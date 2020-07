Újabb mérföldkőhöz érkezett a kecskeméti Mercedes-Benz gyár: legördült a gyártószalagról az első hibridautó

A Mercedes-Benz folyamatosan bővíti a Plug-in Hybrid hajtással rendelkező EQ Power kínálatát. A vállalat kompaktautó-családjának két hibridmodelljét, a CLA 250 e Coupét és a CLA 250 e Shooting Brake-et is kizárólag Kecskeméten kezdték gyártani. Az első autót egy magyar tulajdonos várja. A Mojave-ezüst metál színű CLA 250 e Coupét dr. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter vezette le a gyártószalagról Kecskeméten.

„A Plug-in-hibrid meghajtású Mercedes-Benz CLA Coupé és CLA Shooting Brake gyártásindítása Kecskeméten a világszerte elindított elektromos offenzívánk újabb mérföldköve. A nagy mennyiségben értékesített Mercedes-Benz kompakt járművek szegmensében ezzel hat modellre bővítjük a Plug-in-hibrid kínálatot. A két Plug-in-hibrid modell gyártásának egyidejű indulásával a kecskeméti Mercedes-Benz gyár ismét bebizonyítja nagyfokú rugalmasságát és hatékonyságát a Mercedes-Benz személygépjárművek globális termelési hálózatában”

– mondta Jörg Burzer, Mercedes-Benz AG igazgatótanácsi tag, termelésért és ellátási láncért felelős vezető.

„Mindig jó Kecskemétre látogatni, ahol minden alkalommal meggyőződhetünk arról, hogy egy ország, egy város és egy prominens nemzetközi nagyvállalat érdekei összeegyeztethetők, és a közös célok mentén eredményesen tudnak együttműködni”

– mondta beszédében Dr. Palkovics László, innovációs és technológiai miniszter.

A tavalyi évben háromszor kezdődött meg új modellek sorozatgyártása a kecskeméti Mercedes-Benz gyárban: az új CLA Coupé-t előbb az új CLA Shooting Brake, majd ősszel mindhárom kecskeméti modell Mercedes-AMG Performance verziói követték. A termelés a világjárvány ellenére az idei évben is sikeresen zajlik. A Mercedes-Benz kecskeméti gyárában április 28. óta a gyártás fokozatosan indult be. A termelés rugalmas felfuttatása lehetővé teszi az aktuális helyzethez való alkalmazkodást, miközben továbbra is a munkatársak és partnerek egészsége a legfontosabb a vállalat számára.

„A két autó új időszakot nyit nem csak a kecskeméti Mercedes-Benz gyár, hanem a magyar járműipar történetében is. A hibrid modellek sorozatgyártásának kezdete és az elkészült első hibridautó újabb fontos mérföldkő a kecskeméti gyár életében, különösen a jelenlegi helyzetben. Az egész világgazdaság és a járműipar soha nem látott kihívás elé került, ennek ellenére a Mercedes-Benz gyár csapata a tervek szerint, sikeresen előkészítette az új hibrid járművek gyártását. Bízom benne, hogy ezzel egyidejűleg a harmadik műszak régóta várt indulását is ugyanolyan sikeresen teljesítjük majd, és autóinkat továbbra is a tőlünk megszokott, kiemelkedő minőségben gyártjuk”

– fogalmazott Christian Wolff, a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. ügyvezetője.

Minden új gyártásindítás komplex előkészületeket igényel, ugyanakkor a CLA 250 e Coupé és a CLA 250 e Shooting Brake esetében ez fokozottan igaz volt, hiszen ezúttal hibrid modellek sorozatgyártásáról van szó, amelyek először készülnek Kecskeméten. A gyártásban résztvevő munkatársakat hónapokon keresztül képezték a hibrid modellek esetében alkalmazott egyedi munkafolyamatokra, és a gyártásindulást megelőzően több mint 2000 munkatárs részesült speciális munkavédelmi oktatásban. Emellett újdonság még például, hogy a csarnokon belül, azokon a munkaterületeken, ahol a munkatársak dolgoznak az autón, kizárólag elektromos hajtással működnek ezek a gépkocsik.

A kecskeméti csapat felkészültségét és rugalmasságát mutatja, hogy az új hibrid modellek bevezetése során mind a technikai, mind a munkavédelmi feltételek előkészítése a termelés zavartalan működése mellett zajlott. A gyár történetében most először, a sorozatgyártás megkezdése előtt már több mint egy évvel Kecskeméten, egy erre a célra kialakított csarnokban épülhettek meg az első prototípusok, amely nagy előrelépés a gyárban működő folyamatfejlesztői tevékenységben.

A CLA 250 e Coupé-val (kombinált üzemanyag-fogyasztás 1,5–1,4 l/100 km, kombinált CO2-kibocsátás 35–31 g/km, kombinált villamosenergia-fogyasztás 15,1–15,0 kWh/100 km) és a CLA 250 e Shooting Brake-kel (kombinált üzemanyag-fogyasztás 1,6–1,4 l/100 km, kombinált CO2-kibocsátás 37–33 g/km, kombinált energiafogyasztás 15,5–14,8 kWh/100 km) a Mercedes-Benz kompaktautó-családjának EQ Power modelljeit a harmadik generációs hibrid meghajtással teszik teljessé.

A Mercedes-Benz autók esetében először, a belső égésű motort is az elektromos hajtásért felelős elektormotor indítja el, melynek teljesítménye 75 kW. Az 1,33 literes négyhengeres motorral együtt ez 160 kW (218 LE) teljesítményt és 450 Nm rendszernyomatékot eredményez.

Az új modellek már rendelhetők. A piaci bevezetésükre néhány héttel később kerül sor.