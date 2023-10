TOP 5 életmódváltó tipp őszre

Ki ne kezdett volna már el életmódváltást nagy reményekkel, de aztán valahogy elszálltak a tervei?

Most bemutatjuk, hogyan vághatsz sikerrel bele, akár ősszel is! Bár sokak szerint a tavasz a megújulás szezonja, hidd el, a hidegebb évszaknak számos előnye is van, ami segíthet neked! Ráadásul a természet tanít bennünket: a nyári forróság is lassan, hétről hétre enyhül. Ezt a fokozatosságot kell nekünk is célul tűznünk, hangolódjunk rá szép lassan az őszi életmódváltásra. Nem kell mindent egyszerre megváltoztatni!

Meglepő, de a TikTokon nagy népszerűségnek örvendő Gazdag Vivien a saját bevallása szerint korábban nem volt kimondottan sportos típus. Először egy kötelezően választható, egyetemi órán ismerkedett meg a jógával. 3 éve viszont már jógaoktatóként költözött Budapestre, mostanra pedig közel 60 ezren követik TikTokon jógás videóit és életmódváltó tippjeit.

TOP 5 tipp, amivel neked is menni fog!

Vivi szerint a változásra bárki képes, de csak fokozatosan szabad belevágni! Azt vallja, az életmódváltás nem radikális változtatásokkal, hanem egészen apró lépésekkel kezdődik. Ha szeretnéd jobban érezni magad a bőrödben, de nem tudod, merre indulj, 5 jótanácsa neked is segíteni fog:

Figyelj oda a víz-és vitaminbeviteledre!

A megfelelő alvás is nagyon fontos, főleg, ha szeretnél változtatni az életmódodon!

Próbáld ki az ételek egészségesebb alternatíváit, adj esélyt nekik! Ne vond meg magadtól a kedvenceidet, de kísérletezz bátran az olaj vagy cukor nélkül készített harapnivalókkal! Ehhez nagy segítség, egy jó minőségű airfryer.

Figyelj oda a tested jelzéseire, tudja, hogy mire van szükséged!

Fontos a mozgás, főleg, ha ülőmunkát végzel: egy kis sportot mindig igyekezz beiktatni a napodba, ez mentálisan is rengeteget jelent!

Vivi online és offline jógaórákat is tart, és cégekhez is ellátogat. Újabban rooftop-alkalmakat is szervez, és bárhol is legyen, arra mindig figyel, hogy egészséges nassolni valót kínáljon a résztvevőknek.

A könnyebb ételek jobban esnek

Rendszeres testmozgás mellett az igényeink is átalakulnak: jobban kívánjuk majd a könnyebb, kevésbé zsíros és megterhelő fogásokat. Persze ez az átalakulás sem megy egyik pillanatról a másikra, a fokozatosság itt is kulcsfontosságú. A konyhánk megreformálásában remek társunk lehet egy Cosori Air Fryer, amiben pofonegyszerűen és gyorsan készíthetünk magunknak alacsony kalóriatartalmú, olajmentes harapnivalókat.

„Álszentség lenne azt állítani, hogy már nem eszem például kakaóscsigát vagy egy finom tortaszeletet. Mindennek kulcsa az egyensúly, így ez is belefér időnként. Mikor nekivágtam az életmódváltásnak, én is egészen kis dolgokkal kezdtem, nem megvontam magamtól a megszokott ételeket, hanem lehetőséget adtam az egészségesebb alternatíváknak. Fokozatosan kezdtem egyre több zöldséget és gyümölcsöt enni és egyre kevesebb cukros-lisztes ételt, az olajat is elsők közt száműztem az étrendemből”

– árulta el a tartalomgyártó. Hozzátette, a covid ideje alatt rengeteget főzött, azonban utána ez sajnos háttérbe szorult, más dolgokra került a fókusz.

Egészséges finomságok néhány perc alatt

„Amióta viszont néhány hete airfryer-re váltottam, a Cosori legújabb, kimondottan kis háztartásokba tervezett forrólevegős sütője rengeteget segít a megfelelő diéta betartásában, sokkal egyszerűbb a dolgom, szinte csak belerakom a zöldségeket, és készen is van az ebéd. Számomra ez nagyon praktikus, hiszen tényleg kevés időm jut sütni és főzni”

– mondta el Vivi, aki 4 éve vegetáriánus étrendet követ.

Szerencsére a konyhában van segítsége is, hiszen a párja remekül főz és gyakran meglepi egy-egy finomsággal. A reggelire mindig nagyon odafigyelnek, ebédre viszont sokszor az kerül a tányérra, amit a nagy rohanásban éppen otthon talál. Mivel Vivi szereti a párolt és rántott dolgokat, de kerüli az olajat és zsírt, ezért tökéletes megoldás számára a forró levegős sütő. Azt is elárulta, hogy már a bagel-sütést is kipróbálta új szerzeményében, ami szintén nagyon finom lett, ráadásul pofonegyszerűen és egészségesen készült el.

