A Start it @K&H inkubátorban működő Volteum csapat napokban bemutatott alkalmazása ugyanis az elektromos autózás talán legnagyobb problémájára, a hosszú távú, költséghatékony utazástervezésre ad megoldást.

Az elektromos autózás népszerűsége ma már nem megkérdőjelezhető, hiszen a forgalomba helyezett alternatív hajtású járművek száma folyamatosan növekszik. Az idei év első három hónapjában kétszer annyi elektromos autó került forgalomba az Európai Unióban, mint egy éve. Ez azt jelenti, hogy tavaly ilyenkor minden negyvenedik, ma viszont már minden 15. forgalomba helyezett autó elektromos töltésű. Az elektromos autózásnak azonban vannak még nehézségei, hiszen egy hosszabb, több országot érintő útnál a sofőrnek egyszerre kell ismernie a töltők elhelyezkedését, az adott országra és töltőállomásra jellemző árazást, és megbecsülni az autó akkumulátorának merülését. Ez utóbbi pedig olyan körülményektől is függ az autó sebessége mellett, mint a hőmérséklet, az akkumulátor állapota vagy a tengerszint feletti magasság. A megbízható és gyors hosszú távú utazástervezésre ad megoldást a mostantól letölthető Volteum, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem hallgatóiból álló startup csapat alkalmazása.

„Elektromos autóval a hosszú távú utazástervezés egy rendkívül komplex probléma. Eddig csak több alkalmazás és weboldal segítségével lehetett megbecsülni, hogy az autóval meddig tudunk eljutni, hol találunk töltőpontot, kell-e ott fizetni, és ha igen, mennyi pénzbe és időbe kerül. A különböző töltőknél alkalmazott árazás összehasonlítása is nehézséget jelent a felhasználók számára, hiszen létezik energiaalapú, időalapú és alkalomhoz kötött árazás, sőt, ezek kombinációja is. Mindezek megtervezése egy európai út esetében akár többórás folyamat is lehet. Az ingyenes Volteum alkalmazásban a felhasználónak viszont csak annyit kell megadnia, hogy hány százalékról hány százalékra szeretné feltölteni autóját. Ezt követően a térképen láthatja a töltés árát, idejét, minden egyes töltési pont esetében”