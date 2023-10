Felfejlesztett vezetői élmény és biztonság a Lexus jóvoltából

A frissen piacra került korszakalkotó Lexus LM-nek nem csak a külső és belső formái kiemelkedőek, de biztonságtechnikai szempontból sem hagy maga után kívánnivalót. A luxus jármű a cég Safety System+ legújabb generációját kapta meg az alapfelszereltség részeként, illetve a kibővített csomag igénylésekor a vásárló egy sávváltás támogató asszisztenssel és keresztirányú forgalomfigyelő rendszerrel lesz gazdagabb. Így a közlekedés könnyű, és baleseti kockázatoktól mentessé válik, hogy a vezető és az utasok számára is csökkentse az utazás okozta stresszt, és fáradalmakat.

Az LM a legújabb generációs Lexus Safety System+ aktív biztonsági és vezetéstámogató rendszerekkel van felszerelve, akárcsak az új NX, RX, LBX és RZ modellek is. Ezek a baleseti kockázatok még szélesebb körét képesek észlelni, és szükség esetén figyelmeztetik a vezetőt, valamint képesek aktívan segíteni a kormányzásban, fékezésben és hajtásban egyaránt az ütközés elkerülése vagy mérséklése érdekében. Úgy vannak beállítva, hogy a vezető számára természetes és megnyugtató módon működjenek. A funkciók csökkentik a vezetéssel járó terheket is, így segítenek megelőzni a fáradtságot és fenntartani a vezető éberségét.

A legújabb változatban az ütközést megelőző biztonsági rendszer kibővített funkcióit is tartalmazza, beleértve a vészhelyzeti kormányasszisztenst és az adaptív sebességtartó automatikát, valamint a proaktív vezetési asszisztenst, amely lassabb városi forgalomban biztosít biztonságosabb vezetést. Az éberség figyelő monitor folyamatosan ellenőrzi a vezető aktivitását, és amennyiben az nem reagál a rendszer figyelmeztető jelzéseire, úgy óvatosan állóra fékezi az autót, bekapcsolja a vészvillogót és aktiválja az eCall segélyhívót. Az ajtók – beleértve a hátsó tolóajtókat is – a Lexus kifinomult e-Latch elektronikus nyitórendszerével vannak felszerelve, amellyel együtt jár a biztonságos kiszállást segítő rendszer is. Ez utóbbi az ajtók nyitásának szándéka esetén figyelmeztet a hátulról közeledő forgalomra, és megakadályozza a véletlenszerű nyitást, amely balesetet okozhat. Az over-the-air technológia révén a szoftverfrissítések zökkenőmentesen telepíthetők, így a tulajdonosok anélkül élvezhetik a legújabb fejlesztések előnyeit, hogy autójukkal meg kellene látogatniuk egy márkaszervizt. Az ügyfelek az opcionális kibővített biztonsági csomaggal is felszerelhetik LM modelljüket. Ennek része a sávváltást támogató asszisztens (LCA), amely automatikus kormányzást biztosít sávváltáskor, amikor a vezető autópályán használja az irányjelzőket. Az első keresztirányú forgalomra figyelmeztető rendszer is a csomag része, amely radaros érzékelők segítségével észleli, ha a kereszteződésben valamelyik irányból kis sebességgel kihajt egy autó, és ebben az esetben figyelmezteti a vezetőt.

