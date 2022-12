Újra kiírják az idén tavasszal első alkalommal megrendezett START ösztöndíjprogramot, amely most is a fiatalok startup vállalkozásának létrehozását támogatja.

A program során az anyagi támogatás mellett intenzív képzés és mentorálás is vár a legkreatívabb ötletgazdákra. A Nemzeti Tehetség Központ szakmai együttműködő partnere ezúttal is a Design Terminal. Jelentkezni december 20-ig lehet a startprogram.designterminal.org oldalon.

Három új, napjaink kihívásait érintő témakörben lehet beadni a jelentkezéseket a START ösztöndíjprogramra. Azokat az innovátorokat várják a szervezők, akik ötletes megoldásukkal segítenék a magyar társadalmat, és ebből sikeres vállalkozást is építenének.

Egészségügy és szociális kérdéskör címszó alatt olyan szolgáltatás- és termékötleteket lehet benyújtani, amelyek az egészségügyi és szociális rendszer (állami és magán egyaránt) túlterheltségére, hatékonyságára, betegségek megelőzésére és a széleskörű egészségtudatosságra nyújthatnak megoldást.

Zöld küldetéssel is várják az ötleteket: ebben a kategóriában az a cél, hogy a vállalkozók tegyék lehetővé a felhasználók számára a tudatosabb, kevésbé pazarló életmódot, és mutassák meg számukra azt, hogy hogyan szennyezhetik kevésbé a környezetet. A pályázók az agrárszektor és hazánk belső ellátási láncának kihívásaira is hozhatnak megoldást.

A közösséget szolgáló ötletekre is kíváncsiak a szervezők. A kiírás szerint olyan eszközöket, termékeket és szolgáltatásokat keresnek, amelyek az idősek, fiatalok, rászorulók életszínvonalát emelik, megoldást nyújthatnak a hétköznapi problémáikra és az elszigetelődés nehézségeire. Emellett olyan ötlettel is lehet jelentkezni, amely ösztönzi a kulturális, szociális és közösségszervezést, az emberi kapcsolatok építését, fenntartását, segít a fiatalok lelki és mentális egészségének megőrzésében, javításában. Sőt, akár olyannal is, amely célzottan a kis- és nagy települések dilemmáira adhat választ.

Pályázni most is technológiai alapú termék- vagy szolgáltatásötlettel lehet, akár kezdetleges tervekkel is. A mostani kiírásban a nonprofit vállalkozások jelentkezését is várják. Egyénileg indulhatnak a vállalkozó szelleműek, de társakat is lehetőségük van bevonni. A programba 20 pályázó kerül be, akik a személyre szabott mentorálás során kiváló szakemberektől tanulhatnak, és hatékonyan bővíthetik kapcsolati hálójukat is. A háromhónapos, intenzív workshopok és mentorálás során többek között cégépítési ismeretekről, csapatépítésről, a befektetők sikeres megnyeréséről, pénzügyi tervezésről, sales- és marketing-folyamatokról szerezhetnek értékes tudást a résztvevők.

A START Programba bejutó innovátorok most is bruttó 3 millió forintnyi kezdőtőkét nyerhetnek, amellyel megalapozhatják vállalkozási ötletüket. A háromhónapos folyamatot záró, jövő márciusi Demo Day eseményen ráadásul két résztvevő is elnyerheti a további bruttó 5 millió forintos jutalmat is.

A 2023. január 20-án induló ösztöndíjprogramra 2022. december 20-ig lehet benyújtani a pályázatokat: egy üzleti koncepcióban kidolgozott ötletet, ennek költségtervét és egy kétperces videót, melyben a jelentkezők bemutatják eddigi szakmai útjukat és további szakmai céljaikat.

A Nemzeti Tehetség Központ sokszínű tevékenysége során arra törekszik, hogy a kiemelkedően tehetséges fiatalok számára az érvényesüléshez szükséges feltételeket biztosítsa.

„A Nemzeti Tehetség Központ legfontosabb feladata a tehetséggondozás, ezért minden tevékenységünkkel igyekszünk a lehető legtöbbet megtenni a tehetséges fiatalok támogatásában és képességeik érvényre juttatásában, akár egyénileg, akár csoportban képzelik azt el. Tavaly több mint 100 fiatal jelentkezett innovatív ötleteivel a START Programunkra. Reméljük, hogy idén ez a szám csak nőni fog, és egyre több fiatal érez majd magában motivációt saját vállalkozásuk beindítására! A START Programunkkal ehhez pénzügyi és szakmai támogatást tudunk nyújtani!”

– hangsúlyozta Dr. Lantos Krisztina, a Nemzeti Tehetség Központ ügyvezetője.

A tavaszi eredmények – a számos jelentkező és a remek ötletek – megmutatták, hogy van tere és hatása ezeknek a típusú programoknak – mondja Jónás László, a Design Terminal szakmai vezetője, ügyvezetője – Mindig öröm látni, ha egy fiatal úgy dönt, hogy saját vállalkozásba kezd. Az egyik legfőbb célunk a Design Terminalnál, hogy erre inspiráljuk őket, és jó érzés volt látni, hogy ők is motiváltak ez ügyben.

Az ösztöndíjprogram a Nemzeti Tehetség Program keretében valósul meg, amelynek köszönhetően évente 300-350 ezer tehetséges fiatal vehet részt a tehetsége kibontakoztatását segítő programban.

További friss híreket talál a Technokrata főoldalán! Csatlakozzon hozzánk a Facebookon is!