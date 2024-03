Teljes bizonyossággal kijelenthetjük azt, hogy az emberek nagy része szíve szerint elkerülné a fogorvost. Sokakban a gyerekkori rossz emlékek okozzák ezt a félelmet, de olyanok is vannak, akiknek igazából semmilyen negatív tapasztalatuk nincs, egyszerűen biztosak abban, hogy a fogászati kezelések fájdalmasak, ezért inkább meg sem jelennek azokon. Ezekre az ellenőrzésekre azonban – a többi kontrollvizsgálathoz hasonlóan – szükség van annak érdekében, hogy az esetleges problémákat még időben felismerjük, és a lehető legkevesebb kellemetlenséget okozva kezeltethessük.

Mi történik egy fogorvosi vizsgálaton?

A szűrővizsgálat segítségével fogorvosunk átfogó képet kaphat fogaink, fogínyünk és szájüregünk általános állapotáról. Ehhez első lépésben egyenként megvizsgál minden fogat az esetleges szuvasodások, ínyproblémák, fogkövesedés felismerése érdekében. Ennek során egy fogászati tükröt és egyéb eszközöket használ, de szükség esetén elrendelheti röntgenfelvétel elkészítését is. A vizsgálat alapján megállapítja, hogy van-e teendő fogainkkal, és dönthet a szükséges beavatkozásokról.

Fájdalmas a kezelés?

Egy egyszerű vizsgálat természetesen semmilyen fájdalommal nem jár, hiszen a fogorvos csupán ellenőrzi a fogak állapotát. A komolyabb kezelések, mint a foghúzás vagy a gyökérkezelés, esetleg egy szájsebészeti beavatkozás alapvetően természetesen fájdalmas lenne, ezek azonban helyi érzéstelenítésben történnek. A modern érzéstelenítő kenőcsök, injekciók segítségével már senkinek nem kell attól tartania, hogy elviselhetetlen fájdalmat fog átélni. Egy kis kellemetlenség előfordulhat, ez azonban elviselhető még azok számára is, akiknek alacsonyabb a fájdalomküszöbük.

De akkor miért félünk a fogorvostól?

Ennek több oka is lehet. Sokan egyszerűen a fájdalomtól tartanak, és mivel sosem volt részük fogászati kezelésekben, nem is tudják, hogy mire számíthatnak. Vannak, akiknek egy kellemetlen gyerekkori emlék miatt maradt rettegett hely a fogorvosi rendelő. Ha az első élmény rosszul sül el, így például egy kisgyermek egy türelmetlen orvos kezébe kerül, aki nem magyarázza el mi történik, esetleg a páciens megnyugtatása helyett egyszerűen a székbe kényszeríti, az maradandó károkat okozhat. Ezeken az emlékeken nehéz lehet túljutni, egy pozitív élmény azonban biztosan nagy segítséget jelent majd.

Vannak olyanok is, akik nem a fájdalomtól, hanem a kiszolgáltatottságtól tartanak. Úgy érzik, hogy a fogorvosi székben ülve elvesztik a kontrollt a testük felett, ez pedig bizonytalanságot és szorongást idézhet elő. Lehetséges, hogy valaki az eszközöktől, a hangoktól vagy az injekciós tű látványától fél, vagy egyszerűen attól, hogy elhanyagolt fogai miatt a fogorvos rossz véleménnyel lesz róla.

Milyen következményekkel járhat, ha kihagyjuk a kontrollvizsgálatot?

A fent ismertetett félelem az enyhe szorongástól a súlyosabb pánikig terjedhet, a fogorvos rendszeres felkeresése azonban sokkal komolyabb problémáktól és beavatkozásoktól menthet meg minket. Lássuk, mik ezek.

Fogkő lerakódása

Ez a legkönnyebben kezelhető probléma, mégis fontos említést tenni róla, mivel számos komolyabb baj forrása lehet. A fogkő kialakulása egy természetes folyamat, és akkor is elkerülhetetlen, ha a szájhigiéniánk megfelelő, hiszen a fogakon megtapadó ételmaradékot nem tudjuk száz százalékosan eltávolítani. Ha a lepedék felhalmozódik, baktériumokkal teli plakk keletkezik a fogakon, amiből pedig fogkő képződik.

A fogkő nemcsak esztétikai probléma, hiszen komolyabb következményei is lehetnek: ínygyulladáshoz, fogínysorvadáshoz és fogágybetegségekhez is vezethet, ezért nagyon fontos, hogy fogorvosunk rendszeresen eltávolítsa a kialakult fogkövet.

Fogszuvasodás

Ez a leggyakoribb fogászati probléma, amivel a legtöbben életünk során legalább egyszer találkozunk. A szájüregben található baktériumok alapvetően fontos szerepet töltenek be, hiszen lebontják a szájban maradt táplálékot. Szénhidrát fogyasztása esetén ez a folyamat savtermeléshez vezet, a savak pedig idővel feloldják a fogzománcot. A fogszuvasodás kialakulásához elsősorban az egészségtelen táplálkozás és a nem megfelelő szájhigiénia vezet, sokszor azonban genetikai tényezők is szerepet játszanak, így előfordulhat hogy annak ellenére találkozunk a problémával, hogy mi minden tőlünk telhetőt megtettünk.

A szuvasodás következtében a fogak érzékennyé válnak, a rágás fájdalmas lehet, de ez a fájdalom akár állandósulhat is, sőt, súlyos esetben a fog menthetetlenné válhat, nagyon fontos tehát, hogy időben felkeressük orvosunkat. Minél korábban derül ki a probléma, annál egyszerűbb és fájdalommentesebb lesz a kezelés is.

Ínygyulladás

Ahogy azt már említettük, a fogkő rendszeres eltávolításának hiánya komoly következményekhez vezethet. Ha a kialakult plakkréteg fogkővé szilárdul, ezt már nem tudjuk fogmosással eltávolítani, így egyre több baktérium tud megtelepedni rajta. Ennek következtében az íny szövete begyullad, megduzzad és érzékennyé, pirossá válik, majd egyre többször tapasztalhatunk vérzést a fogmosás során.

Ha a kialakult gyulladást nem kezeljük, a mélyebb szövetekben tasakok képződnek, ahol a baktériumok tovább szaporodhatnak, így idővel fogágybetegség – fogínysorvadás – is kialakulhat, ami súlyos esetben fogvesztéssel járhat. A jó hír az, hogy az ínygyulladás megállítható és visszafordítható, ehhez azonban az szükséges, hogy időben kezdjük meg a kezelést.

Ne halogassuk a fogászati ellenőrzést

Láthatjuk, hogy milyen komoly következményekhez vezethet az, ha a félelmeink miatt kihagyjuk a fogorvosi vizsgálatot. Ha a problémákat kezeletlenül hagyjuk, a foghúzás, majd a fogpótlás érdekében hamarosan a szájsebészeten találhatjuk magunkat, de egyéb kellemetlenségekkel is szembe kell néznünk. Az elszíneződött, hiányos fogsor esztétikailag is zavaró, de megnehezítheti a beszédet és a táplálkozást is, ez pedig komolyan rombolhatja az önbizalmunkat. Érdemes tehát legyőzni a félelmeinket, és félévente megjelenni a fogorvosnál, fogaink egészsége ugyanis megér egy apró kellemetlenséget.

