Tovább terjeszkedik a belga-magyar logisztikai raktárfejlesztő-vállalat

A WLP az első külföldi érdekeltséggel is rendelkező beruházó, amelyik előre, megrendelésállománnyal még nem rendelkező, spekulatív módon fejleszt a Hajdú-Bihar-Vármegyei székhely térségében. A kitűnő lokációjú beruházásra a debreceni repülőtér és az épülő BMW gyár közelében kerül sor.

A projekt kivitelezői a tervezés során kiemelt figyelmet fordítanak a fenntarthatóságra és a megújuló energiaforrások alkalmazására. Az energiahatékony megoldásokat felvonultató logisztikai csarnok megfelel a BREEAM Very Good minősítés feltételeinek.

A belga-magyar tulajdonosi háttérrel rendelkező ebesi beruházás 2024. március 28 -án új fázisába lépett. Ekkor került sor az építkezés alapkőletételére.

A belga tőke jelenléte ma a nyolcadik legerősebb a magyar piacon. A befektetői csoport Ebesen nem egy előre megrendelt üzemegységet épít a megbízói által kijelölt területen, hanem saját költségeire – üzleti oldalról – valósítja meg a beruházást.

– emelte ki Lőrincz-Hadnagy Tibor, a projekt COO & Operations Managere.

A WLP legújabb projektje Ebes határában épül, több mint 122 000 m2-es telken. A kedvező elhelyezkedésű területen közel 55 000 m2 alapterületű raktárat építenek fel a kivitelezők.

– hangsúlyozta az alapkőletételi ünnepség kapcsán Jasper Zoltán, a Market Építő Zrt. műszaki igazgatója.

A debreceni repülőtér mindössze 20 percre van, ezért a csarnok ideális bázisként szolgál mind a légi, mind a vasúti, mind pedig a közúti teherszállításban gondolkodóknak. Mivel a BMW-t kiszolgáló cégek megjelenése várható Debrecenben, ezért kitűnően kapcsolódhat a térség igényeihez ez a projekt.

A beruházás építési engedélyezési eljárás keretében valósul meg. A hatósági előírások betartását a kivitelezés során folyamatosan ellenőrzik. Az építkezés használatbavételi eljárással zárul, amely során az érintett szakhatóságok is meggyőződnek arról, hogy minden az engedélyek, és a tervek szerint épült.

A létrejövő logisztikai bázis a környező gazdasági területek értékére kedvező hatással lehet. A beruházó a tervezéskor figyelembe vette a lakóterületektől való távolságot. Ez biztosítja, hogy ne jelentsen környezeti terhelést a logisztikai park a védendő lakóövezetre, ezért a zajterhelés határérték alatt marad (42dB).

A telep teljes területén környezetvédelmi és esztétikai szempontok figyelembe vételével, valós árnyékolást adó, megfelelő lombkorona lefedettséget biztosító fásítás valósul meg.

A fejlesztői csoport alapfilozófiája részeként, a logisztikai központ tervezésénél és kivitelezésénél kiemelt szerepet kapott a környezetvédelem. A nagy belmagasságú, vasbetonvázas épület összesen 4db önálló bérleményből áll, melyek raktározási célú és irodaterületeket is tartalmaznak. A bérleményben a beépített energiahatékony megoldásoknak köszönhetően alacsony rezsiköltséggel, kiváló megvilágítottságú belső kialakítással várják a bérlőket.

A beruházó nagy hangsúlyt fektetett az energiahatékony megoldások alkalmazására. A logisztikai csarnok megfelel a BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) Very Good minősítés feltételeinek. A csarnokok fűtését gáz helyett fenntartható hőszivattyús megoldásokkal látják el, amelyek a felhasználói igényeknek megfelelően napelemmel is kiegészülhetnek. A raktárépületek fűtését-hűtését hőszivattyús, termoventilátoros rendszer biztosítja. Az irodablokkok hőellátását és legtechnikai rendszerét külön, önálló egységként tervezik meg.

Az építkezés során mind a beruházó, mind pedig a kivitelező számít a jól képzett, helyi munkaerőre. A felépülő csarnokok több vállalkozásnak adnak otthont és biztosítanak fejlődési lehetőséget. Az épületen belül összesen 4 db bérleményben, egyidejűleg 224 fő foglalkoztatására nyílik lehetőség. A terület előkészítő munkáiban, valamint a régészeti szakfelügyeletet támogató segédmunkákban helyi vállalkozók, a térség segédmunkás brigádjai dolgoznak.

2022 júliusában vásárolta meg a Weerts Logistics Park HUR One Kft az önkormányzattól a több, mint 12 ha-os területet. Kötelezettséget vállalt rá, hogy 2026. december 31. napjáig egy legalább 50 ezer négyzetméter alapterületű építményt is magába foglaló beruházást valósít meg, melynek az első mérföldkövéhez értünk ma az első szakasz alapkőletételével.

„Egy gazdasági létesítmény létrejötte mindig nagy jelentőséggel bír, nemcsak a beruházó, de az adott település életében is. A vállalkozások sikere a mi boldogulásunk záloga is, ezért a településvezetés elhivatott olyan környezet és partnerségi kapcsolat kialakításában, amely a cégek számára vonzóvá teszi az ipari parkunkat. Az önkormányzat és az Ebesen élő emberek életminősége szempontjából is fontos ez a beruházás, hiszen a helyi adóbevételek, ezáltal a település működését és fejlesztését szolgáló források növekedését is eredményezi.”