Hankook: Közlekedésbiztonságból jeles!

Noha 2020. alaposan felforgatta a mindennapi életünket, egy dolog nem változott: szeptemberben elkezdődik az új tanév.

A nyári hónapok viszonylagos nyugalma után a tanintézmények környékén idén is megnövekedett forgalommal – és emiatt nagyobb balesetveszéllyel – kell számolni. A Hankook Tire Magyarország Kft. munkatársainak közel 800 gyermeke indul szeptemberben iskolába, ezért a vállalat Németh Miklós rendőr alezredes, a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának vezetője segítségével arra kereste a választ, hogy szülőként és felelős járműtulajdonosként hogyan készülhetünk fel a tanévkezdésre.

A tanévkezdés kivétel nélkül minden évben kiemelt baleseti kockázatot is jelent: az iskolák környéke megtelik izgága, olykor kialvatlan, máskor szétszórt, örökmozgó lurkókkal. Különösen a gyalogátkelőhelyek megközelítésekor fontos, hogy ne csak testben legyünk jelen az autóban: minden figyelmünket összpontosítsuk a vezetésre és készüljünk fel az előre nem látható eseményekre is. Ne becsüljük alá ennek a jelentőségét: a Közlekedéstudományi Intézet tavaly közzétett felmérése szerint a fiatalok biztonságos közlekedéshez kapcsolódó magatartása az életkor előrehaladtával nem javul, hanem éppen ellenkezőleg: az idősebb gyermekek veszélyérzete még alacsonyabb. . Ezt támasztják alá a rendőrség tapasztalatai is, némi kiegészítéssel: a gyalogátkelőket az autósoknak és a gyalogosoknak egyaránt sokkal nagyobb óvatossággal kell megközelíteni.

Nem lehet elég korán elkezdeni!

Az eddigi, ún. kímélt időszakhoz képest jelentősen megnövekedett forgalomra számítanak a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság munkatársai is, ezért szeptemberben a Közlekedésrendészeti Osztály irányításával közlekedésbiztonsági kampányt szerveznek.

„Az akció elsődleges célja annak tudatosítása, hogy az utakon minden a figyelmen alapul, és ez kivétel nélkül mindenkire vonatkozik, aki a közlekedésben részt vesz, legyen az autós, gyalogos, biciklis, motoros, idős vagy gyerek. Természetesen ez egész évben érvényes, nem csak ebben az időszakban. Nagyon fontos lenne, hogy a szülők megtanítsák a gyermekeket a gyalogos-átkelőhelyek megfelelő használatára. Értessük meg a kicsikkel, hogy a zebra nem játszótér, itt tilos labdázni, futkározni!”

– hangsúlyozza Németh Miklós.

Járművezetőként ugyanakkor a mi felelősségünk -a hatályos KRESZ előírások szerint – a kijelölt gyalogos-átkelőhelyet fokozott óvatossággal és olyan sebességgel megközelíteni, hogy a gyalogosok részére az elsőbbségadási kötelezettségünknek maradéktalanul eleget tudjunk tenni. A „fokozott óvatosság” egyik objektív feltétele a műszakilag kifogástalan állapotú gépjármű. A tanszerek beszerzése mellett ezért fordítsunk kellő figyelmet az autónk felkészítésére is. Olyan rutin karbantartási feladatokról van szó, amik apróságnak tűnnek, mégis döntően meghatározhatják, hogy egy veszélyes helyzetben uralni tudjuk-e a járművet. Mindössze néhány perces műveletekről van szó, melyek tökéletes alkalmat kínálnak arra, hogy bevonjuk a gyerekeket is a folyamatba. Használjuk ezt az időt a közlekedési szabályok átismétlésére, gyakoroljuk a leggyakoribb szituációkat. Gondolkozzunk kicsit gyerekfejjel, próbáljuk meg az ő szemszögükből felmérni a balesetveszélyes helyzeteket.

Ne bízzuk a szerencsére!

A gépjármű felkészítése során vegyük sorra a legfontosabb teendőket és magyarázzuk el a gyereknek is, miért fontos mindez. Kezdjük rögtön a guminyomás ellenőrzésével. A művelet pofonegyszerű, ám annál lényegesebb: a túl alacsony és a túl magas guminyomás egyaránt rontja az abroncsok tapadási képességét. A csökkent tapadás pedig azt jelenti, hogy az időjárási körülményektől függetlenül is nő a fékút.

A féktávolságot az abroncsok kopása is befolyásolja: kopott gumikon drámaian romlik a jármű kezelhetősége és megállni is jóval nehezebb. Nem véletlen, hogy a kopásszintet a rendőrség is fokozottan ellenőrzi és a forgalminkba kerülhet, ha a profilmélység nem éri el az 1,6 mm-t. Nem érdemes megvárni, amíg a közúti ellenőrzés során derül ki, hogy túl sokáig halogattuk az abroncscserét, hiszen a kopás mértékének megállapítása gyerekjáték. Erre szolgál az abroncs hosszanti barázdáiban található kopásjelző (Tread Wear Indicator, TWI ami a minimális 1,6mm elérését jelzi). Persze a legpontosabb egy profilmélység mérő, de akár egy pénzérme segítségével is ellenőrizhetjük, hogy biztonságosak-e még az abroncsaink. A százforintos érme külső gyűrűje 4mm vastag. Ez a módszer ugyan pontos mérésre nem alkalmas, arról azonban így is meggyőződhetünk, hogy a profilmélység a nyári gumiknál biztonságosnak ítélt 3 mm (!) fölött van.

Mutassunk példát

A közúti balesetek megelőzése kapcsán a legfontosabb feladatunk azt megérteni, hogy milyen sok múlik rajtunk, a személyes döntéseinken. Ezt a felelősségvállalást kell továbbadnunk gyermekeink számára is, hiszen a helyes közlekedési magatartás nem velünk született képesség. Járjunk elöl jó példával, legyünk előzékenyek, körültekintők, és ne feledjük: mindig, minden helyzetben, első a biztonság!