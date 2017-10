Magyarországon is kipróbálható a világszínvonalú munkaélmény

A szakmai relevancia mellett a pályázók és a programban részt vevő cégek közötti kémiát is figyelembe vették az ösztöndíj elbírálói az idei kiválasztás során. A helyes párosítás nagy felelősséggel járt, hiszen az idei jelentkezők között szép számmal akadtak olyanok, akik külföldi karrier lehetősége helyett szavaztak bizalmat a Magyarországon lebonyolított, hathónapos programnak.

Idén ötödik alkalommal hirdette meg a Bridge Budapest az ösztöndíj pályázatát, melyre egyáltalán nem meglepő módon ismét rengeteg tehetséges fiatal jelentkezett. A hathónapos, fizetett állást biztosító program keretében a nyertes fiatalok szakmai tapasztalatot szerezhetnek, és megismerhetik a startup kultúrát. A programba alapszakos, mesterszakos és friss diplomások is jelentkezhettek, hogy az egyetemen tanultakat gyakorlati tudássá formálják kiválasztásuk után. Csak úgy, mint az elmúlt években, az ösztöndíjasok idén is fél évet tölthetnek el innovatív, nemzetközileg is versenyképes cégeknél. Cél, hogy az ismert, feltörekvő startupok, és az ambiciózus, tenni akaró tehetségek egymásra találjanak. Ideális esetben – ahogy az a korábbi években is többször előfordult – a fél éven messze túlmutató együttműködés alakul ki, pályakezdőkből avanzsálva egy-egy vállalkozás oszlopos és tetterős tagjává – vagy egyes esetekben akár résztulajdonosává értékes hibridként a magyar munkaerőpiacon.

Ismerjük meg a Bridge Budapest hat idei ösztöndíjasát!

A legmenőbb magyar divatmárkák egyikénél, a nem csak a hazai piacon elismert Nanushkánál fog 6 hónapot eltölteni HEISLER DORIS. Doris a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kommunikáció és Médiatudomány szak, PR szakirányának elvégzése után az Egyesült Királyságban, a University of Southampton Fashion Marketing szakán szerezte meg mesterdiplomáját. Jelenleg is már három nyelven beszél, Magyarországot mégis jó kiindulási pontnak tartja szakmai szempontból. A divat számára több mint hobbi, így nem meglepő egymásra találásuk a Nanushkával.

ERDŐ ISTVÁN az Egyesült Királyságban, az USA-ban, Kínában és Indonéziában szerzett tapasztalatokat, valamint elvégezte a City, University of London közgazdaságtan alapszakát. A szabadidejét többek közt a kínai nyelv és a programozás tanulásával tölti, de érdeklődési köre nagyon széles a pénzügytől a tudományos előretörésekig. Istvánt a programhibák globális adatbázisát kínáló SameBug látja vendégül a következő fél évre, ahol megtapasztalhatja a startupok fejlődésének küzdelmekkel teli, izgalmas világát.

A piackutatást kérdőívek helyett idegrendszeri reakciók mérésével végző Synetiq ki mást választhatott volna, mint MEZEI FRUZSINÁT, aki a Durham University-n Health and Human Science diplomát szerzett, melynek köszönhetően jelentős tudással bír az egészségügyi gazdaságtan, az orvosi antropológia és az egészségpolitika területein, valamint elsajátította a magatartás kutatás alapjait. Épp csak nyáron, friss diplomásként tért haza, hogy jelentkezzen a pályázatra. Fruzsit jelenleg az a kérdés foglalkoztatja legjobban, hogy miért döntenek emberek egészségtelen szokások mellett, és hogy hogyan lehetne az emberi természet és döntéshozatal tudományát éppen a magyar egészségügyben, prevenciós tevekénységek fejlesztésére alkalmazni.

MOLNÁR RICHÁRD talán a legszerencsésebb a 6 fiatal közül, hiszen a hálózati videójátékversenyek szervezési platformját fejlesztő eSports Horizon munkatársaként fél évig a hobbija lehet a munkája. Ricsi ugyanis szabadidejében az olvasás mellett főleg videójátékokkal foglalkozik – persze szigorúan szakmai alapon… Ricsi Dániában tanult, jelenleg friss marketing és menedzsment diplomás. Sok más pályázóhoz hasonlóan ő is eltökélt, hogy a megszerzett tudását itthon kamatoztassa.

ORBÁN TÍMEA számára fontos volt, hogy szakmai pályafutását egy olyan cégnél kezdje el, mely rendelkezik egy, a társadalom számára hasznos küldetéssel. Így találtak egymásra az akadálymentesített útvonaltervezésre szakosodó Route4U-val, akik jelenleg kerekesszékesek számára járdanavigációs applikáció fejlesztésén dolgoznak. Timi nem máshol, mint az egyik legnevesebb egyetemen, a University College London-on végzett, mégis hisz benne, hogy nem kell ahhoz külföldi nagyvárosban élni, hogy világra szóló sikereket érjünk el. Timi szakmai felkészültsége különleges alázattal párosul, így bizonyára hasznos tagja lesz a Route4U csapatának sales és marketing munkatársként.

DUDÁS TAMÁS igazi kozmopolita életet él fiatal kora ellenére. Volt már biciklis futár Németországban, teniszedző az USA-ban, jelenleg pedig a Budapesti Corvinus Egyetem hallgatója. Az elmúlt félévben a Kölni Egyetemen is tanult Erasmussal, és korábban Vancouverben egy esettanulmányi verseny döntőse is volt. Tamásra a gépjármű-közlekedés veszélyeit a járművek kommunikációjának forradalmasításával csökkentő Commsignia talált rá. A fiatal fiú még biztosan fog utazni a világban, hiszen a mesterképzést is az USA-ban képzeli el, azonban terve, hogy itthon fog saját vállalkozást indítani.

„Nagy öröm volt számunkra, hogy jelentős külföldi tapasztalat birtokában is itthon képzelik el jövőjüket a pályázóink, vagyis az értelmes munka hazahozza és itthon tartja a fiatalokat.”

– mondta Pistyur Veronika a Bridge Budapest vezetője.

„Noha a magyar közbeszédben általában leegyszerűsödik a menni vagy maradni kérdése, addig ezeknél a fiataloknál ez sosem fekete vagy fehér. Hisznek abban, hogy a hazai környezet nem korlátja kiteljesedésüknek, hanem biztonságos hátország lehet, és innen kiindulva is építhető szakmailag inspiráló, nemzetközileg beágyazott karrier.”

A kiválasztott ösztöndíjasok nem csak szakmai önéletrajzukban is jól mutató hat hónapos referenciát kapnak, hanem mentoraik segítségével a hagyományos gyakornoki szerepkörön messze túlmutató, valódi tapasztalattal gazdagodnak.