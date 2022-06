Mi is az a nagy toneres dilemma?

Sokan abszolút tanácstalanul állnak a nyomtató toner választék előtt, mert nem tudják eldönteni melyik is az a típus, ami személyesen nekik megfelelő? Ez a hozzáállás még mindig jobb persze annál, mint aki hűbelebalázs módjára felvásárolja az első, márkanév szerint megegyező típust, aztán a használat első percében kiderül, hogy valami nem stimmel. S ez az a pont, ahonnan többnyire már nincsen visszaút.

Akkor mi lehet a megoldás?

Egyszerűbb lehet, mint ahogy az első ránézésre tűnik. A minőségi Epson toner például nagy népszerűségnek örvend, ami jól látszik az eladási statisztikákban. Igen ám, de a választás előtt a pontos típusmegjelölés ellenőrzése elmaradhatatlanul fontos. Hiszen könnyen előfordulhat, hogy egy gyártó számtalan tulajdonság-profilú nyomtatót dob a piacra. Amik bár márka nevükben megegyezhetnek egymással, de tulajdonságaikat tekintve nem. Azaz az esetek magas százalékában egyáltalán nem elegendő ismerni csak a márka nevét, mert önmagában ez az egy információ édeskevés, szükséges a pontos típusszám is. Ha a részletes típusadatok is megvannak, akkor onnantól fogva a nagy dilemmázás véget is érhet, mert nincs tovább min aggodalmaskodni és leegyszerűsödhet a vásárlás.

Mi van akkor, ha mégis homokszem csúszik a gépezetbe?

Ha mondjuk a népszerű Canon toner megfelelő variációja helyett más kerül a nyomtatóba, akkor több forgatókönyv is lejátszódhat. Egyrészt akadnak olyan nyomtatók, amik nem mennek tönkre attól, hogy a beléjük helyezett toner nem éppen a legmegfelelőbb. Másrészt előfordulnak olyan nyomtatók, amik el sem indulnak, ha a szenzoraik valamiféle inkompatibilis alkatrészt érzékelnek, talán ez az a lehetőség, ami a legkevesebb kockázattal jár. Legrosszabb esetben ez a figyelmetlenség egy inkompatibilis tonerrel akár a nyomtató életébe is kerülhet.

Úgyhogy már csak ezért is célszerű egy kis időt és energiát szentelni a választásra. Nem nehéz feladat felírni egy cetlire a pontos márkanév és típuszám információkat a nyomtatóról, külön hangsúlyt fektetve a betűk, számok sorrendjére. A figyelmesség és precizitás a toner kiválasztás és rendelés előtt nem spórolható meg, viszont ha ez megvan, akkor onnantól fogva elegendő minden egyes beszerzésnél elővenni a lapot és leolvasni az adatokat.

