Második hullámánál tart a nagy őszi-téli műszaki bevásárlás is: az otthoni gépparkok megújítása után már az ajándékozás felé fordult a vevők figyelme.

A járványügyi korlátozások nyári visszavonása, majd az őszi újrabevezetés könnyítésének hatására fokozatosan visszatértek a vásárlók az áruházakba. A novemberi akciós időszakban harmadával nőtt a webáruház és tíz százalékkal a fizikai áruházak forgalma a tavalyi azonos időszakhoz képest. Szánthó Balázs áruházigazgató szerint ez a növekedés nem lassult még decemberben sem. Vagyis a lakosság jelentős része műszaki cikkek és szórakoztatóelektronikai berendezések beszerzésére költi a korábban szabadidős tevékenységre fordított összegek egy részét.

A MediaMarkt-nál megfigyelték, hogy a járvány miatt az emberek újszerű módon elegyítik az online és az offline vásárlás nyújtotta előnyöket. Akik igénylik az áruházi tanácsadást, vagy csak szeretik megtapogatni az árut, mielőtt még kifizetnék, azok is megtalálták a módját vásárlás lerövidítésének. Szánthó szerint ma már mind többen használják közülük is az internetes felületeket előzetes tájékozódásra, a termékek összehasonlítására, s amikor már csak egy-két opció van a fejükben, akkor bemennek az áruházba.

„Így már ott is célzottabban kérdeznek, s gyorsabban jutnak döntésre. Egy ugyancsak jelentős vásárlócsoport pedig a másik végén gyorsítja fel a folyamatot. Ők azt használják ki, hogy a MediaMarkt-nál egy online vásárlás végén is lehet áruházi átvételt kérni. Így nem kell várakozni, futárral egyeztetni, hanem egy órán belül megkaphatják akár “érintésmentesen” egy áruházi raktárból is az online választott-kifizetett terméket. És ha még időpontot is foglalnak online, akkor sorban állas nélkül.”