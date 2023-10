Valódi ékszerdoboz: Hawaii házacskában élhetjük át az Aloha-élményt

Egyedülálló egzotikus világ nyílt a Villányi Borvidéken

Sokaknak csak álom marad, hogy átélje a semmihez sem fogható Hawaii életérzést, most már azonban nem kell ilyen messzire utaznunk ezért az élményért. Alig egy hónapja nyitotta meg kapuit az igazi Aloha-élményt kínáló egzotikus házikó, máris a csodájára járnak.



Szinte a megnyitása pillanatában hatalmas népszerűségre tett szert a Villányi Borvidékre megálmodott, párokra optimalizált egzotikus házikó, a MeTime Cottage. Villánytól 10 kilométerre, Kislippón valósították meg a tulajdonosok rég dédelgetett vágyukat, miszerint egy olyan tematikus szálláshelyet hozzanak létre, amilyen még nincs az országban. Így jött az egzotikus kis világ ötlete. A „wow” élményt pedig mind megjelenésében, mint a beépített tárgyak és szolgáltatások luxus kategóriájával kiváltotta a szálláshely.

A Hawaii minivilág első vendége a család jóbarátja, Varga Viktor énekes volt, aki egy környékbeli koncertje után pihent meg a MeTime Cottage-ban.

„Minden igényt kielégítő különleges Hawaii-i ház vendége voltam teljesen úgy éreztem magam, mintha Hawaii-on lennék. A kedvencem a pezsgőfürdő volt, de a környezet is magával ragadott. Biztos, hogy még visszatérek”

– sorolta élményeit Varga Viktor.

A tulajdonost magát is meglepte, milyen hamar tett óriási népszerűségre szert az egzotikus kis faház, a foglalások pedig egymást érik.

„A feleségem kissé szkeptikus volt a kis ház sikerét illetően, én viszont töretlenül hittem benne – magyarázta Földesi János, tulajdonos és ötletgazda – most, hogy folyamatosan jönnek a foglalások, nincs több kérdés, gyöngyszemet teremtettünk. Idén már csak novemberre van két szabad hétköznapi időpontunk, valamint a karácsonyi időszak. Szilveszterre megteltünk már rég. Fontos számunkra, hogy a vendégeink feltöltődve, boldogan, jó érzéssel távozzanak és szép emlékekkel gondoljanak ránk és hogy tudják, mi nagy szeretettel visszavárjuk egész évben.”

Csodavilág minden ízében

A Hawaii világra jellemző faragott oszlopok, és szobrok, a tikik már a parkolóban a Hawaii életérzésre hangolják a vendégeket. A császárfa erdő közepén, pálmafákkal kerített kis tisztáson bújik meg a párok kedvence, a MeTime Cottage. Az egzotikus világba vezető faösvényt számtalan fáklyára emlékeztető fényforrás világítja meg. A kapun belépve pedig magával sodorja a vendégeket az egzotikum.

A házat körülölelő kertben stílszerűen olyan egzotikus növények kaptak helyet, mint a banánfa, a bambusz, a selyemmirtusz, a babérmeggy, a pluméria, a kivi és a kávécserje, amelyek között egy kis kis csobogó is megbújik. Az udvar közepén egy zöld pihenőt alakítottak ki, ahol óriás, páros babzsákfotelben pihenhetnek a lazítani vágyók. Az udvaron található egy aroma-, és fényterápiás infraszauna és a nagy kedvenc, a tengerparti homok talaj fölé kifeszített függőágy is. A kert egyik szegletében énekes papagájokkal teli madárvoliert helyeztek el, így a madárcsicsergés és az egzotikum hatványozottan garantált. A faházikó nagy teraszán a süllyesztett páros, privát jakuzzival és a reggeliző/kávézó balkon garnitúrával központi szerepet játszik.

Villányi bor, csokoládé és egzotikus italok

A MeTime Cottage vendégeire a házba lépve a különös enteriőr mellett villányi bor, valamint csokoládé bekészítés vár az elmaradhatatlan hajba tűzhető pluméria mellett. A pihenést természetesen luxus textíliákkal, matraccal, ágyneművel, fürdőköpennyel, valamint fürdőszobai kozmetikumokkal teszik tökéletessé. A vendégek számára korlátlan Dilmah tea és Nespresso kávékapszula bekészítés is rendelkezésre áll. A kávézás során a látogatók igazi körutazást tehetnek a világ egzotikus országaiba, például Kenyába, Costa Ricára, vagy épp Indiába.

A tulajdonosok a vendégek ellátásában sem ismernek kompromisszumokat, ugyanis a foglalási árban szereplő reggeli kosár bőséges kínálata mellett szerződött partner éttermeik közül egyikkel házhozszállítást másikkal pedig helyszíni asztalfoglalásos fogyasztást választhatnak opciós lehetőségként az arra vágyók. Aki viszont egy kicsit beleszippantana Villány atmoszférájába is számukra a szálláshely ingyenes transzferszolgáltatást nyújt.

A tulajdonosok szívesen nyújtanak segítséget programszervezésben és akár kivitelezésben egyaránt. Lehetőségük van a vendégeknek kerti grill-, és sütögető, valamint műfüves focipálya, teqball asztal és kerékpárok használatára is. Igény szerint rendelhetnek foglalásuk mellé rózsacsokrot, születésnapi tortát vagy minibár feltöltést is. Pécs, Siklós, Villány, Mohács sőt még Eszék is kirándulási távolságban található.

A túrázásban megfáradt vendégek számára vagy éppen csak ellazulásképpen a kis ház mellett működő MeTime Beauty szalonban lazító aroma masszázst ajánlanak, szolárium és egyéb testkezelések mellett.

