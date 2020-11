A tavalyinál szélesebb körű logisztikai megoldásokkal és nagyobb készletállománnyal készült az év végi szezonra a MediaMarkt.

A webáruházi kereslet már októberben egyharmadával haladta meg a tavalyi teljesítményt, és a java még hátravan. Mindeközben érvénybe léptek a járványügyi szigorítások, melyek a tavasziaknál még enyhébbek ugyan, de némileg befolyásolhatják az évvégi beszerzéseket. A felmerülő kérdésekre Bakonyi Pál, a MediaMarkt logisztikai vezetője segít választ találni.

Időben teljesülnek a kiszállítások?

A korlátozott nyitvatartás a házhozszállítást érdemben nem befolyásolja, hiszen az áruház házhoz szállító partnerei eddig is hétköznap 19:00-ig kézbesítették az áruházakban és a webshopban házhoz szállítással megrendelt nagygépeket, ezt vállalják továbbra is. A hirtelen megnövekedett webáruházi kereslet kiszolgálására a rendelésállománynak megfelelően hosszabb határidőkkel, külön e-commerce raktárral és bővített logisztikai flottával készült fel a műszaki áruházlánc.

„A kiszállítási idő függ attól is, hogy az adott termékből van-e készleten a rendelés pillanatában, ellenkező esetben elképzelhető, hogy hosszabb idővel kell számolni a vevőnek. Azt javasoljuk vásárlóinknak, hogy minderről a rendelés pillanatában, weboldalunkon tájékozódjanak, ahol mindig az aktuális helyzetnek megfelelő vállalást tesszük közzé.”

– mondta el Bakonyi Pál, a MediaMarkt logisztikai vezetője.

Az áruházi átvétellel megrendelt termékek továbbra is átvehetők a nyitvatartási időben, akár előre lefoglalt időpontban.

A kiszállítás biztonságos a vírus szempontjából?

A műszaki áruházlánc november 16-tól áttért a tavasszal is alkalmazott érintésmentes kiszállítási módra. Mindez azt jelenti, hogy a kiszállítást végző partnerei mindvégig maszkot viselnek, a megrendelt árut nem viszik be a lakásba, hanem egy mindenki számára elérhető átvételi ponton (pl. a bejárati ajtó előtt) hagyják azt, bontatlanul. Éppen ezért javasolt a terméket körültekintően megvizsgálni átvétel előtt, így menten kiszűrhető az esetleges külső sérülés. Amennyiben valaki ilyet tapasztal, mindenképp álljon el az átvételtől, ha a későbbiekben szembesül további sérüléssekkel, az áruház visszaveszi a terméket. Fontos továbbá, hogy a vásárlók is betartsák a járványügyi óvintézkedéseket a kézbesítés ideje alatt, értve ez alatt a maszkhasználatot, távolságtartást és aláírás esetén saját toll használatát. Amennyiben a kiszállító úgy tapasztalja, a terület nem biztonságos az átadáshoz, akár meg is tagadhatja azt.

Mi történik az e-hulladékkal?

A leadandó elektronikai hulladékot, lecserélt régi készüléket változatlanul elszállítja a MediaMarkt kiszállítást végző partnere, mindössze egy külső átvételi ponton (pl. a bejárati ajtó előtt) kell hagyni a futár számára, aki így az óvintézkedéseknek megfelelően elszállítja.



Ki fogja beüzemelni a tűzhelyet?

A háztartási nagygépek üzembe helyezését plusz szolgáltatásként vállalja az áruház. A kisebb munkákat (pl. hűtőajtó csere, szabadon álló mosó-, és mosogatógép beüzemelés, televízió falra/talpra szerelése) a kiszállító partnerek végzik, akik a jelenlegi korlátozások között egyelőre még vállalják a lakásokban történő beüzemelést, az óvintézkedéseket szigorúan betartva. Egyelőre szintén igényelhető a gáz- vagy villanytűzhelyek, valamint beépíthető főzőlapok és sütők üzembe helyezési szolgáltatása. Ez már komolyabb feladat, így bizonyos készülékek beüzemelése külön jogszabályi feltételekhez is kötött. Igénylés esetén ezt a MediaMarkt erre szakosodott partnere végzi el garanciális vállalással, az áruházban és az online vásárolt eszközök esetében egyaránt – szintén az egészségügyi óvintézkedések betartásának feltételével.

Azon termékek esetében, melyeknél a szakszerű beüzemelés garanciális, illetve jogszabályi kötelezettség, egy megfelelő minősítéssel rendelkező szakember végezheti el a szabályos üzembe helyezést. Amennyiben a vásárló ezt nem a MediaMarkt partnereitől veszi igénybe, mindenképp tájékozódjon a feltételek meglétéről.

„A weboldalunkon igyekszünk mindig az aktuális korlátozásoknak megfelelő vállalást feltüntetni, annyi időre, amennyire azt vállalni is tudjuk. Beüzemelési szolgáltatásaink továbbra is elérhetőek az óvintézkedések szigorú betartásával, melyet a háztartásoktól is kérünk, a biztonságos munkavégzés érdekében. Elképzelhető ugyanakkor, hogy egy hirtelen érvénybe lépő korlátozásnak köszönhetően egy előre megrendelt szolgáltatást kell visszamondanunk. Ilyen esetben az erre befizetett összeget visszatérítjük a vásárlónak, valamint első körben megpróbálunk olyan szerződött partnert ajánlani a feladatra, aki az adott körülmények között is vállalja a beüzemelést”.

– tette hozzá Bakonyi Pál.