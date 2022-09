Meghosszabbított határidő a gyerekeknek szóló filmpályázaton

Betűből képkocka címmel hirdetett alkotói pályázatot a Yettel és a Bookline.

A pályázaton 13-19 éves fiatalok olyan filmalkotásait várják, amik alapja a pályázók bármilyen, frissen megélt könyv-élménye. A döntőbe került rövidfilmek premierje a Cinemira Nemzetközi Ifjúsági Filmfesztiválon lesz, a neves szakmai zsűri által legjobbnak ítélt alkotások készítőit érétkes nyeremények várják. Az élénk érdeklődésre való tekintettel a szervezők a pályázati határidő egy hónappal, október 18-ig történő hosszabbításáról döntöttek.

A Betűből képkocka rövidfilm-pályázat célja, hogy előmozdítsa az offline és digitális időtöltés egyensúlyát, annak minőségi eltöltését a 13-19 éves korosztályban. A klasszikus, nyomatott könyvek olvasása, a kultúra fogyasztása, illetve a digitális eszközökkel történő alkotás a pályázat során kiegészítik egymást. A pályázók maximum 1,5 perces időkeretben, stilisztikai megkötés nélkül, a választott kötetet bemutató filmelőzetessel, klippel, a könyv egy jelenetét feldolgozó rövidfilmmel, vagy tetszőleges saját készítésű filmanyaggal nevezhetnek, bármivel, amire az adott könyv ihlette őket.

„Nyáron alig több mint egy hónap állt a 19 év alatti fiatalok rendelkezésére, hogy leforgassák a versenyfilmjeiket, mégis már az eredeti határidőig is rekordszámú nevezés érkezett. Ugyanakkor számos olyan visszajelzést kaptunk, hogy a pályázók üdvözölnék a több rendelkezésre álló időt. Mivel a Cinemira filmfesztiválig, ahol a döntőbe került filmeket bemutatjuk és a nyerteseket is kihirdetjük, van még idő, a pályázati határidő meghosszabbítása mellett döntöttünk. Így október 18-ig várjuk még a fiatal pályázók munkáit”

– mondta el Lakos Nóra, a Cinemira Ifjúsági Filmfesztivál főszervezője.

A Yettel és a Bookline a filmpályázattal a több éves múltra visszatekintő Cinemira Nemzetközi Gyerek- és Ifjúsági Filmfesztiválhoz kapcsolódott, biztosítva színvonalas szakmai hátteret. A pályázatokat értékelő zsűri tagjai: Magyarósi Éva – animációs filmrendező, Szirmai Gergely – videóblogger, filmkritikus, Puskás Peti – énekes, színész, televíziós személyiség, Hollósi Jázmin – online tartalomgyártó, MOME média dizájn hallgató, és Lampert Benedek – fotográfus. Az elnyerhető díjak között a szakmai elismerésen túl filmvágásra is alkalmas táblagép, 1 éves mobilnet-hozzáférés és mobil-router, 50 000 Ft-os könyvcsomag és valódi reklámfilmforgatáson való részvétel lehetősége is szerepel. A zsűri értékelése alapján kiosztott díjakon túl az összes alkotás esélyes a közönégszavazás eredményeként elnyerhető különdíjra is.

A Betűből képkocka pályázat további részletei ide kattintva érhetők el.