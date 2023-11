Endoszkópos gerincközpont alakult Magyarországon

Dr. Czigléczki Gábor Dél-Koreából hozta haza a műtéti eljárást és alapította meg központját

Magyarországon a gerincprobléma a második leggyakoribb betegség a 14 éven felüliek körében a magas vérnyomás után. Csaknem minden harmadik ember lehet érintett. A mozgásszegény életmód és az ülőmunka következményként a különböző gerincproblémákkal már nem csupán az idősebb korosztály kénytelen megküzdeni, egyre nagyobb számban érinti a középkorúakat és a fiatalokat is. Míg az állami szférában egy-egy műtétre hónapokat vagy akár éveket is kell várni, nem beszélve a műtét utáni rehabilitáció hosszú időszakáról, Czigléczki doktor gerincközpontja lehetőséget teremt arra, hogy mind a fájdalom, mind pedig a felépülés sokkal rövidebb ideig tartson.



Rengeteget halljuk, mennyire fontos a prevenció, az egészséges táplálkozás, a sportolás és az ideális testsúly megőrzése, mégis, a mindennapos mókuskerékben gyakran csak akkor kapunk észbe, amikor már baj van. A gerincünk testünk legerősebb bástyája, tartószerkezete, amíg nehézségek nélkül működik, fel sem mérjük elengedhetetlen szerepét. Megbetegedése esetén pedig azonnali megoldásban reménykedünk, mert a gyötrő fájdalom mellett mozgásterünk és cselekvési lehetőségeink, munkaképességünk jelentős beszűkülését is magával hozza.

„Legelőször Dél-Koreában fejlesztették ki, majd kezdték el alkalmazni a két munkacsatornás endoszkópos technikát, mely a korábbi egycsatornás műtétekkel szemben nagyobb teret biztosított a sebésznek, és kiszélesítette azon betegek körét, akiken alkalmazni lehet az eljárást. Magyarország Európában szinte elsőként honosította meg az új endoszkópos módszert, így biztosítva a gerincbetegek újszerű, innovatív kezelési lehetőségét”, avatott be Dr. Czigléczki Gábor, PhD idegsebész szakorvos, gerincspecialista, aki 2018 óta alkalmazza az endoszkópos gerincműtéti technikát. Az eljárás eredményességét már számos páciense pozitív műtéti tapasztalata támasztja alá.

Mikor forduljunk orvoshoz?



Gerincfájdalom esetén gyakran merül fel a kérdés, hol a határ, mikor jön el az ideje annak, hogy fájdalmainkkal orvoshoz forduljunk. A civilizált életmódból adódó megnövekedett terhelés a gerincoszlop alkotóelemeinek fokozott kopásához vezet. A lakosság egészét érintő gerincbetegségek jelentős társadalmi, szociális és egészségügyi ellátási problémát jelentenek. Világviszonylatban a statisztikák szerint a felnőtt lakosság 90%-a szenved élete során legalább egyszer gerincfájdalmaktól. Ezek a problémák a betegek jelentős részénél idővel gyakoribbá válnak és állandósulnak.

„A betegek életében először előforduló gerincfájdalom általában ágynyugalom és a fizikai igénybevétel csökkentése esetén mérséklődik. Hogy kinél mennyi ideig és milyen mértékben állnak fenn a fájdalmak, az egyénenként eltérő lehet. Orvosi kivizsgálás tartósan, a több hétig, hónapig fennálló panaszok vagy ágynyugalomra és gyógyszeres fájdalomcsillapításra sem szűnő panaszok esetén javasolt”, hangsúlyozta a gerincspecialista.

Mint mondta, egyéb esetekben már hamarabb is érdemes orvoshoz fordulni, például, ha a fájdalmak erősödnek vagy új jellegű fájdalmak jelennek meg. Egyéb kísérő tünetek, többek között zsibbadás, izomgyengeség vagy bármilyen újonnan fellépő neurológiai tünet (például széklet és vizelet gondok) fennállása esetén viszont haladéktalanul javasolt az orvosi kivizsgálás.

Nagy csoda, kis helyen



Az endoszkóp egy olyan orvosi műszer, amely a szervezet belső részéhez úgy enged hozzáférést, hogy nem szükséges hozzá nagy méretű vágás, így a hagyományos műtétekkel szemben rengeteg előnnyel rendelkezik. A pozitív hatások miatt az orvostudomány egyre több területén veszik át az endoszkópos módszerek a főszerepet a betegellátás során.

„A diszkrét beavatkozásnak köszönhetően a beteg a műtét után rövidebb idő alatt épül fel, gyorsabban térhet vissza a munkába. Az sem elhanyagolandó, hogy a gerincműtét utáni fájdalom kisebb mértékű, és a teljes szervezetet sem terheli meg annyira, mint a hagyományos műtéti módszer. Emellett a kórházban tartózkodás ideje is számottevően lerövidül. A feltárás apró mérete miatt a hegesedés kisebb fokú, ami a szebb esztétikai végeredményhez is hozzájárul”, sorolta az előnyöket Dr. Czigléczki Gábor, hozzátéve, hogy magánrendelésén a műtét előtti várakozási idő a felkészítés fázisaival együtt is mindössze pár hetet vesz igénybe. Míg a konzultációk és a kezelések a magánrendelőben, addig a műtétek a legmodernebb technikai követelményeknek megfelelően felszerelt Szent Magdolna Magánkórházban valósulnak meg.

Az idegsebész szakorvosnak szenvedélye a hivatása, amit szakterülete legújabb módszereinek elsajátítása és itthoni meghonosítása mellett eddig megjelent három könyve és számos, YouTube-on elérhető videós tartalma is fémjelez, valamint az, hogy betegei számára egyedülálló módon folyamatos elérhetőséget biztosít.

