A Zyxel két új modelljével most már a kisebb méretű cégek is élvezhetik a valódi WiFi 6 élményt, a kiváló teljesítményt és a gyors kapcsolódást

A Zyxel Networks ma bemutatta WiFi 6 hozzáférési pont (AP) termékcsaládjának két legújabb tagját, a WAX610D és NWA210AX modelleket, amivel teljeskörű megoldási portfoliót kínál a kis- és középvállalkozások számára.

A WiFi 6 eddig is itt volt, csak nem lehetett kihasználni az előnyeit

Az új WiFi 6 standard bevezetése rengeteg előnnyel jár, például jobb sebesség és megbízhatóbb kapcsolódás is elérhető általa. Azonban a kisvállalkozások számára tervezett eddigi WiFi 6 hozzáférési pontok egy része a költséghatékonysági szempontok miatt csak 5GHz WLAN-on keresztül volt képes támogatni ezt az új szabványt. Ez azt jelenti, hogy ha a felhasználók ezeken a hozzáférési pontokon keresztül csatlakoznak a 2.4 GHz frekvenciára, a kapcsolatuk alacsonyabb sebességgel, a tíz évvel ezelőtti WiFi 4 technológia szintjén fog csak futni. Ez pedig a sokkal hatékonyabb WiFi 6 technológiára való átállást is jelentősen lelassítja.

Most már az alacsonyabb frekvencia sem jelent akadályt

A 2.4Ghz frekvencia továbbra is fontos marad a cégek számára, mivel jobban használható nagyobb távolságok esetében, illetve kisebb sűrűségű, kevésbé túlterhelt környezetekben (pl. raktárak esetében). Azzal, hogy a WiFi 6 az alacsonyabb, 2.4 GHz-es sávon is elérhető, a felhasználók jobb minőséget, kevesebb ingadozást kapnak. A Zyxel WiFi 6 AP portfoliójának teljes skálája, ideértve az új WAX610D, és NWA210AX modelleket, képes valódi WiFi 6 technológiát nyújtani a 2.4GHz és az 5GHz frekvencián is, mindezt teljes OFDMA támogatással. Mindegyik hozzáférési pont vállalati szintű teljesítményt nyújt a Qualcomm A53 CPU-nak köszönhetően és garantálja a zökkenőmentes vezeték nélküli kapcsolatot.

Felhőalapon, bárhonnan kezelhető a hálózat

A portfolióban található eszközök rugalmas kezelési módokat kínálnak, azaz választhatunk önálló, vezérelt, vagy Nebula felhő-alapon kezelt mód között. Ennek a rugalmasságnak köszönhetően az eszköz így biztosan megfelel a munkahelyek új működési felállása által támasztott követelményeknek. A Nebula felhő menedzsment megoldással a felhasználók bárhonnan, bármikor, egyetlen központi interfészen keresztül felügyelhetik és irányíthatják a hálózatukat.

„A WiFi 6 hozzáférési pont kiválasztásakor a kisvállalkozások arra számítanak, hogy ki tudják majd használni a gyorsabb sebesség és kapcsolat előnyeit a cég működése során. Éppen ezért fontos, hogy olyan eszközt válasszunk, ami a WiFi 6 szabvány előnyeit képes a 2.4-es és az 5GHz-es frekvencián is nyújtani. A Zyxel WiFi 6 hozzáférési pontjai pedig pontosan ezt garantálják”

– mondta Treso Tamás, a Zyxel Magyarország vezetője. Hozzátette: