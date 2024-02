Elstartolt a V4-Ukraine Talent Fusion Program

Jelentős mérföldkőhöz érkezett a Közép-európai innovációs közösségek együttműködése, ugyanis az Óbuda Uni Venture Capital (HU), az Accelpoint (PL), a Rivne IT Claster (UA) és az Insane Business Ideas (CZ) bejelentették a V4-Ukraine Talent Fusion Program elindítását, mely az Nemzetközi Visegrádi Alap támogatásával valósul meg.

Ez a kezdeményezés a visegrádi régió és Ukrajna innovációs ökoszisztémáinak megerősítésére irányul. A program igyekszik enyhíteni a jelenlegi geopolitikai helyzetből adódó kihívásokat, valamint a mélyen gyökerező szocioökonómiai problémákat, nevezetesen: a tőkehiányt, a tech tehetségek kivándorlását és a diverzitás hiányát.

A V4-Ukraine Talent Fusion Program felépítése a különböző programelemeknek köszönhetően igazán átfogó, ezzel sokszínű eszközöket és lehetőségeket kínál a résztvevők számára.

A program a Tech Talent Superstars eseményekkel kezdődik, melyeket Budapesten, Prágában, valamint Varsóban rendeznek meg a szervezők. Ezen események legfőbb célja a helyi közösségek inspirálása a tech ökoszisztémák tehetségeinek bemutatásán keresztül, így példaképeket állítva a résztvevők elé. A rendezvények nagy hangsúlyt fektetnek az esélyegyenlőségre, valamint a fiatal vállalkozók tőkefinanszírozásának támogatására.

A program második pillére a Go & Grow Masterclass sorozat, amely 12 online webináron keresztül ad át gyakorlati tudást. A kurzus egy gondosan összeállított tanterv szerint épül fel, amely az alapvető vállalkozási ismeretektől a növekedési stratégiákon át a tőkebevonásig minden, a startupperek számára elengedhetetlen témát lefed. Ennek eredményeként a résztvevők értékes készégeket sajátíthatnak el akkor is, ha már meglévő vállalkozók, de akkor is, ha még csak most gondolkodnak ötletük megvalósításán.

A projekt utolsó eleme az #IamPitching @CEEcosystem Summit. A megmérettetés egy online versennyel kezdődik, amelyre a V4 országok és Ukrajna startupjai jelentkezhetnek egy két-perces videóval. A csapatok feladata a közönség szavazatainak megnyerése, mivel csak a legtöbb szavazatot kapó 13 startup léphet tovább a következő szakaszba, amely során szakértői mentorálásban és pitch-felkészítésben is részesülnek.

A verseny a CEEcosystem Summit (Budapest) rendezvényen zárul, ahol egy tőkebevonási szakértőkből és befektetőkből álló impozáns zsűri előtt pitch-elnek majd a résztvevők. A továbbjutó startupok különböző támogatásokban részesülhetnek, valamint valódi befektetési lehetőségekhez is juthatnak a jelenlévő regionális befektetőktől. A projekt szervezői a résztvevő csapatok és a konzorcium partnerei számára a két éjszakára szállást és a konferenciára a belépési díjakat is fedezik. Emellett, a startupok egy standot is kapnak az eseményen, amely még inkább megkönnyíti az új kapcsolatok építését.

A verseny a DeepTech, a robotika és az automatizálás területére összpontosít a fenntarthatóság, az élettudományok és a védelmi iparágakban, elsősorban a pre-seed és seed szakaszban lévő startupokkal, hangsúlyt fektetve a fiatal tehetségek fejlesztésére.

A szervezők szándéka, hogy ezzel a kezdeményezéssel támogassák a technológiai szektorban lévő együttműködések kialakítását és megerősödését, valamint az innováció támogatása révén növekedjen a V4-ek és Ukajna ellenálló- és versenyképessége is.

További információkért a #V4UkraineTalentFusion Programról és annak lehetőségeiről látogass el a https://www.talentfusion.eu/ oldalra.

