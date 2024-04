Szállítás és raktározás egyben: új telephelyen a kecskeméti DACHSER

Már teljes üzemben dolgozik az ország egyik legmodernebb, nemzetközi logisztikai raktára Kecskeméten.

Az ország egyik legdinamikusabban fejlődő térségében a korábbi, kisebb telephely már nem tudta kielégíteni a beérkező logisztikai igényeket, ezért döntött a cég a költözés mellett. A DACHSER helyi telephelye az új helyszínen hatalmasat nőtt: az összesen 7500 négyzetméteres, 9 méter magas helyiségben 18 dokkolókapu várja a ki- és beérkező kamionokat. A kirendeltségen komplex szolgáltatás elérhető, azaz szállítási és raktározási feladatokat is ellát a vállalat, de a legújabb technológiával felszerelt raktárban értéknövelt szolgáltatásokat is kínálnak. A DACHSER hálózata révén Kecskemétről is indulnak küldemények minden nap minden európai városba, de a költözés után a közvetlen járatok száma is megnőtt – minden nap indul már kamion a vállalat egyik Eurohubjába, a német Überherrnbe.

Kinőtte korábbi telephelyét, ezért a tavalyi év második felében új helyszínre, a Déli ipari parkba költözött a Liegl & DACHSER Logisztikai Kft. kecskeméti kirendeltsége. Az új raktár mérete impozáns: 3000 négyzetméteres integrált átrakóraktár és 4500 négyzetméternyi polcos tárolás várja a vállalat ügyfeleinek áruit. A költözést követően összesen mintegy 2000-2500 szabad magasállványos raklaphely áll a logisztikai szolgáltató jelenlegi és jövőbeni ügyfeleinek rendelkezésére. A bérelt ingatlanon a DACHSER gyűjtőszállítmányozása és a szerződéses logisztika osztozik. Az új helyszínen a megszokott, átfogó logisztikai szakértelemmel kezelik a munkatársak az ügyfelek megbízásait.

Bozó Gábor kecskeméti Branch Manager az alábbiakban foglalta össze az új létesítmény előnyeit:

„Ezzel a költözéssel három kulcsfontosságú lépést tettünk meg: a nemzetközi DACHSER-szabványoknak megfelelő szintre emeltük telephelyünket, még a csúcsidőszakokban is stabil működést tudunk biztosítani, valamint a kapacitásbővülésnek köszönhetően mind a szállítmányozás, mind a raktárorzás területén új ügyfeleket vonhatunk be Kecskemét gyorsan fejlődő térségéből.”

Bővülő szolgáltatások

A legmodernebb technológiával felszerelt raktárban a hagyományos raktározási, tárolási feladatok mellett értéknövelt szolgáltatásokat is kínál a vállalat. Igény szerint végeznek átcsomagolást, címkézést, gyűjtőcsomagok kialakítását, termékdisplayek összeszerelését, illetve további, az ügyfelek előírásainak megfelelő átalakításokat. A telephely a többi magyarországi kirendeltséghez hasonlóan a teljes DACHSER hálózat része, azaz napi járatindításokkal rendelkezik az európai kirendeltségek irányába.

Jelenleg öt közvetlen járat kel útra minden nap, egy belföldi Pilisvörösvárra, és négy külföldre – Bad Salzuflenbe, Münchenbe, Hofba (Németország észak-nyugati, déli, illetve dél-keleti részébe), valamint idén február eleje óta a DACHSER három nagy európai elosztóközpontjának – Eurohubjának – egyikébe, a dél-nyugat németországi Überherrnbe. Utóbbinak köszönhetően például az összes Franciaországba induló küldemény egyel kevesebb átrakást igényel a jövőben – ezáltal gyorsabban és biztonságosabban érnek célba a feladott termékek.

Jövőbeli fejlesztések

Most, hogy a költözés sikeresen véget ért, a kecskeméti DACHSER a jövőre koncentrál. A nagyobb raktárkapacitás kihasználása mellett további fejlesztéseket is terveznek, például újabb gerincjáratok beindítását a DACHSER nemzetközi szállítmányozási hálózatában, amely csökkenti a futamidőket és növeli a szolgáltatások minőségét az érintett városok felé. A napi indítású közvetlen járatok célállomásainak számát is bővíteni tervezik a közeljövőben.

„Az új telephelyre természetesen a régi kollégáink magukkal hozták a megszokott szaktudást, de a nagyobb helyszín várhatóan több munkaerőt is igényel majd a jövőben, így munkahelyek teremtését is tervezzük a régióban”

– tette hozzá Bozó Gábor.

