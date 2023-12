Építkezésedhez is a raklapos futár lehet a megoldás!

Tudtad, hogy költözésnél vagy építkezésnél a csomagküldő-szolgáltatásokhoz hasonlóan raklapos futárszolgálatot is igénybe vehetsz? Ezzel nem csak időt és energiát spórolsz, de sokkal egyszerűbb és olcsóbb, mint hogyha hagyományos fuvaroshoz fordulnál.

Az Angliából indult alapötletet, hogy fuvarozócégek fognak össze és együtt szolgálják ki az igényeket, Magyarországon a hálózatán keresztül több mint 100 embert foglalkoztató Palletways honosította meg. A módszer az eddigi lehetőségeknél egyszerűbb és sokkal gazdaságosabb megoldást kínál, ha egy raklapnyi árut szeretnénk két település között mozgatni.

A rendszer nagyjából a hazai postaszolgálathoz hasonlít, azzal a különbséggel, hogy itt apró csomagok helyett raklapos áruk kerülnek mozgatásra. Mindegyik vidéki gyűjtőpontnak saját szolgáltatási területe van, csak ebben a régióban vesznek fel és szállítanak ki, éjszaka pedig nyergeskamionnal viszik fel a raklapokat a budaörsi központba. Így nem kell kifizetnünk az „üres kilométereket” a fuvarozónak, ráadásul a szolgáltatás állandó minőségű és a környezetet is kevésbé terheli.

Az első lépés a raklap előkészítése. Ha megtörtént a biztonságos felrakodás, útjára is indul a legközelebbi depóba. Éjszaka a depóból a központi raktárba kerül. Ezek után kezdődik a kiszállítás, amit a weboldalon követhetnek végig az ügyfelek.

Raklapra csomagolva pedig tényleg bármit elküldhetünk, kivéve a veszélyes és romlandó árukat. Előfordult már a rendszerben a tartós konzervélelmiszereken át a markolókanalakig minden. Sőt, a Palletways regisztrált partnerként közvetlenül az Amazon raktáraiba is beszállít! A leggyakoribb, hogy építőipari vagy állattakarmányozási tételek kerülnek a kamionra mondjuk például a Zalakerámia, vagy a Creaton jóvoltából. Mivel a szokványos maximum súlyhatár a szállítmányozásban az 1000 kg, a Palletways azonban 1200 kgig viszi a raklapot, ez az építőiparban, ahol cserepeket, téglákat kell mozgatni, különösen előnyös.

A vállalat 13 belföldi gyűjtőpontjával közel 30 éves tapasztalattal bír a raklapos áruk gyűjtőszállítmányozásának terén. Budapest melletti központi raktáruknak, és Tolnától Baranyáig a teljes országot lefedő hálózatuknak köszönhetően egyhamar a piac meghatározó szereplőjévé nőtték ki magukat. Ha a hálózat által eddig leszállított valamennyi raklapot egymás mellé tennénk, akkor Budapestről indulva a sor túlsó vége Berlinnél lenne. Amennyiben kamionra tennénk az eddig általuk kezelt több mint 300.000 tonna árut, úgy több, mint 12.000 nyerges szerelvényre lenne szükség. A kamionokból „épített” sor is Debrecen után érne véget, ha Budapesten kezdődne.

A magyarországi hálózat sikere immár 5 éve töretlen, közel 2500 kiszolgált ügyféllel és 700.000 leszállított raklappal, valamint rengeteg tapasztalattal a hátuk mögött. A szolgáltatást a multiktól kezdve egészen a kisebb vállalkozásokig, sőt magánszemélyekig rengetegen használják. A 13 depo az értékesítésben is kulcsfontosságú szerepet játszik.

„Azt hiszem, bátran állíthatom, hogy a népszerűségünk egyik titka a depo-hálózat. A 13 állomás nem csak az áru hatékony mozgatásában játszik nagy szerepet, hanem az ügyfelekhez is közelebb visz minket. Két évvel ezelőtt, amikor jöttek a lezárások, az komoly hatással volt az online értékesítésre is, a megnövekedett árumennyiség és ügyfél-igény próbára tette a szolgáltatókat, így minket is, de ebből a kihívásból is nyertesként tudtunk kikerülni”