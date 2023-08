Kevésbé védik otthonaikat a társasházi lakások tulajdonosai

Évente 1000 db kínai lemez bejárati ajtót kell kicserélni amiatt, mert vagy feltörték vagy tönkrement, vagy pedig nem megfelelő a hő- és hangszigetelése. A bejárati ajtó vásárlása és beszerelése hosszú időre jelent egyszeri beruházást, ha körültekintően választunk. A szakértő szerint jobban védjük a családi házakat mint a társasházi lakásokat.

Otthona biztonsága mindenki számára lényeges, azonban a biztonságról alkotott elképzelések igencsak eltérőek. Van, aki már annyitól nyugodtan alszik, hogy egy bármilyen ajtó védi a háza, lakása bejáratát, és olyan is van, aki egy betörésbiztos változattól nem fogja magát és az értékeit veszélyben érezni.

– ismertette Kiss Richárd, biztonsági szakértő, a Nívó csoport cégvezetője.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy ezzel ellentétben a társasházi és lakótelepi lakások esetén korántsem tapasztalható ilyen fokú védelem. Pedig fontos lenne, hiszen annak ellenére, hogy a lépcsőházakhoz többnyire csak az ott lakók rendelkeznek kulccsal, létezik egy olyan univerzális nyitókód a főbejárati ajtóhoz, ami, ha illetéktelen birtokába kerül, szabad bejárást enged az egész épületben.

– jegyezte meg a szakember, aki csapatával a hosszú évek folyamán egy olyan biztonsági ajtót állított össze, ami hamar elveszi a kedvét a rossz szándékkal érkezőknek.

Egy hatékony, egyedi biztonsági ajtó, bár lehet, hogy elsőre egy szimpla faajtónak tűnik, azonban cseppet sincs egy „súlycsoportban” azokkal. A belsejében ugyanis egy 1,5 mm vastag tömör acéllemez helyezkedik el, amit ügyesen eltakar a szigetelőréteg és a külső faburkolat. A 3 db cilinderzár 3 kicsapónyelvvel és 3 fix záródási ponton egyesül a 2 mm vastag szénacél zártszelvényből készült tokkal, a 38 decibeles hangszigetelés pedig nemcsak a betörőket, hanem a lépcsőház bosszantó zajait is kizárja.

„Aki a lakásajtó biztonságát is szem előtt tartja, annak valószínűleg akkor sem keletkezik kára, ha egy betörő bejutott a lépcsőházba és esetleg egy-két lakásba is. Hiszen egy társasházban bőven van választék, a hívatlan látogató pedig jó eséllyel azt a lakást fogja választani, ahová könnyen és gyorsan be tud osonni, nem pedig azt, amit a legmasszívabb lakásajtó véd”