A CES 2024 kiállításon mutatja be a Samsung az „MI mindenkinek” jövőképét

A Samsung a CES® 2024 kiállításon mutatta be mesterséges intelligenciára irányuló jövőképét, amelyben felvázolja, hogy a technológia miként teszi lehetővé, hogy a felhasználók az eszközeiket intuitívabb módon és kényelmesebben használhassák.

A vállalat legfontosabb partnereivel együtt ismertette elképzeléseit a sajtókonferenciáján, hogy részletesen bemutassa a jövőkép hátterében álló technológiákat, valamint, hogy az új eszközök és szolgáltatások hogyan aknázzák ki a mesterséges intelligenciában rejlő lehetőségeket, és könnyítik meg a mindennapi életet.

Jong-Hee (JH) Han, a Samsung Electronics alelnöke, ügyvezető igazgatója, valamint a DX (Device eXperience) divízió vezetője azzal nyitotta meg a sajtótájékoztatót, hogy a mesterséges intelligencia miként támogatja a csatlakoztatott technológiákat abban, hogy javítsák a felhasználók mindennapi életét, miközben nem keltenek feltűnést és a háttérben maradnak. A JH Han és munkatársai által felvázolt stratégia a mesterséges intelligencia szerepére összpontosított, amely egyszerűen és hasznosan fokozza a csatlakoztatott élményeket. A vállalat számos olyan eszközt és szolgáltatást mutatott be a sajtótájékoztatón, amelyek segítenek mindezen célok elérésében.

„A mesterséges intelligencia megjelenésével okosabb és színvonalasabb élményeket kínálhatunk, amelyek jelentős hatással lehetnek mindennapi életünkre – mondta Jong-Hee (JH) Han. – Az erős teljesítményt kínáló eszközeink széles termékpalettájának, valamint a nyílt együttműködésre irányuló törekvéseinknek köszönhetően az MI és a hiperkapcsoltság mindenki számára elérhetővé válhat.”

Az MI-alapú vizuális kijelzők és digitális készülékek új élményeket teremtenek az otthonokban

A CES 2024 kiállításon megrendezett sajtótájékoztatón Jonathan Gabrio, a Samsung Electronics America összekapcsolt élményekért felelős központjának vezetője azt mutatta be, hogy az MI-technológia hogyan alakítja át a vizuális kijelzők és digitális eszközök használatát.

A Samsung Neo QLED 8K QN900D modell NQ8 AI Gen3 beépített processzort tartalmaz, amely elődjénél nyolcszor több AI-alapú neurális hálózattal és kétszer gyorsabb neurális feldolgozó egységgel (NPU) rendelkezik. A Samsung Neo QLED 8K a processzorral automatikusan felskálázza az alacsony felbontású tartalmakat, hogy 8K minőségű nézői élményt nyújtson, míg az MI Mozgásjavítás Pro funkcióval élesíti a gyorsan mozgó képsorokat. A Samsung Neo QLED 8K Adaptív hangerőszabályozás Pro (Active Voice Amplifier Pro vagy AVA Pro) funkciója mesterséges intelligenciával elemzi a beszédhangot és a háttérzajokat, az optimalizált audióval a felhasználó úgy érezheti magát, mintha egy stadion első sorában vagy akár egy moziban ülne. A Samsung Neo QLED 8K Tizen OS Home funkciója a legújabb alkalmazásokat, személyre szabott tartalmakat és szolgáltatásokkal kapcsolatos javaslatokat kínál, hogy fokozza a felhasználói élményt.

A Samsung inkluzív funkciókat kínál a különböző igényű nézőknek. A Samsung Neo QLED készülékének jelnyelvi funkciója a hallássérült felhasználók számára könnyen vezérelhető gesztusokkal, míg a gyengén látóknak az Audio Felirat funkció valós időben alakítja át hangzó szöveggé a feliratokat.

Továbbá a Samsung bemutatja az új The Premiere 8K-t, a 150 col átmérős kijelzőjű készülék a vállalat első olyan projektora, amely vezeték nélküli 8K átvitelt kínál. A felhasználók a The Premiere 8K projektorral otthonuk kényelmében a teljes értékű moziélményt teremthetik meg.

A Samsung audiokészülékei között mutatja be a testre szabható Music Frame hangszórót, amely észrevétlenül beleolvad a felhasználók otthonába. A Music Frame a Q-Symphony-nak köszönhetően összehangolódik a Samsung tévéivel és hangprojektoraival, így minimális erőfeszítéssel szélesebb tartományú basszushangzást, és a kettős beépített mélynyomók térhatású hangzását hozza el a nappalikba.

A Samsung jelentősen fejlesztette guruló MI-robotját, a Ballie-t is, amelyet először a CES 2020 kiállításon mutatott be. A Ballie a felhasználó társává „érett”, mivel más okoseszközökkel is együttműködik. A robot személyre szabott szolgáltatásokat nyújt, elvégzi a kevésbé kedvelt feladatokat, és képeket, valamint videókat vetít a falra, hogy a felhasználók bárhol megtekinthessenek olyan, a mindennapjaikat érintő alapvető információkat, mint az időjárás vagy egyéb lényeges tartalmak.

A Samsung mesterséges intelligencia technológiája a háztartási eszközeire is kiterjed a kényelmesebb mindennapok és a hatékony feladatvégzés érdekében, megkönnyítve akár a házimunkát, takarítást. Az új Bespoke AI Laundry Combo™, kombinált mosó- és szárítógép, MI Hubbal és egy 7 colos LCD-kijelzővel – amely egy intuitív vezérlőközpontként működik a mosás kezeléséhez – egyszerűsíti és áramvonalasítja a mosási és szárítási folyamatokat. Személyre szabott élményt kínál azáltal, hogy emlékszik a felhasználók szokásaira és gépi tanulás útján ciklusokat, mosási programokat javasol. Nemcsak a ruhák, hanem az otthoni környezet tisztítására is kompakt megoldást hoz a Samsung MI-technológiája a hamarosan megjelenő Bespoke Jet Bot Combo™ porszívó- és felmosórobottal. A korábbi robotporszívó-termékcsaládhoz képest továbbfejlesztett MI Tárgyfelismerés funkcióval még több tárgyat képes megkülönböztetni, valamint érzékelni a foltokat és helyiségeket. A Bespoke Jet Bot Combo™ működés közben felismeri a padló típusát – a szőnyeg hosszával egyetemben –, és ennek megfelelően alakítja a beállításait.

Szorosabb kapcsolódások a felhasználók és az eszközök között a térbeli mesterséges intelligencia révén

Jaeyeon Jung, a SmartThings ügyvezető alelnöke és vezetője kiemelte, hogy az MI technológia milyen izgalmas és új módokon befolyásolhatja a felhasználók és eszközeik közötti kapcsolatot, beleértve a Samsung SmartThingsre vonatkozó elképzeléseit: minél több Samsung-eszközt használ egy személy, annál intelligensebbé válnak ezek a készülékek, és annál jobban megértik és támogatják a mindennapi életet.

Ennek a jövőképnek a kulcsa a térbeli mesterséges intelligencia: segít az eszközöknek megérteni a felhasználó életterét és rutinjait, ezáltal személyre szabottabb megoldásokat nyújt az otthoni teendők elvégzéséhez, háztartás vezetéséhez. A SmartThings a LiDAR távolságmérő technológiát alkalmazza a csatlakoztatott eszközökön – például a robotporszívókon, hogy digitális alaprajzokat hozzon létre –, így a felhasználók könnyen ellenőrizhetik az összes eszközük állapotát és helyét. Várhatóan az idei évben a SmartThings továbbfejlesztett, részletgazdag 3D térképnézetet is bevezeti, amely a Samsung okostelefonokon és tévékészülékeken is elérhetővé válik. Továbbá egy QR-kód segítségével a felhasználók könnyedén hozzáadhatják a családtagjaikat és barátaikat a SmartThings ökoszisztémához, így a háztartás minden tagja létrehozhatja saját rutinjait.

Az intelligens érzékelők és a mesterséges intelligencia segítségével a SmartThings képes akár észlelni a szokatlan eseményeket, például egy esést, és riasztásokat küldeni a kijelölt családtagoknak és gondozóknak. Továbbá a Galaxy SmartTag2-nek köszönhetően a felhasználók figyelhetik háziállataik tevékenységét és digitálisan tárolhatják az azonosító információkat az okos nyomkövető nyakörvre vagy hámra való rögzítésével.

Továbbá a Bixby virtuális hangalapú asszisztens továbbfejlesztetett mesterséges intelligencia funkcióival elősegíti, hogy az okosotthonok még hatékonyabbá váljanak – fejtette ki Jaeyeon Jung, ügyvezető. A Bixby képes lesz automatikusan a legmegfelelőbb eszközökhöz irányítani a parancsokat a felhasználó tartózkodási helyének és tevékenységeinek ismerete alapján. Az olyan kulcsfontosságú technológiák, mint a Multi Device Wakeup ébresztő funkció, a megosztott kommunikációs protokollal kombinálva lehetővé teszik, hogy a Bixby meghallgassa a parancsokat a szobában lévő összes eszközzel, de aztán csak a legmegfelelőbb eszközön hajtsa végre a kért műveletet. Így, ha egy felhasználó a konyhában tartózkodik, és éppen egy receptvideót néz a Family Hub™ hűtőszekrényen, és azt kiálthatja: „Hey, Bixby! Play music!” („Hé, Bixby! Játssz zenét!”) – ekkor a felhasználó okoshangszóróján indul el a zene, míg a videó megszakítás nélkül folytatódik a Family Hub™-on.

A vállalat tévéi a Samsung Daily+ szolgáltatással egyre inkább válhatnak az okosotthon funkcióinak irányítóközpontjává, miközben számos egyéb szolgáltatáshoz is hozzáférést biztosítanak. Ezek közé tartozik a videóhívások lebonyolítására szolgáló ConnectTime vagy az Edzéskövetés, amelyen keresztül az edzésadatok átvihetők a Samsung okosóráira. A Samsung bejelentette az új Samsung Now+ szolgáltatást is, amely a tévé bekapcsolása nélkül is megjeleníti a felhasználók otthonát érintő információkat, például az időjárást vagy a háztartás védelmét szolgáló biztonsági kamerák élőképét. A felhasználók – a SmartThings funkcióihoz hasonlóan – hangutasítással is megtekinthetik ezeket az információkat.

Otthon és autó – összekapcsolva

A Samsung az autóipar területén is fejlesztéseket jelentett be, kezdve a Hyundai Motor Grouppal kötött együttműködését. A Samsung és a Hyundai szándéknyilatkozatot írt alá, amelyet a CES 2024-et megelőzően jelentettek be. A megállapodás értelmében a felhasználók hozzáférhetnek a Home-to-Car és a Car-to-Home szolgáltatásokhoz a SmartThings alkalmazáson keresztül.

„A Hyundai Motor Group szoftver-vezérelt járműveivel összekapcsolható a SmartThings: az applikáció a Hyundai, a Kia és a Genesis járművekkel is kompatibilis. Az intelligens kapcsolódásnak köszönhetően ügyfeleink járművei új funkciókkal bővülnek – nyilatkozta Haeyoung Kwon, a Hyundai Motor Group Infotainment Fejlesztési Központjának és SDV Kivitelezési Alosztályának vezetője az együttműködés kapcsán. – A Hyundai Motor Groupnál mindannyian nagyra értékeljük a Samsunggal való partnerségünket, és izgatottan várjuk az új funkciókat, amelyeket az okosabb kapcsolódás révén a járművekben is elérhetővé teszünk.”

A SmartThings segítségével a felhasználók távolról is adhatnak hangutasításokat autójuknak, ilyen például az ülés előzetes felfűtése vagy az ablakok nyitása, zárása. Sőt, az alkalmazással az otthoni funkciók is vezérelhetővé válnak a járművekből. A felhasználók automatikusan nyithatják és zárhatják a garázskapukat is az autó helyzete alapján, valamint szabályozhatják az otthoni hőmérsékletet – mindezt hangutasításokkal hajthatják végre.

A Samsung tovább mélyítette a HARMAN-nal fennálló hosszú távú együttműködést is, a vezetési élmény fokozása jegyében. Michelle Gattuso, a HARMAN termékmenedzsmentért felelős alelnöke beszámolt a két vállalat által kifejlesztett új technológiákról:

„A Samsung fogyasztói technológia terén szerzett tapasztalatának és a HARMAN autóipari szakértelmének egyesítéséből olyan forradalmi szolgáltatások születtek, mint a HARMAN Ready Care, a Ready Vision és Ready Display. Most azonban a Samsunggal való együttműködés még szorosabbá válik annak érdekében, hogy tovább fejlesszük az utastéri ökoszisztémán belüli élményeket.”

A Ready Care a vezető biztonságára összpontosít: mélytanulási neurális hálózati technikákat alkalmaz a vezető mozgásának és kognitív éberségének figyelésére, valamint személyre szabott emlékeztetőket és figyelmeztetéseket küld. Ezenfelül a Ready Care már képes azonosítani, hogy az utasok felnőttek vagy gyerekek, és ennek megfelelően módosítani a légzsák kioldási beállításait.

A Ready Visionnel – a kiterjesztett valóságnak köszönhetően – intuitív kijelző jelenik meg a szélvédőn a vezető látóterében, amikor csak szüksége van rá. Például a sofőrök hozzáférhetnek egy térképhez, amely valós időben frissül az útvonalak szerint, valamint javaslatokat kaphatnak a leggyorsabb útvonalra vagy arra, hol tudnak megállni kávézni. Egy másik HARMAN termék, a Ready Upgrade lehetővé teszi az autógyártók számára, hogy gyakran frissítsék járművük hardverét és szoftverét. Ezáltal a járművek hosszabb ideig őrzik korszerűségüket, hatékonyságukat.

A biztonságra és az adatvédelemre összpontosít az eszközein a Samsung

A mesterséges intelligenciával rendelkező, szorosan összekapcsolt eszközök jövőjében a biztonság és a személyes adatok védelme kiemelkedő fontosságú. Shin Baik, a Samsung Mobilélmény és biztonsági csapatának munkatársa a vállalat biztonsági megoldásairól beszélt, amelyek a hiperkapcsolt korszak alapját képezik.

Az egyik ilyen megoldás a Samsung Knox Matrix, amely mostantól végponttól végpontig terjedő titkosítást biztosít számos Samsung Galaxy okostelefonon és okostévében. A technológia lehetővé teszi, hogy az eszközök monitorozzák egymást a biztonsági fenyegetések azonosítása és elkülönítése érdekében. A Knox Vault, amely a Samsung legnépszerűbb eszközeinek némelyikén már segít a felhasználói adatok biztonságban tartásában, most kibővült, hogy több, a SmartThings által összekapcsolt eszközt is megvédhessen, például a Samsung Neo QLED 8K okostelevíziót is. Emellett a Samsung nagy technológiai vállalatokkal kötött partnerségei lehetővé teszik, hogy a biztonságot és az adatvédelmet a felhasználók egyedi igényeikhez igazodva használhassák ki.

A Samsung előrelépéseket tesz a felelős energiagazdálkodás és a hozzáférhetőség terén

A Samsung a mesterséges intelligenciát fenntarthatósági törekvései megvalósítására is kihasználja, olyan megoldásokkal, mint a SmartThings MI Energiamód, amely automatikusan optimalizálja az áramhasználatot és így energiahatékonyabbá teheti a Samsung készülékeket. Ezek a funkciók bizonyítják, hogy az MI technológia nemcsak a mindennapokat könnyítheti meg, de lehetővé teszi a fogyasztók számára, hogy tudatosabban éljenek.

A Samsung és a Tesla új együttműködésének köszönhetően a SmartThings Energy még hasznosabbá válhat otthon és a házon kívül is. A SmartThings Energy a Tesla olyan mindennapi használatú eszközeihez csatlakozhat, mint a Powerwall energiatároló, a Solar Inverter (napelemes inverter), a Wall Connector (fali gyorstöltő) vagy az elektromos járművek. További előny, hogy a SmartThings Energy és a Tesla applikáció Powerwall Storm Watch (viharfigyelő) funkcióját szinkronizálva a felhasználók a csatlakoztatott Samsung tévéjükön és mobiljukon is riasztást kaphatnak a közelgő viharokról, így felkészültebben nézhetnek szembe az áramszünetekkel és -kimaradásokkal. A SmartThings az MI Energiamód aktiválásával a felhasználók meghosszabbíthatják a Tesla Powerwallban tárolt tartalékenergia felhasználási idejét.

A Samsung új funkciókkal növeli a készülékek akadálymentességét is, például a digitális készülékek reagálnak az érintés nélküli gesztusokra. Emellett a mobilkészülékek automatikusan generált feliratokat biztosíthatanak a hívások során, a tévék és kijelzők pedig a feliratokat beszédhanggá alakítják egy új, mesterséges intelligenciával működő funkció segítségével. A gyengén látók további támogatása érdekében a Samsung TV-k új, Relumino módja lehetővé teszi, hogy a különböző képességű felhasználók együtt nézzenek tévét, vizuális beállításokkal vagy anélkül. Így mostantól mindenki egyszerre élvezheti együtt az otthoni szórakozást.

