Futurisztikus dizájnnal érkezik Magyarországra a Huawei új okosórája

A HUAWEI WATCH FIT SE a fiatalok és az aktív életmódot élők kedvelt fitnesz- és egészségkövető[1]eszköze lehet

Újabb viselhető okoseszközzel bővült a Huawei magyarországi kínálata: a HUAWEI WATCH FIT SE okosóra több mint 100 edzésmóddal, egész napos pulzus-, véroxigén-szint, alvási- és stresszfigyeléssel, menstruációs ciklus-kezelő funkcióval[2], valamint futurisztikus, mégis könnyed kialakításával a fiatal generáció számára ideális kiegészítő lehet.

Az olyan fiatal fogyasztók, mint a Z generáció tagjai, gyakran inkább meghatározzák, mint követik a trendeket, büszkék identitásuk egyedi kifejezésére és nyitottak az új kultúrák és technológiák iránt. E generációk tagjai jellemzően digitalizált társadalomban nőttek fel, így befogadóak és jól értesültek a technológiai vívmányokat illetően, az órák tekintetében pedig a presztízs és a márkajelzés helyett inkább az innovációt és a funkcionalitást helyezik előtérbe. A gyártó új óráját is ez a mentalitás és fiatalos energia inspirálta, ennek köszöhetően a termék fiatalos, stílusos megjelenést és számos olyan intelligens funkciót kapott, amelyek gyakran csak a különböző gyártók zászlóshajó modelljeiben érhetők el.

A HUAWEI WATCH FIT SE több mint 100 edzésmódot tesz lehetővé az ütősportoktól a téli sportokig, a korábbi kiadásokhoz képest pedig új módokat is tartalmaz, például labdarúgást, kosárlabdát, evezést és e-sportot. Az edzés közben mért pulzusszám szinkronizálható más eszközökre is, valamint megjeleníti az olyan alapvető adatokat is, mint a pulzusszám, kalória és edzéselemzés.

A HUAWEI WATCH FIT SE a gyártó saját TruSport™ algoritmusát alkalmazza, amely átfogó futóadatokat nyújt, például megjeleníti a tempót, a pulzusszámot és a távolságot. Emellett intelligens kiértékelést nyújt a felhasználó futásteljesítmény-indexéről, edzésterheléséről, maximális oxigénfelvételéről, aerob/anaerob tréning eredményeiről és az edzés utáni felépülési időről.

Egészségfigyelés és stílusos megjelenés a csuklónkon

A HUAWEI WATCH FIT SE továbbfejlesztett, átfogó egészségfigyelő képességekkel rendelkezik[3]. A HUAWEI TruSleep™ 3.0 alváskövető, valamint a TruRelax™ stresszkezelési funkciók képesek felmérni a test állapotát a kritikus pihenési időszakokban, és javaslatokat tesznek a fejlesztésre. Ezek a funkciók 24 órás pulzuskövetést tesznek lehetővé, valamint nyomon követhetők a véroxigén-szint, az alvási- és a stressz körülmények változásai. Ezenkívül az okosóra menstruációs ciklus-kezelő funkcióval is rendelkezik.

Az okosóra kijelzőjén található parancsikonok segítségével a felhasználók hozzáférhetnek okostelefonjuk gyakrabban használt funkcióihoz, például a bejövő hívások értesítéseihez, valamint gyorsan válaszolhatnak üzeneteikre is.

A HUAWEI WATCH FIT SE felhasználói egyszerűen, kedvük szerint szabhatják testre az eszköz számlapját: több mint tízezer óralap közül választhatnak, valamint saját fényképet is beállíthatnak háttérként. Az okoseszköz elegánsan ívelt, ergonomikus kerettel rendelkezik, könnyű súlya pedig hozzájárul a mindennapi kényelemhez.

További részletek, árak és elérhetőség.

[1] Ez a termék nem orvostechnikai eszköz, ezért ellenőrzési adatai és eredményei csak tájékoztató jellegűek, és nem használhatók orvosi diagnózis vagy kezelés alapjául.

