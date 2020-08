Két keréken, szabadon: a motorozás semmihez sem fogható élmény, egy igazi életérzés. Az autóskamerák vezető gyártója, a Mio most a motorosokra is gondolt: a legújabb MiVue™ M760D dual akciókamera hasznos útitárs lehet a nyári, őszi túrák során. Az első és hátsó vízálló kamera az utazás minden pillanatát rögzíti, még gyenge fényviszonyok között is. Használjuk ki a motoros szezont a Mio újdonságával!

Akár egy városi robogóval jársz, akár egy nagyobb túramotorral szeled az ország útjait, a motorozás olyan élményt nyújt, amit más járművel nem tapasztalhatsz meg. Két keréken szó szerint magad mögött hagyhatod a problémákat, hogy aztán az út mámorától feltöltődve vághass bele újra a hétköznapokba. A motorosok új kedvence lesz a Mio akciókamerája – most megmutatjuk, miért!

Részletes, tiszta, egyértelmű

A MiVue™ M760D első és hátsó kamerája is Full HD 1080p / 30 fps felvételt készít, hogy minden részletet rögzítsen, és minden felvétel tiszta és egyértelmű legyen. A kamerákat a Sony csúcsminőségű STARVIS™ szenzorával szerelték fel, mely a közeli infravörös fény érzékelését erősíti fel: szinte teljesen sötét környezetben az átlagos fényérzékelőkhöz képest négyszeresére növeli a fényerőt. Sőt, az F1.6-os rekesznyílású lencsék is növelik a bejutó fény mennyiségét és a fényerőt, így még nagyobb biztonságot nyújtanak.

Mindig van szemtanú

A motorozás veszélyes üzem, ha pedig már megtörtént a baj, egy jó minőségű felvétel hatalmas segítséget nyújthat. A beépített GPS automatikusan kalibrálja az időt és a pozíciót, valamint rögzíti az útvonal adatait, hogy a felvétel pontos és hiteles legyen. Veszélyhelyzet esetén ráadásul a kormányra helyezett multifunkciós GPS vezérlődobozról egyetlen gombnyomással aktiválható a törölhetetlen vészhelyzeti fájl.

Nyáron és ősszel is bármikor előfordulhatnak hirtelen zivatarok, ilyenkor sem kell gyorsan, akár kapkodva lehúzódni, hogy biztos helyre kerüljön a kamera, hiszen az első és a hátsó egység is IP67 vízállósági fokozattal rendelkezik.

Maradandó pillanatok

Bár a motorokról először mindenkinek a szabadság és a sebesség jut eszébe, nem szabad elfelejteni, hogy két keréken közlekedni alapos felkészültséget, tapasztalatot és odafigyelést igényel. Miközben az útra koncentrálunk, szebbnél szebb látnivalókról maradhatunk le, amit a kamera segítségével később bármikor visszanézhetünk. A felvételekről azonnal másolatot készíthetünk okostelefonunkra, így ha nem szeretnénk megvárni a túra végét, a MiVue™ Pro alkalmazás segítségével a beépített Wi-Fi-n keresztül akár azonnal megoszthatjuk a videókat. A MiVue™ M760D firmware-jét Wi-Fi OTA-n keresztül frissíthetjük, így kameránk mindig naprakész lesz.

A MiVue™ M760D dual akciókamerát bemutató rövid videó az alábbi képre kattintva megtekinthető.

A kamerával kapcsolatos további részletek ezen a weboldalon találhatók.

A MiVue™ M760D dual akciókamera ajánlott bruttó fogyasztói ára: 139.999 Ft.

Nemcsak a motorosoknak, a bringásoknak is tartogat jó híreket a Mio! Szeptembertől elérhető lesz Magyarországon is a Mio kerékpárosoknak szánt legújabb termékcsaládja, a nyugat-európai piacokon nagy népszerűségnek örvendő Mio Cyclo Discover kerékpáros navigáció.