Fogászati infekciókontroll és sterilizáció lehetőségei a koronavírus fertőzés kockázatának csökkentése érdekében

Dr. Molnár Bálintot, a Semmelweis Egyetem Parodontológiai Klinikájának docensét, aki egyben a Dentpoint Implantológiai és Parodontológiai Centrum vezetője is kérdeztük a fogászatokban milyen protokoll szerint járnak el a jelenlegi helyzetben.

Miért használunk szappant, kézfertőtlenítőt?

A jelenlegi Sars-CoV-2 koronavírus világjárvány alatt nincs olyan ember, aki ne hallaná naponta legalább egyszer: moss mindig kezet vagy használj alkoholos kézfertőtlenítőt! De vajon miért van ez? És miért ajánlott maszkot hordani nagyobb tömegben, zárt térben? Mindezen teendők a fertőzéselkerülés, azaz infekciókontroll részét képezik a hétköznapokban. Ennél természetesen jóval szigorúbb és sokrétűbb protokollok vonatkoznak egy egészségügyi intézményre, ezen belül egy fogorvosi rendelőre.

Mi is az infekciókontroll?

Az infekciókontroll nem más, mint azon módszerek összessége, melynek célja az egészségügyi ellátással összefüggő lehetséges fertőzések megelőzése, terjedésének megakadályozása. Ilyen tevékenységnek minősül például a használt eszközök, a kezelőegység fertőtlenítése/sterilizálása, védőruházat (maszk, szemüveg, egyszerhasználatos gumikesztyű, stb.) használata. Mindezen tevékenységekkel próbáljuk a lehető legalacsonyabbra csökkenteni az ún. keresztfertőzés kockázatának lehetőségét; tehát azt, hogy páciens pácienst, egészségügyi személyzet pácienst, vagy páciens egészségügyi személyzetet fertőzzön meg.

Fertőtlenítés és sterilizálás

Fertőtlenítésről akkor beszélünk, amikor egy felületen próbáljuk a fertőző ágensek (baktériumok, vírusok, stb.) számát a lehető legalacsonyabbra csökkenteni. Ez a módszer akkor alkalmazandó, amikor az érintett felszín (pl. a kezelőegység, az ellátó személyzet bőre) valamilyen okból kifolyólag nem sterilizálható. Fertőtlenítésre általában alkoholos alapú fertőtlenítőket használunk.

Sterilizáláskor az eszközön található fertőző ágensek száma nulla, azaz teljesen csíramentes. Sterilizáláskor az adott eszközt magas hőnek és gőznyomásnak (ún. autoklávok), sugárzásnak (gamma sterilizátorok) vagy nagyon erős kémiai anyagnak tesszük ki. Bármely módszert is használják, a protokoll szerint végbement művelet után a műszer fertőzést nem tud közvetíteni.

Miben más a jelenlegi helyzet?

Cseppfertőzéssel terjedő fertőzésről lévén szó, az új koronavírus járvány miatt kialakult veszélyhelyzet alatt különösen fontos a fogorvosi rendelőkben az olyan eszközök használatát kerülni, amelyek bioaeroszol, azaz fertőzött vízpára képződéssel járnak. Ilyen eszköz például az ún. turbina, egy levegő befúvásos, vízhűtéses fúró, amit például egy szuvas fog ellátásánál használ a fogorvos; vagy az ultrahangos fogkőleszedő depurátor berendezések. Ez azért különösen fontos, mert a turbina/depurátor képezte aeroszol akár órákig is a levegőben lebeghet, így fokozva a keresztfertőzés lehetőségét.

A gyaníthatóan, vagy bizonyítottan koronavírussal fertőzött magasabb szintű személyes védőfelszerelések (FFP 2/3 maszkok, egyszerhasználatos overallok, stb.) használata nem csak az ellátó személyzet védelmét szolgálja, de azt is megakadályozza, hogy a személyzet a pácienst esetleg megfertőzhesse. Itt kiemelendő a még alaposabb kézmosási és fertőtlenítési protokoll bevezetése is.

Ugyan a vírusok a szervezeten kívül csak korlátozott ideig (percek-órák-napok) életképesek, fontos a még alaposabb, az általános protokollnál is szigorúbb felületfertőtlenítés. Ún. gyorssterilizátor használatával akár két páciens között is sterillé tehető olyan műszer is, amiből nincs nagy számban készleten (pl. ún. kézidarabok) egy rendelőben. Ezen kívül előnyös a különböző nagyteljesítményű elszívók és légtisztító berendezések használata és a gyakori szellőztetés is.

Milyen intézkedésekre kerül sor a Dentpoint-nál a jelenlegi sürgősségi ellátás alatt a keresztfertőzés kockázatának csökkentéséért?

Pácienseink és az egészségügyi személyzet érdekében a sürgősségi ellátás biztosítása során

rendelőnkben az eddigiekhez hasonlóan nagyteljesítményű légtisztító berendezés működik

továbbra is nagy figyelmet fordítunk munkavégzésünk során az egyéni védőeszközök: gumikesztyű, FFP 2/3 maszk, védőszemüveg alkalmazására

az eddigieknél szigorúbb, rendszeres felületi fertőtlenítést végzünk a kezelőhelyiségekben, fogorvosi kezelőegységeken, munkaeszközökön, bútorzaton

a megszokott alapossággal és rendszerességgel végezzük a beavatkozásokhoz használt kéziműszerek fertőtlenítését és autokláv sterilizálását

a sürgősségi beavatkozások előtt minden páciens 1%-os hiperol oldattal öblít

a váróban és a mellékhelyiségben a korábbinál is szigorúbb fertőtlenítési protokollt vezettünk be és naponta többször fertőtlenítjük a felületeket, kilincseket

a mellékhelyiségben fertőtlenítő hatású kézmosót helyeztünk ki

az egyébként a várakozást megkönnyítő sajtótermékeket, logikai játékokat a kontakt fertőzés elkerülésére átmenetileg nem helyezzük ki.

Mennyi időt töltesz a magánpraxis működtetésével? Hogyan tudod összehangolni az egyetemi állásoddal?

Tulajdonképpen a magánrendelő egy teljes embert követelő munkahely, hiszen a célunk az, hogy mind szakmailag, mind szervezetileg jól működjünk, és megfeleljünk a páciensek elvárásainak. Az én esetemben édesapám segítsége rengeteget jelent, az igazán nagy kihívást az jelenti, hogy ezt össze tudjam hangolni a rendelői időbeosztást az egyetemi oktató- és kutatómunkámmal. Ez egyrészről kettős terhelés, másrészről az egyetemi közeg miatt rendelőnkben a kor nemzetközi színvonalának megfelelő ellátást tudjuk biztosítani.

Miért a fogászati implantológia vált a magánpraxis meghatározó részévé?

A fogászati implantológiával akkor kerültem először szorosabb kapcsolatba, amikor nyilvánvalóvá vált számomra, hogy az általam kezelt, súlyos fogágybeteg páciensek esetében nem elegendő csupán a még megtartható fogaik megmentése, hanem a megfelelő rágóképesség és esztétika helyreállítása érdekében a fogászati implantátumokra készített fogpótlásokra is szükség van. Szerencsés vagyok, mivel az egyetemi klinikán megszerzett ismeretek, valamint számos hazai és külföldi konferencián, tanfolyamon elsajátított tudás segítségével egyre magasabb színvonalon tudtam ellátni a pácienseimet rendelőnkben. Manapság már rutinszerűen végzünk kollégáimmal összetett, ambulánsan elvégezhető csontpótló és lágyszöveti helyreállító, implantológiai műtéti beavatkozásokat.