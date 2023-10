Különleges részletekkel újul meg a hosszú évek óta a világ legnépszerűbb autójának számító, három karosszériaváltozatban (ötajtós Hatchback, a kombi Touring Sports és a négyajtós Sedan) is elérhető Toyota Corolla.

A termékcsalád vásárlói az új intelligens digitális kulcs előnyeit is élvezhetik majd, ugyanis egy okostelefonon keresztül öt felhasználói profilról is el lehet majd érni és vezetni az autót. A legfőbb fókusz továbbra is a vezető és az utasok jólétén van, ugyanis az európai modellekbe belekerül a Panasonic által kifejlesztett nanoe-X légtisztító technológia, mely porlasztott vízrészecskékkel védi meg az utazókat az esetleges baktériumoktól. A frissített modellcsalád már rendelhető, a Sedan kivitel 10.960.000 Ft-os listaártól (1.5 literes benzines meghajtással), Hatchback kivitel 12.430.000 Ft-os listaártól (1.8 literes öntöltő hibrid elektromos meghajtással), a Touring Sports kivitel pedig 12.655.000-os listaártól (ugyancsak 1.8 literes öntöltő hibrid elektromos meghajtássaal) elérhető, ezekből az árakból kerül levonásra az a 700.000 forintos kedvezmény amelyet a Toyota a megújult modellcsaládra bevezető kedvezményként kínál.

A Toyota a 2024-es Corolla termékcsalád fejlesztése során az új, fejlett technológiákra összpontosított, további kényelmet és kifinomultságot kölcsönözve a rendkívül sikeres középkategóriás Hatchback, Touring Sports és Sedan modelleknek. Az új termékcsalád az okostelefon-alapú digitális kulcs kényelmét kínálja, és bemutatja a nanoe-X™ levegőminőséget javító rendszert, amely felveszi a harcot a vírusok, baktériumok, allergének és kellemetlen szagok ellen a járműben. Új színváltozatok is elérhetők, köztük a divatos Super Green metál. Ezek az új funkciók tovább növelik a Corolla ötödik generációs Toyota hibrid technológiája által biztosított vonzerőt, amely nagyobb teljesítményt és fejlettebb tisztán elektromos vezetési képességet biztosít, miközben csökkenti az üzemanyag-fogyasztást és a károsanyag-kibocsátást.

Könnyű hozzáférés az intelligens digitális kulccsal

A Corolla tulajdonosok élvezhetik majd az új intelligens digitális kulcs kényelmét. Ez lehetővé teszi az autó elérését és vezetését okostelefonon keresztül a fizikai slusszkulcs alternatívájaként. Az intelligens digitális kulcs kompatibilis az Apple és Android telefonokkal, és lehetővé teszi akár öt egyedi profil tárolását minden járműhöz. A feljogosított felhasználónak csak a telefonját kell magánál tartania az ajtózár kinyitásához és az autó elindításához – nincs szükség az alkalmazás megnyitására a használathoz. A technológia megkönnyíti a hozzáférés megosztását a családtagok között, vagy harmadik felek, például szerviztechnikusok vagy mentő/segélyszolgálat személyzet felhatalmazását a jármű használatára. A rendszer hasznos lesz több vezetői művelethez is, például autómegosztó platformokhoz. A Corolla modellek ára tartalmaz majd egy egyéves előfizetést: a digitális kulcs a közepes felszereltségtől szériában jár, míg a beszálló modellekhez opcióként érhető el.

Levegőminőség védelem nanoe-X™ technológiával

Az új Corolla légkondicionáló rendszere a nanoe-X™ légtisztító technológia bevezetésével még többet tesz azért, hogy mindenki jól érezze magát az utastérben. A Panasonic által kifejlesztett, és Európában először a Toyota modelljében bemutatkozó rendszer nanoméretű, porlasztott vízrészecskék billióit juttatja a szellőzőrendszer légáramlásába. Független laboratóriumi vizsgálatok bizonyították, hogy ezek a hidroxil gyökök zárt térben történő alkalmazás esetén széles körű jótékony hatást fejtenek ki. Az olyan járművek utasterében, mint az új Corolla, ezek a következők lehetnek:

A levegőben szálló baktériumok és vírusok aktivitásának gátlása

Segít megelőzni a penész terjedését

Gátolja a pollen és más allergéneket, például a háziállatokhoz kapcsolódó allergéneket

A részecskékben található veszélyes anyagok lebontása (PM2.5)

A gyakran előforduló, kellemetlen szagok megszüntetése

A nanoe-X™ használatával az utastér légkörében is jó páratartalom érhető el, ami pozitív hatással van az utasok bőrére és hajára. Ezek az előnyök minden alkalommal élvezhetők a légkondicionáló rendszer használatakor, de különösen értékesek városi vezetés közben, ahol a legmagasabb a légszennyezettség, vagy ha az autót rendszeresen használják különböző vezetők és utasok. A rendszer alapfelszereltség az új Corolla közepes felszereltségi szintjétől.

Új színek

A legújabb trendeknek megfelelően a Toyota új szuperzöld metálfényezéssel egészíti ki a Corolla Hatchback és Touring Sports színpalettáját. Ez a rendkívül mély szín kizárólag kéttónusú fényezéssel kapható, kontrasztos, fényes fekete tetővel és oszlopokkal kombinálva a kifinomult, mégis sportos megjelenés érdekében. A Sedan esetében az új prémium ezüst kölcsönöz elegáns megjelenést.

A Corolla GR SPORT modellek új Liquid Black bevonatot alkalmaznak a magasabb felszereltségű változatok külső díszítéseihez, kifinomult, sötét szatén króm hatást keltve a külső tükrökön, a küszöbbetéteken és az alsó légterelő burkolaton.

