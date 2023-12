Télen végzik a legtöbb arckezelést

Míg a nyár és a tavasz leginkább az alakformálásról szól, a téli időszakban történik az arckezelések nagy része. A bőr ápoltsága és rugalmassága nagyban múlik ugyan a genetikán és az életkoron, de néhány praktikával és kezeléssel akár éveket fiatalodhatunk.

A karácsonyi és szilveszteri összejöveteleken, partikon mindenki igyekszik a legjobb formáját hozni, nem csoda hát, hogy az arckezelések nagy része épp ebben az időszakban történik. Noha a leginkább a harmincon túli korosztályra jellemző, hogy egyre többen választják az esztétikai arckezeléseket, arctisztító- és harmonizáló eljárásokat, érdemes már huszonéves korban foglalkozni a bőr minőségével.

„A nők kollagéntermelése 25 éves kor után kezd csökkenni, ezért érdemes már ilyenkor elkezdeni a megelőzést. A bőr zsírrétege ekkor kezd el lefelé vándorolni, amelynek, ha nem kezdjük el időben a kezelését, később már nehezebb visszafordítani a látható hatásait. A kollagén bevihető kezelésekkel és külsőleg is, ám ha az utóbbit választjuk, érdemes körültekintőnek lenni. A kollagén ugyanis akkor szívódik fel igazán jól, ha előemésztett kollagént viszünk be C-vitaminnal dúsítva. A hialuronsav pótlása is történhet kívülről, ám ebből is érdemes jó minőségű terméket választani, ami kollagénnel, C- és D-vitaminnal kombinált. Az étkezésünkre sem árt odafigyelni már ettől az időszaktól kezdve: a sok folyadékbevitel mindenképpen ajánlott, de kevesen tudják, hogy például a csontlevesben, kocsonyában és a kakastaréjban is nagy mennyiségben található meg a kollagén és a hialuronsav”

– fejtette ki Oszkó Odett, a Forever Young Aesthetics tulajdonosa, aki hosszú éve foglalkozik esztétikai és bőrmegújító kezelésekkel.

A szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy a téli időszakban a bőr sokkal inkább igényli a tisztítást és a mélyhidratálást, ami leginkább gépi kezelésekkel oldható meg hatékonyan.

„A szalonunkban is több olyan kezelés érhető el, ami a bőr mélyebb rétegeibe képes eljuttatni a vitaminokat, ásványi anyagokat, ami által egy mélyebb hidratálást kap a bőr és feszesebbé, ruganyosabbá válik, kisimulnak az apróbb ráncok. Ilyen például a gépi hidrodermabráziós kezelés, ami ebben az időszakban a legkedveltebb. Ez egyesíti magában a tisztítás, a kíméletes kémiai hámlasztás, a vákuummal végzett nyirokmasszázs, pórusfelszabadítás, gyulladáscsökkentés és folyadékpótlás folyamatait. De a különböző skin booster kezelésekkel is nagyon szép eredményeket lehet elérni, ilyenkor kétféle hialuront juttatunk a bőrbe, a mélyebb és a felületi ráncok kezelése érdekében. A szalonban kizárólag olyan anyagokkal dolgozunk, amelyek a szervezetben is megtalálhatóak és le is bontja őket a testünk”

– tette hozzá a szakember.

Sztárokkal nyitott meg a legújabb üzlet

A Forever Young Aesthetics a napokban nyitotta meg ünnepélyesen legújabb szalonját Budapesten, a Várnegyed közelében. A megnyitón számos híresség megjelent, jelen volt Zámbó Krisztián a kedvesével, Zsuzsikával, olyan influenszerek és ismert személyek, mint Mártoni Edina vagy Péntek-Gyulai Virág a Nagy Ő-ből, Völcsey Kitti, Polgár Dotti szépségkirálynő, Somogyi Vivien, Balázs Barbi, Pető Laura, Pesti Viktória, Korda Kitty, Tajthy Hanna, Jilly Krisztina vagy Tenke Dorina. A megnyitóra csodás ruhaköltemények is készültek: a tulajdonos Oszkó Odett ruháját Szentirmai Martha, míg az influenszerek ruhakölteményeit Strupka Prahár Brigitta neves divattervezők készítették. A szépségstúdió első üzletét Tamásiban nyitotta, amely hamarosan Siófokra költözik át, a budapesti immár a cég második üzlete és egyben zászlóshajója is. A szépségstúdió sikere annak is köszönhető, hogy a szakemberek nem csak a kezelésekre fordítanak nagy figyelmet, hanem a személyre szabott tanácsadásra is.

„Nagyon fontosnak tartom, hogy minden esetben személyre szabott kezelés történjen. Éppen ezért először minden adatot felveszünk, majd megnézzük a testösszetételt: a testzsírt, a bőr minőségét. Méréseket végzünk, ami főként a testkezelések esetében fontos, hiszen így pontosan mérhető, hány centimétertől szabadult meg az illető néhány kezelés alatt. Sokan jönnek olyan elképzelésekkel, amelyeket valahol láttak, vagy egy ismerősük végeztetett magán ilyet, ám végül kiderül, hogy ez az ő esetükben nem lenne esztétikus vagy éppen kivitelezhető. Ilyenkor mindig egy kompromisszumos megoldást javaslunk, amely személyre szabottan a lehető legjobb eredményt nyújthatja. Nem csak az előzetes állapotfelmérés, de az utógondozás is nagyon fontos, hiszen a vendégeknek otthon is megfelelő termékekkel kell karban tartaniuk magukat, hogy minél tovább tartson a kezelés hatása”

– magyarázta Oszkó Odett.

