismeretlen ösvényen kirándulók a túrajelzések pontos ismeretének hiányában könnyen eltévedhetnek, baj esetén ezért is hasznos segítséget nyújthat az ÉletMentő applikáció, hiszen a mentők gyors kiérkezése attól is függhet, hogy ismert-e a bajba jutott pontos földrajzi elhelyezkedése, lokációja. A segélyhívó gombot megnyomva a segélykérő azonnal kapcsolatba tud lépni az Országos Mentőszolgálat mentésirányítóival. Ugyanebben a pillanatban az applikáció egy üzenetet is küld a mentésirányító központnak a felhasználó adataival, többek között a tartózkodási helyével, így kollégáink könnyebben és gyorsabban találnak a helyszínre.”

Egészségügyi társ a zsebedben

A 2020 januárjában a Vodafone Magyarország Alapítvány és az Országos Mentőszolgálat együttműködésében elindított applikációnak idén márciusban már átlag napi 250 felhasználója volt, így ma már közel 580.000 ember zsebében áll rendelkezésre az Életmentő app. Az ingyenesen letölthető ÉletMentő alkalmazás az alapvető funkciókon, tehát a helymeghatározáson, egészségügyi információkon és kisokoson túlmenően megmutatja a felhasználóhoz legközelebb eső gyógyszertárak, kórházak, defibrillátorok elérhetőségét és pontos helyét. Az ikonok formájában megjelenő információk révén rendkívül felhasználóbarát azok számára is, akik nem értik a nyelvet vagy a mobiltelefon képernyőjén nehezen tudják elolvasni a kisebb feliratokat, a push üzenetek küldésének lehetőségével pedig bizonyos információkról a felhasználók azonnal értesülhetnek. A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően az app mára nemcsak a hatékony mentőhívásban nyújt segítséget, hanem egy hordozható kisokosként, egészségügyi társaként szolgál az alkalmazást használóknak.