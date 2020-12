Itt a megoldás ami elsimíthatja a pirotechnikai szerelmesei és a kutyatartók közti ellentétet. Úgy is mondhatnánk: a csendes tűzijáték a kutyát se zavarja.

És persze van egy jó tanácsunk az ismert és kedvelt kutyaiskola vezetőjétől: azok a kutyák akiket be szoktak a viharban engedni a házba, nem akarnak „kifelé” menekülni – igaz ez a tűzijáték idejére beengedett kutyusokra is.

Számos olyan házikedvenc él velünk, vagy a közvetlen környezetünkben (elsősorban éles hallású kutyáinkra kell gondolnunk), amelyek nehezebben viselik az ünnepi tűzijátékokkal járó hanghatásokat. Idegesek és zavartak lesznek – amivel akár jelentős aggodalmat okozhatnak a gazdáiknak. A probléma nem új keletű: évek óta folyik a vita ebben a témában a tűzijáték felhasználók és az állattartók között.

Mostantól azonban könnyebb lehet a kutyatartók élete: alternatív megoldásként rendelkezésre áll a csendes tűzijáték is – ami alig hoz változást a tűzijáték szerelmeseinek életében, viszont hatalmas segítséget és minőségi javulást nyújt a kutyatartókéban.

Mielőtt elmondanánk hogyan működik és miért jó a csendes tűzijáték, lássuk a tényeket! Az első és legfontosabb, amit tudnunk kell, hogy az ide vonatkozó törvényi előírások betartásával bárkinek joga van egész évben tűzijátékot tartania, ami kiemelten igaz a december 31-én 18.00 óra és január 1-je 6 óra közötti időszakra.

„Ekkor bárki, aki betöltötte a 14- , 16- vagy 18. évét használhat a megengedett és törvényi szabályozásoknak megfelelő pirotechnikai eszközt (petárda kivételével)”

– nyilatkozza a tuzijatek.hu szakértője – amivel nincs is probléma, csak sajnos vannak olyanok is, akik nem tartják be a hatályos előírásokat, ahogy azt sem, hogy sokszor külföldről és nem a hazai szabványnak és szabályoknak megfelelő, illegálisan forgalmazott termékeket hoznak be.

„A csendes tűzijáték nem csak azoknak a kutyatulajdonosoknak jó, akik amúgy is időben felkészülnek az ünnepi tűzijátékok hatásaira, de azok számára is hatalmas segítség, akik amúgy maguktól nincsenek teljesen tisztában, hogyan viselkednek kedvenceik ilyen helyzetben, vagy pedig tudják, hogy kimondottan félnek a tűzijátékokkal járó hanghatásoktól”

– nyilatkozta Kolozs Noémi, a Kutyaduma kutyaiskola és központ vezetője.

„Régebben jobban fel lehetett készülni az ünnepekre” – tette hozzá az oktató – „de ma már olyan sokan petárdáznak és tűzijátékoznak az ünnepi időszakokban, hogy ez szinte lehetetlen. Így hatalmas előrelépés lenne ha egyre többen inkább a csendes tűzijátékot részesítenék előnyben”.

A kisállatok és a kutyatartók iránt érzett elkötelezettség vezérelte ezen a téren a hazai tűzijáték piac egyik legnagyobb forgalmazóját is, amely már évek óta kereste azt a megoldást, ami egyszerre biztosítja az ünnepi élményt emelő látványos fényhatásokat, ugyanakkor nem rémiszti halálra házi kedvenceinket se. Ők azt vallják, hogy egy ünnep akkor lehet teljes, ha az mindenki számára egyformán élvezhető – és persze az ünnepi pillanatok nem okoznak a házi kedvenceink számára sem elviselhetetlen perceket.

Bár kevesen tudnak még róla, mára létezik egy „csendes” tűzijáték termékcsalád is, aminek alkalmazásával azoknak sem kell lemondaniuk a látványos fényorgiáról, akiknek egyébként ijedősebbek a házi kedvencei. Az újfajta pirotechnikai eszköz lényege, hogy képes visszaadni a megszokott „eredeti” tűzijáték élményét, ugyanakkor hanghatásaiban jóval elmarad attól, meg sem közelíti azt.

„Nem tartalmaz bontó- és hanghatású töltetet a látványhoz, csak a kilövésük jár kisebb hanggal, ami nem haladja meg egy öregebb autó beindításának hangját.”

– nyilatkozta Pataki István pirotechnikus, „aminek köszönhetően semmiképpen sem idézi elő azt az „akusztikai zaj stressz” jelenséget, ami bánthatja házi kedvenceink érzékeny és kifinomult hallását. A földtől 2-20 méteres távolságra emelkedő csendes fényünnep használatát az olaszországi Parma megyében található Collecchio városban már rendeleti úton be is vezették, és a tapasztalatok szerint azt igen pozitívan fogadták mind a tűzijáték rajongók, mind pedig a helyi kutyatartók. Ezért mi is arra kérjük a tűzijáték szerelmeseit, amenyiben tehetik, legyenek kicsivel több figyelemmel a kutyatartókra és válasszák a csendes tűzijátékot.