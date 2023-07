Hogyan tudod kiválasztani a neked megfelelő befektetési formát?

Ahhoz, hogy megtaláld az elvárásaidnak és a céljaidnak leginkább megfelelő befektetési formát, jó néhány tényező együttes vizsgálatára lesz szükséged.

A hosszú távú sikerek érdekében elengedhetetlen pénzügyeid tudatos kezelése, ami egy igen komplex feladat és egyben rengeteg tanulást igényel.

Ezzel együtt, amikor a legmegfelelőbb eszközt keresed, csak a legritkább esetben találsz gyorsan egyetemleges választ, hiszen ami másnak bevált, az a te preferenciáidhoz nem feltétlenül passzol. Azt is fontos szem előtt tartanod, hogy egy ilyen döntés nagyban meghatározhatja a jövődet, tudniillik egy rosszul megválasztott konstrukcióval szinte biztosan nem érsz el tartós eredményeket. Emiatt a legbölcsebb, ha a döntéshez profik útmutatását kéred. Egy független pénzügyi tanácsadó ugyanis nem csak a számodra ideális befektetési formák meghatározásában segíthet, de egészében vizsgálja céljaidat és a rendelkezésre álló lehetőségeket is. Emellett a folyamatos szakmai konzultációk garantálják, hogy a felmerülő kérdésedre a lehető legrövidebb idő alatt kielégítő válaszokat kaphass. Mielőtt azonban belevágnál, fontos megismerned az elérhető alternatívákat.

Milyen szempontok alapján válassz befektetési formát?

Mint ahogy mindenki, úgy valószínűleg te is a lehető legjobb megoldást keresed, ez pedig általában a legtöbb hozamot generáló konstrukciót jelenti. Valójában azonban ez csupán egy másodlagos tényező, hiszen miképp bármely pénzügyi területen, úgy a befektetések esetében is számolnod kell azzal, hogy kimagasló eredményeket csak magas rizikóval érhetsz el. Ezért első lépésként a különböző módozatokkal járó kockázatokat érdemes megismerned, ezzel együtt pedig az is kardinális kérdést jelent, hosszabb távon te mekkora rizikót szeretnél vállalni befektetéseiddel. Ugyanis a magas hozam bár kecsegtető, de ha ez azzal jár együtt, miszerint évekig folyamatos stressznek teszed ki magad, az nem túl szerencsés felállás. Ellenben minden ember más és más, ez pedig igaz a kockázatvállalási hajlandóságra is. Ennek mértékét pedig elsősorban neked kell eldönteni. Emellett két olyan szempontot is figyelembe kell venned, ami meghatározó lesz a későbbiekben. Az egyik ilyen a futamidő, azaz annak meghatározása, hogy rövid-, közép-, vagy hosszú távú befektetési formát keresel-e, míg végül az előző két tényező tükrében azt kell eldöntened, mekkora várható hozammal lennél elégedett. Ezek a tulajdonságok már eléggé leszűkítik az elérhető konstrukciók számát ahhoz, hogy szakértői segítséggel megtaláld közülük a legoptimálisabbat.

Milyen lehetőségek állnak a rendelkezésedre?

Szerencsére ma már tucatnyi megoldás elérhető, legyen szó bármilyen célról is. A kezdeti lépéseidet ugyanakkor nagyban befolyásolhatja aktuális helyzeted. Meglévő megtakarításaid például lehetővé teszik, hogy biztonsági tartalékot már ne kelljen képezned és így valóban a távlati befektetési forma megválasztására fókuszálhass. Portfóliódat érdemes diverzifikálnod, hiszen így egy olyan csomagot állíthatsz össze, amiben mindig megtalálhatók olyan elemek, amik aktuálisan épp jól teljesítenek. Az alapot adhatják például az állampapírok, melyek kifejezetten alacsony kockázattal bírnak, hiszen szinte csak az államcsőd veszélyeztethetné az ide elhelyezett pénzedet. A következő szintet azok a konstrukciók jelentik, amikkel komolyabb bevételnövelést érhetsz el. Ilyenek például a rögzített kamatozású értékpapírok, de céges-, illetve államkötvények is remek választást jelenthetnek. Ezek még alacsony kockázattal bíró módozatok, így egy szerteágazó portfólióban feltétlen fontos szerepük lehet. A magasabb rizikóval járó befektetési formák, mint amilyenek az ingatlanalapok, vagy épp az ETF már jóval nagyobb körültekintést igényelnek. Az spekulatív eszközök pedig, mint például a kriptovaluták, vagy a határidős ügyletek, már csak akkor ajánlottak, ha kimagasló kockázattűrő képességgel rendelkezel és tökéletesen átlátod ezeket a piacokat.

Ne feledkezz meg a kötött célú befektetések fontosságáról sem

Megtakarításaid egyfelől azt a célt szolgálják, hogy kellő tartalékkal rendelkezz, emellett persze lényeges a folyamatos növekedés elérése is. Azonban nem szabad figyelmen kívül hagynod annak fontosságát sem, hogy bizonyos meghatározó életesemények bekövetkeztére jó előre felkészülj. A családalapítást követően kardinális kérdéssé válik gyermeked anyagi biztonságának megteremtése. Ezt érdemes minél előbb elkezdened, hiszen ha kihasználod azt a 18-20 évet, ami a rendelkezésedre áll, akkor csekély befektetés mellett is komoly tartalékot képezhetsz gyermeked számára. Ezzel párhuzamosan saját magadra is gondolnod kell, tudniillik az állami nyugdíj önmagában szinte garantáltan nem lesz elegendő megszokott életszínvonalad fenntartásához. Egy jól megválasztott öngondoskodási formával ezt a problémát könnyedén megoldhatod. Jól látszik tehát, hogy nagyon sok tényezőt kell figyelembe venned, ez pedig igencsak embert próbáló feladat. Ezért feltétlen kérd ki egy tanácsadó segítségét, már a tervezéshez is.

