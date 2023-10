Elkezdődött a jubileumi Budapest Design Week

Kerek évfordulót ünnepel a Budapest Design Week. Az október 5. és 15. között látogatható 20., jubileumi fesztivál az elmúlt két évtized hazai designéletének kiemelkedő tárgyait, eseményeit és pillanatait idézi fel.

A rendezvényt a hagyományokhoz híven a Magyar Formatervezési és Design Management díjak átadásával nyitották meg ünnepélyes keretek között október 5-én a Néprajzi Múzeumban. A Design Management Díjat idén egy orvosdiagnosztikai eszközöket gyártó cég nyerte. A Magyar Formatervezési Díj elismertjei között lámpacsalád, fogaskerekű vasúti jármű-koncepció, otthoni edzőpad és okosbója is szerepel.

A Magyar Formatervezési Díjat, amelyre innovatív alkotásokkal tervezők, gyártók, kereskedők, forgalmazók és megrendelők pályázhattak, idén 44. alkalommal adták át. A korábbi évekhez hasonlóan termék, terv, vizuális kommunikáció és diák kategóriában ítélték oda az elismeréseket. Különdíjat ajánlott fel a pályázaton a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH), a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) Kultúráért és Felsőoktatásért Felelős Államtitkársága, a Magyar Formatervezési Tanács és idén első alkalommal mentorációs különdíjat, az Árkossy Bútor Kft.

A termék kategória Magyar Formatervezési Díját a BOO Studio nyerte, alkotói Lebó Eszter és Kele Ildikó, akik merinói gyapjúból készítenek kötött ruhákat gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. Szintén ebben a kategóriában díjazták a Repeta kollekciót, amely Kele Sára és Cserba Anna közös munkája és olyan, hulladéknak minősített anyagok újrafelhasználására épül, mint az építési törmelék vagy akár a dióhéj. Az SZTNH különdíját a RatiNook csomagtérrögzítői érdemelték ki. Megálmodói Laufer Ferenc és Húnfalvi András, a Flying Objects designstúdió alapítói voltak.

A Magyar Formatervezési Díj terv kategóriáját a FOGAS VISION 360°, Molnár Ádám munkája nyerte el, aki új fogaskerekű vasútijármű-koncepciót dolgozott ki a főváros részére. Ebben a kategóriában különdíjat érdemelt Dr. Schultheisz Judit ötletgazda, valamint az együttműködő Co&Co Designcommunication csapata – Hosszú Gergely, Cosovan Tamás, Nagy Richárd, Budai Márton és Buhala Balázs – közös munkája a HUPLE – orvostechnikai mozgásterápiás eszköz és módszer, mely elsősorban koraszülött, idegrendszeri fejlődésükben eltérő vagy mozgásukban eltérő fejlődésmenetű gyermekek diagnosztizálására, kezelésére és fejlesztésére alkalmas.

Vizuális kommunikáció kategóriában a Magyar Formatervezési Díjat a Néprajzi Múzem új arculata kapta, amelyen szintén egy alkotócsoport dolgozott Kátay Hunor, Németh Sebestyén, Kovács Szilárd, Déri Enikő és Demeczky Nóra személyében, akik több hónapos intenzív műhelymunkát folytattak az intézmény dolgozóival egy egyedülálló tervezési folyamat során. A múzeum által őrzött óriási kulturális kincstárt hatékonyan megjelenítő arculat szöveges megnevezés nélkül, önállóan is azonosítja az intézményt, grafikai elemei hatékonyan és egyértelműen utalnak a kultúrák és generációk közötti párbeszédre és a jelenkorral való szimbiózisra. A Kulturális és Innovációs Minisztérium különdíját a Komp, a 21st Laboratory experimentális tanulmánykötete kapta, amelyet Balla Dóra tervezett.

A Magyar Formatervezési Díj diák kategóriájában Timár Blanka, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem hallgatója nyert A\O Lámpacsalád nevű pályamunkájával. A kategória másik díjazottja a Virágnyelven – Népművészet, mint transzgenerációs örökség elnevezésű pályamunka lett, amely Papp Zsófia alkotása.

A Kulturális és Innovációs Minisztérium Felsőoktatásért Felelős Államtitkárságának különdíjával megosztva ismerték el a NIMUE – vízminőséget monitorozó okosbóját, amely Feil Liza, a Budapesti Metropolitan Egyetem hallgatójának alkotása, valamint Rovó Balázs, a Széchenyi István Egyetem hallgatójának munkáját, a PUPIL szemvizsgáló készüléket.

Szilágyi Nóra, Kristóffy Róbert és Guthy Máté a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem hallgatóinak At least – otthoni edzőpad nevű pályamunkája pedig az Árkossy Bútor Kft. mentorációs különdíjában részesült.

A Magyar Formatervezési Tanács által 15. alkalommal átadott, 2009-ben alapított Design Management Díjjal minden évben olyan vállalkozást díjaznak, amely hatékonyan építi be működési modelljébe a designmanagementet. Korábban többek között olyan ismert és kiemelkedő szervezetek részesültek a díjban, mint a Radnóti Színház, a Hamerli/1861 Kesztyűmanufaktúra Pécs, a Cserpes Sajtműhely, a Julius-K9 és a Panyolium. A 2023-as díjazott a világszínvonalú orvostechnikai eszközöket fejlesztő, gyártó és forgalmazó 77 Elektronika Kft. lett.

A Design Management Díjon a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának különdíját a Minusplus Generáltervező Kft., mint innovatív és fenntartható megoldásokat alkalmazó építésztervező és designeriroda, illetve a halQ akusztikai paneleket gyártó Image Service Kft. érdemelte ki. A Herendi Porcelánmanufaktúra különdíját a Vitéz Kürtős – Földijó Gasztro Kft. nyerte el, a vállalkozás és a termék bizonyíték arra, hogy a designszemlélet minden szinten, méretben és szegmensben működik.

Elismerő oklevélben részesült a hosszúlépés.járunk? – Városi séta Kft., akik a designmenedzsment eszközrendszerével teszik láthatóvá vállalkozásukat a versenytársak közül és felhasználóközpontúvá szolgáltatásaikat.

A Budapest Design Week kiemelt programjai között szerepel a Láss a jövőbe! (október 10. 16:00) előadássor, mely a távoli jövőt és benne a designerek szerepét mutatja be, valamint a Jövőben vagyunk! (október 11. 16:00) előadássorozat és kerekasztal-beszélgetés, ahol designerek és vállalatok prezentálják, hogyan alakul a design és a desinerek szerepe a jövőben. A fesztivál a kreatívipari vállalkozások jövőjének dedikálja a fesztivál csütörtöki napját: 12 órától JövőLÉT programon bemutatják a kreatívipar számára elérhető pályázatokat, mentorprogramokat és egyéb lehetőségeket, 15 órától a JövőKÉP előadássor a készségek fejlesztésére is koncentrál, mely apropóját az Európai Unió által 2023-ra meghirdetett Készségek Európai Éve is adja. A vállalkozásfejlesztési programnapot az 5. évfordulóját ünneplő Start up Guide LIVE zárja Designpályán20 címmel, melyen számos sikeres hazai designvállalkozás osztja meg az elmúlt húsz év tapasztalatait.

A Budapest Design Week saját programjai mellett a fesztivál partnerei több mint 120 változatos programmal színesítik a programkínálatot a fővárosban és a partnervárosokban. Idén Pécs és Szombathely mellett, új résztvevőként Szeged is csatlakozott a fesztiválhoz. A fővárosi és vidéki programok listájáról és helyszíneiről a Budapest Design Map kiadványból tájékozhatnak az érdeklődők.

A Magyar Formatervezési Díj és Design Management Díj által elismert pályaműveket bemutató tárlat október 6. és 15. között tekinthető meg a Néprajzi Múzeum nyitvatartási idejében. A fesztivál húszéves történetének eredményei és emlékei pedig a BDW20 központi helyszínén egy különleges installációban elevenednek meg.

További részletek: https://budapestdesignweek.hu/

