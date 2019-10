Tudjuk, hogy vigyáznunk kell a hamis webáruházakkal, a gyanús adatkérő emailekkel és a vírusokkal, de vajon a gyerekeink is tisztában vannak mindezzel?

És ami még fontosabb: mi tisztában vagyunk azzal, milyen oldalakat és alkalmazásokat használnak a gyerekeink és ott milyen veszélyek érhetik őket? Íme öt hasznos tipp annak érdekében, hogy ezekre a kérdésekre igen lehessen a válasz!

Ne tiltsuk őket!

A gyerekekre leselkedő online veszélyek sokasága miatt jó ötletnek tűnhet, hogy tiltsuk meg nekik a digitális eszközök használatát – ez a taktika azonban visszafelé is elsülhet. Mivel a gyerekek mindenapjait már kiskoruktól kezdve átszövi a technológia, sokkal jobb, ha időben megtanítjuk őket nemcsak az okoseszközök kezelésére, hanem a lehetséges veszélyekre és az ezek elleni védekezésre is. Ha eltiltjuk gyermekünket a technológiától, legfeljebb egy kis időt nyerhetünk, de hiába: a kicsik előbb utóbb mindenképp kapcsolatba lépnek az internettel, de nem lesz meg bennük a kellő rutin ahhoz, hogy megfelelő elővigyázatossággal használják azt. Ráadásul, ha a szülők nem tanítják meg a gyerekeknek a megfelelő eszközhasználatot, egymástól fogják ellesni azt, így pedig a rossz szokások rögzülhetnek bennük. Persze ehhez az is kell, hogy a szülő tisztában legyen az online veszélyekkel.

Szabjunk korlátokat!

A tiltásnál sokkal jobb módszer az egészséges korlátozás: fokozatosan ismertessük meg gyermekeinkkel a technológiát és szabjunk ésszerű határokat, beszélgessünk velük sokat az internetezésről. Kezdjük a korosztályuknak szánt játékokkal, alkalmazásokkal, majd fokozatosan tanítsuk meg nekik az internetezés alapelveit, az ezzel eltöltött időt pedig fokozatosan növeljük.

Ismerjük meg a veszélyt!

Az egyik legfontosabb pont, amelyet nem lehet elégszer hangsúlyozni: a szülőknek tisztában kell lenniük a gyerekeikre leselkedő veszélyekkel. Sok esetben a felnőttek sem ismerik a gyermekeik által használt közösségi platformokat, így arról sincs fogalmuk, mi minden történik ezeken az oldalakon. Hiába érezzük úgy, hogy nincs kedvünk megtanulni egy-egy alkalmazás vagy oldal működését, ha nem tesszük meg, a gyermekeink mindennapjait sem fogjuk tisztán látni – ha pedig baj van, nem fogunk tudni segíteni. Ha az Overwatch, a Fortnite, a Town of Salem, a GTA vagy éppen a TikTok, AnoTalk, Instagram és Snapchat szavak nem csengenek ismerősen, akkor itt az ideje felhoznunk magunkat.

Kibervédelem olvasmányos formában

A digitális veszélyek korai bevezetése nem is történhetne jobb módon, mint mesés formában, ehhez pedig végre a megfelelő könyv is megszületett. Solymos Ákos, a QUADRON kibervédelmi Kft. szakértőjének nemrég megjelent kötete mesés formában ismerteti meg gyerekeket a kibertérben leselkedő fenyegetettségekkel. A Frici, Fülöp és a hackerek című könyv könnyed, olvasmányos, nincsenek benne hosszú leírások és tankönyvszagú, oktató jellegű részek. Van benne ellenben rengeteg életszerű helyzet, humor és számos színes grafika, ami mind-mind azt a célt szolgálja, hogy a gyerekek szívesen vegyék kézbe a kötetet. A mesekönyv ugyanakkor szülőknek is ajánlott: összegyűjtötte napjaink leggyakoribb internetes veszélyeit, ezért a felnőtt korosztálynak is rendkívül informatív olvasmány. A könyv lehető legjobb felhasználása pedig kétségkívül az, ha esti meseként olvassuk a gyermekeinknek. A kötet mind nyomtatott, mind e-book formátumban elérhető a nagyobb könyváruházakban.

Beszélgessünk!

A fenti tanácsok elengedhetetlen része, hogy folyamatosan beszélgessünk a gyermekeinkkel. Ne csak azokat a játékokat és közösségi oldalakat ismerjük meg, amin aktívak, hanem hallgassuk meg azt is, miért szeretik az adott aktivitást, mi frusztrálja, vagy éppen mi ijeszti meg őket ezekkel kapcsolatban. Játsszunk velük közösen – adott esetben hagyjuk, hogy megtanítsanak minket, hogy működik egyáltalán egy játék vagy alkalmazás –, majd beszéljük meg a látottakat, tapasztaltakat együtt. Egy játék, műsor vagy éppen a témában íródott könyv segít közös témát találni, ami megnyitja a beszélgetés és az egymás iránti bizalom erősítésének útját is.