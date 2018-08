Nem voltál még nyaralni? Akkor itt van pár tipp, hová érdemes ősszel kiruccanni

A belföldről EU-s számokra korlátlan nemzetközi hívást kínáló új Vodafone Red segítségével most hazánk fiaitól-lányaitól első kézből tudhatod meg, hol rejtőznek a legfranciább finomságok és a leghollandabb huncutságok – úgy, ahogy csak a helyiek ismerik!

Párizs – a szerelmesek városa

Vannak dolgok, amik kihagyhatatlanok a sajt-nagyhatalom mindig nyüzsgő, multikulturális fővárosában: ilyen a kilátás az óriáskerékről a Place du Concorde-on, egy friss croissant, séta a Champs-Elysée-n, panorámafotó az Eiffel-toronyból. És persze ott a Louvre, a Moulin Rouge… De ha még többre vagy kíváncsi, nincs más választásod, mint „átvenni a francia lazaságot, és ha ez működik, akkor zöld az út" – vallja Fazekas Richárd sminkmester, aki 1,5 éve él Párizsban. Most az ő tippjei következnek, hiszen nincs is jobb kalauz egy helyi arcnál!

A felfedezést a Szajna bal partján található történelmi művész negyedben, a 18. kerületnek számító Montmartre környékén érdemes elkezdeni. Itt olyan alakok laktak egykor, mint Picasso, Dalí, Monet vagy Van Gogh. Írók, művészek, festők kedvenc találkozóhelye volt ez, a titkos mulatók és a pezsgő társasági élet központja, ahonnan pár percre esik a kán-kán fellegvára, a Moulin Rouge és a bohém élet csomópontja, a Festők tere (Place du Tertre). ( TIPP: A Moulin Rouge-tól csupán öt percre található a The Little Italy, Párizs egyik legjobb kávézója. Két séta között ugorj be ide egy kávéra!)

A Festők teréről már látszódnak a híres találkahely, a Szent Szív-bazilika (Sacré-Coeur) igéző kupolái, talán egy percbe sem telik idejutnod. ( TIPP: A templomhoz vezető lépcsők esténként koncerthelyszínné változnak, és megtelnek helyi gitározó, éneklő, táncoló fiatalokkal, amellett, hogy az egyik legszebb kilátás is innen nyílik a városra. Mindenképpen érdemes ide este visszatérni, és egy pohár bor mellett, hangulatos utcazene kíséretében megcsodálni Párizst!)

A Montmartre után érdemes a Batignolles-park (17. kerület, Batignolles) felé venni az irányt, a párizsiak egyik kedvenc piknikező helyéhez. ( TIPP: A város egyik legjobb gyrosát próbálhatod ki a parktól két utcányira, a Bodrum Restaurant-ban. Ne felejtsd el elvitelre kérni a rendelésed, így egy gyors pikniknet is tarthatsz!)

A belváros felé sétálva egész Párizs központja kinyílik, innen minél többfelé érdemes kalandozni. ( TIPP: Nem szeretnél csigát enni? Az Eiffel-toronytól három percre találod a világ legtökéletesebb hagymalevesét a Bistrot de la Tour-ban. Festői környezet, ráadásul megfizethető áron!)

A felfedezésből soha nem elég: ha jóllaktál, húzódzkodhatsz egyet valamelyik street workout parkban vagy bejárhatod a Montparnasse-t. Pihenésre a Luxembourg-kert a legalkalmasabb, ahol egykor maga Hemingway is sétált. ( TIPP: A várost sétálva a legjobb felfedezni, de nem is igazi helyi az, aki nem tévedt még el a párizsi metróban!)

Amszterdam – a csatornák városa

Van-e élet a tulipánokon és a fapapucson túl? Hát persze, hogy van! Amszterdam nemcsak Észak Velencéje, hanem egyben a lazaság és a sokszínűség városa is, ahol lehetetlen unatkozni. Az elvarázsolt történelmi utcáktól a világhíres múzeumokon és Instagram-gyanús csatornákon át a pezsgő bulinegyedig, Amszterdam roppant érdekes hely, amely képes mindig új arcát mutatni.

„Légy önmagad!" – vallja a holland fővárossal együtt Markó Andris, utcaművész, aki olyan helyekre kalauzol Amszterdamban, amit csak az ott lakók ismernek.

Ha már letudtad a Rijksmuseumot és a Van Gogh múzeumot, időzz el egy kicsit a Dam téren, Amszterdam főterén, ami tele van tehetségesebbnél tehetségesebb utcaművészekkel. ( TIPP: Anne Frank háza csak tíz percre van, ne hagyd ki, a jegyedet viszont érdemes előzetesen megvenni!)

Ha nem vagy egy “taxizós” típus, érdemes biciklit kölcsönözni, mert sehol sem olyan jó biciklizni, mint a holland fővárosban. Ráadásul így csak néhány percbe telik eljutnod akár a város legsokszínűbb bolhapiacára is, a Waterlooplein marktra, amely a hét hat napján nyitva áll. ( TIPP: Lángos? Gulyás? Túrós palacsinta? Érdemes alaposan körbejárni a piacot, mert itt hazai ízekbe is belefuthatsz!)

Fedezd fel a helyi gasztro különlegességeket! Majdnem minden sarkon találhatsz belga gofrist, ami édesszájúaknak szinte kötelező, de aki rákóstolna a legelső amszterdami sült krumplisra a város szívében, a legnyüzsgőbb bevásárló utca, a Karlverstraat felé vegye az irányt. Itt található ugyanis a holland szószkirály, a Vlaams Friteshuis! ( TIPP: Ha jóllaktál és nem bírsz lépni sem, kapj el egy riksát!)

A késői ebéd után jöhet a kávé, hol máshol Amszterdamban, mint a víz felett! A központi pályaudvarnál, az Amsterdam Centraal-nál található VOC Café-ban lehet részed a város legjobb kávéjában. Sőt, igazi amszterdami életérzés is jár mellé, hiszen tőled néhány méterre jönnek-mennek a hajók.

Ha végeztél, pattanj fel egy percenként közlekedő kompjáratra (ingyen van!), és irány a túloldal! Igyál egy kávét az EYE Filmmúzeum oldalában vagy nézd meg az aktuális kiállítást – de vigyázz, mert ez garantáltan Európa egyik legmenőbb múzeuma lesz! ( TIPP: sétálj el a vízparti Crane Hotel Faralda-ig, ami három trendi szobájával a világ legnagyobb daruhotele, ahol konkrétan a város felett aludhatsz.)

Innen talán egy percre sincs Amszterdam egyik leghangulatosabb étterme, a Pllek, amely jó időben szinte beach hangulatot áraszt. Rendelj egy pohár bort és élvezd innen a naplementét!