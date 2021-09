Az ipari forradalom 4.0 világában élünk. Az egyre kifinomultabb technológiai fejlesztések és az állandó változás a mindennapjaink része.

Sokan sokszor elmondták már, hogy a gyerekeknek a legkönnyebb: az alfa generáció már ebbe született bele, számukra ez nem kihívás. Egy nemzetközi kutatás szerint azonban ez közel sincs így.

Az egyre kifinomultabb technológiai fejlesztések kíséretében az ipari forradalom 4.0 korszakába léptünk. Az életünk mindennapi részévé váltak olyan kifejezések, mint a digitalizáció, a mesterséges intelligencia, a big data vagy a robotika. Az állandóan változó körülmények folyamatos megújulást várnak el az emberektől, és ehhez a gyerekeknek is adaptálódniuk kell. Akár úgy is fogalmazhatnánk, hogy a korai gyerekkorban történő fejlesztés a kulcsa a későbbi produktív élet kialakításának. Az alfa-generáció esetében így központi szerepet kap a digitális térben való magabiztos és biztonságos mozgás, ami közel sem olyan magától értetődő számukra, mint elsőre hinnénk – emelik ki a kutatók.

A néhány hónapja publikált meta-elemzés kutatói több nemzetközi kutatást összegezve arra jutottak, hogy szülőként és tanárként is hiba azt feltételeznünk, hogy a gyerekek maguktól megtanulják, hogyan kell jól boldogulni az állandóan változó környezetben. A digitális és technológiai újítások napról-napra átalakulnak, és a gyerekek, tinédzserek csupán ezeknek bizonyos szeleteit használják tudatosan. Ez gyakorlati szinten például azt jelenti, hogy nagyon jól mozognak a TikTok applikációban, de a házi feladat megírásához nem tudnak hatékonyan keresni a Google-ben, vagy ügyesen kijátsszák a gyerekzár biztonsági beállítást a telefonjukon, de nincsenek tisztában az internetes zaklatás veszélyeivel.

Az alfa generáció hatékony fejlesztésének zálogaként a kutatók ezért fontosnak tartják a gyerekek kíváncsiságának fenntartását, valamint a kritikai gondolkodás fejlesztését. Mindezt úgy, hogy a szülő és a tanár is egyfajta vitapartnerré válik, támogatva a kérdésfeltevést és tiszteletben tartva a gyerekek véleményét. Hasonlóan központi kérdésként jelent meg a technológiai, információs és kommunikációs fejlődés követése, és az újítások interaktív használata az oktatásban és otthon a mindennapokban is. Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy az alfa generáció biztonságosan mozogjon az őt körülvevő digitális térben, ismerve annak veszélyeit, és élve annak lehetőségeivel. Norvégiában a fenti irányvonalak mentén a gyerekek tableten is tanulhatnak könyvek helyett, Ausztráliában és Svédországban pedig egyre több iskolában támogatják, hogy a diákok aktívan részt vegyenek az iskolát érintő mindennapos döntésekben. Ezzel is fejlesztve a kritikai gondolkodásukat, valamint támogatva a közösséghez tartozás élményét.

Magyarországon az iskolák jelentős részében még várat magára a digitális forradalom. Ettől függetlenül számos pozitív példát találhatunk itthon is a diákok és tanárok hatékony együttműködésére. A Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium a robotikát a mindennapok részévé tette: a pályázaton nyert robotok nem csak a programozás órák, de a többi óra állandó szereplőivé is váltak fenntartva a gyerekek érdeklődését. A SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskolájának negyedikes diákjai és tanárnőjük egy elektromos autókat töltő robottal (amelyet le is programoztak) megnyerték az idei World Robot Olympiad Magyarországi Nemzeti Döntőjét. Emellett a különórák területén is érezhető a változás: a digitális világ megismerésére a gyerekek és a szülők részéről is egyre nagyobb az igény. Ezt mutatja, hogy a legnagyobb hazai programozást oktató iskolahálózatban, a Logiscoolban 3 év alatt több ezer fővel nőtt a hozzájuk járó diákok száma, pedig még le sem zárult az idei kurzusjelentkezési időszak.

A kutatók és az oktatási szakértők is arra figyelmeztetnek, hogy ne vegyük magától értetődőnek azt, hogy az alfa generáció kellő rugalmasággal fog reagálni az őket érő kihívásokra. A korai gyerekkorban történő fejlesztés alapozza meg a későbbi produktív élet kialakítását. Így az oktatásnak és a szülői támogatásnak továbbra is feladata, hogy amit tud, azt megtegyen annak érdekében, hogy a gyerekek tudatosan és biztonságosan mozogjanak a folyamatosan megújuló technológiai újítások között.