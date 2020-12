Modern technológiák a fogszabályozásban

Sokan abban a tévhitben élnek, hogy a fogszabályozás amolyan „kézműves” szakma, ahol a szakorvos tudása kimerül a fémívek és tappancsok gondos felragasztásában, megigazításában, majd leszedésében. A valóság ezzel szemben az, hogy a fogszabályozó fogorvosok a három T mesterei.

A három T: Tudás, Tapasztalat, Technológia

A fogszabályozó szakorvosok komoly elméleti és gyakorlati tudást, valamint a csúcstechnológiát sorakoztatják fel a szép szabályos fogsorok érdekében. A tanultak mellett fontos szerephez jut a tapasztalat is, mivel minden fogsor egyedi, nem beszélve az egyéb egyéni adottságokról, például az állkapocs alakjáról, a páciens egyéni kívánságairól és az életkori sajátosságokról (például a gyerek-fogszabályozásnál).

Ezeket külön-külön és együtt is mérlegelnie kell a fogszabályozó szakorvosnak, mielőtt egy bizonyos kezelés mellett döntene. Márpedig ez olyasmi, amit nem lehet megtanítani: a rengeteg változó túl sok kombinációs lehetőséget takar. Ehhez gyakorlat kell, kezelések százai, első kézből szerzett tapasztalat és a kollégák eseteinek megismerése.

A technológia szerepe: tervezőszoftverek és digitális szkennerek

A digitális technológia forradalma a fogszabályozást sem hagyta érintetlenül. Számos kezelésfajtánál már évtizedek óta külön szoftver segíti a fogorvosok munkáját a páciens új fogsorának megtervezésében.

A láthatatlan fogszabályozás során például a páciens fogáról lenyomatot vesznek – és ma már ez a lépés is sokszor intraorális szkennerrel történik, nem pedig a hagyományos szilikonos anyaggal. Így vagy úgy, a foglenyomatot mindenképpen digitalizálni kell, amit modern digitális szkennerek végeznek.

Amikor a fogsor átalakul digitális információvá, készen áll arra, hogy kezelésbe vegyék – a szoftverek. A program segítségével jól modellezhető és megtervezhető a végleges fogsor és a köztes fázisok. A páciens ennek megfelelően fog kapni több precízen, akár 20 mikrométeres pontossággal legyártott, egyéni sínt: ezeket kell hordania a kezelés során.

Speciális CT-felvételek

A fogszabályozás előtt általános és speciális felvételeket is készíttet a szakorvos, hogy tisztában legyen a fogak állapotával, helyzetével, a csont minőségével és mennyiségével, hogy megalapozott és sikerre vezető kezelési tervet tudjon felállítani. A fogak végleges helyzete ugyanis csak akkor fog megszilárdulni, amikor a fogak nemcsak a látható tartományban állnak be a kívánt helyzetbe, hanem mélyen az íny alatt, a csontban is. Ez az egyik oka annak, amiért a szakorvos szeretne pontos képet nyerni a páciens csontállományáról.

A speciális CT-felvételek (amelyek 3 dimenzióban láttatják az állcsontot és a fogak helyzetét) ma már 50-80 mikronos felbontású képet tudnak adni a hagyományos 160-200 mikronos felbontás helyett, ezzel segítve a kezelőorvosok munkáját.

Személyre szabott tervezés a legkisebb részletekig

Az elmúlt pár évig legfeljebb arra volt lehetőség, hogy a páciens megválassza a tappancsok anyagát vagy színét. Ennek főleg a tinik örültek, akik a fogszabályozó készüléket saját önkifejezési eszközüknek tekintették – és miért is ne?

Ám a belső fogívre rögzített fogszabályozó, az Incognito esetén ma már arra is van lehetőség, hogy minden egyes fogra egyedileg megtervezett, majd elkészített tappancsok kerüljenek. Ez azonban még nem általános: a külső fogívre ragasztott fogszabályozóknál egyelőre nem terjedt el ez a gyakorlat.

Ám a technológia szélsebes fejlődését tekintve ez még csak a mai napra igaz. Holnap már egészen új technológiák, anyagok és módszerek jelenhetnek meg, amelyek megkönnyítik az ember munkáját, és megsokszorozzák a szép szabályos mosolyok számát a világon.