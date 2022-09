5 éves laptopot még érdemes felújíttatni

Mivel az árak emelkedése szinte már az élet minden területén egyre inkább érezhető, ezért a vásárlók sok esetben többször is meggondolják, hogy mi az, amire költsenek, és melyek azok a termékek vagy szolgáltatások, amelyekről hajlandóak lemondani.

Sokak számára talán nem a mostani tűnik a legjobb időpontnak egy új laptop beszerzésére, azonban mégis mit lehet tenni, ha a gépünk, amelyet egyébként akár munkára is használunk, éppen most adja meg magát, és látványosan lelassul? Krajnyák Tamás, a Laptophardware.hu operatív igazgatója osztotta meg tanácsait, amelyekkel a pénztárcánkat is kímélhetjük, és a fenntarthatósághoz is nagyban hozzájárulhatunk.

Több útja is van a bővítésnek

„Egy laptopot sokféleképpen lehet bővíteni, illetve gyorsítani. Az egyik út, ha ez mechanikailag történik egy tisztítással, ugyanis így a gépet megszabadítjuk a portól, hiszen amennyiben ez benne van, elősegíti a melegedést. Amennyiben kicseréljük benne a hőátadó pasztát, akkor gyorsabb lesz”

– hívja fel a figyelmet Krajnyák Tamás.

„Az operációs rendszert is lehet cserélni vagy tisztítani, korszerűsíteni, bővíteni. Hogyha nagyon régi operációs rendszert használunk, megoldás lehet az újratelepítés, ugyanis azzal is jóval gyorsabbá válik a készülék”

– tette hozzá a szakértő. Szinte már alig vannak olyan készülékek napjainkban, melyeket ne lehetne bővíteni. A vásárlás során érdemes végiggondolni, hogy a későbbiekben szükségünk lehet-e nagyobb memóriájú vagy teljesítményű gépre, és ha igen, akkor érdemes olyat választani, amit bővíteni lehet.

Már a laptop külseje alapján is tudják a szakemberek, hogy mi okozhatja a problémát

„A szakemberek a szervizekben – mint ahogyan egy jó orvos is a betegről – sok esetben már a külső tünetek alapján meg tudják állapítani, hogy milyen problémával állhatnak szemben. Ugyanis ismerik a típushibákat, és már a laptop külsejéről, illetve a bekapcsolás után meg tudják mondani, az alapján, hogy mennyi idő alatt áll fel az operációs rendszer, hogy mennyire van nagy problémája a gépnek”

– mutatott rá Krajnyák Tamás.

5 éves készülékekbe is érdemes befektetni, és megjavíttatni őket

Egy 5-6 éves készülékbe még érdemes befektetni és bővíteni.

„Az ötödik és hatodik generációs intel processzoros gépektől felfelé bármelyiket érdemes felújíttatni, ez ráadásul egy jó befektetés, hiszen 10-20.000 Ft-os memóriabővítéssel korszerű teljesítményű laptopunk lehet”

– mondta el a szakértő.

„Az akkumulátor 2-3 év alatt fárad el, egy utángyártott akkumulátor pedig már 15-20.000 Ft-tól beszerezhető, tehát összességében kb. 50-60.000 Ft ráfordítással még évekig használhatjuk a laptopunkat ahelyett, hogy 2-300.000 Ft-ért vennénk egy új készüléket”

– tette hozzá a Laptophardware.hu operatív vezetője.

Minden külső-belső tisztítás plusz egy évet jelent

„Azt szoktuk mondani, hogy egy korszerű laptop külső-belső tisztításával minden egyes alkalommal egy évvel meg tudjuk hosszabbítani a laptop élettartamát. A technológiai fejlődés miatt ezt 8-10 éves korig javasoljuk, felette már mi sem szívesen vállalunk készüléket, mert akkor már annyira elöregszik a sok hőhatástól, hogy elfáradnak benne az alkatrészek, a műanyag elemek elrepedhetnek, eltörhetnek. De addig nyugodt szívvel lehet őket használni, tehát érdemes karbantartani”

– hangsúlyozta a Krajnyák Tamás.